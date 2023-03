Personal-Rochade bei der Bundeswehr – Pistorius tauscht wohl wichtigsten General aus

Von: Felix Durach

Boris Pistorius (SPD, m.) gemeinsam mit Generalinspekteur Eberhard Zorn (l.) bei seiner Amtseinführung im Januar. © Michael Kappeler/dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ordnet die Führung seines Ministeriums offenbar neu an. Generalinspekteur Zorn muss seinen Posten räumen.

Berlin – Seit knapp zwei Monaten ist Boris Pistorius (SPD) Verteidigungsminister. Am Montagabend kündigte der 62-Jährige nun die größte personelle Veränderung bei der Truppe in seiner Amtszeit an. Der SPD-Politiker tauscht den ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr aus. Generalinspekteur Eberhard Zorn muss nach knapp fünf Jahren seinen Posten räumen und soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Als Nachfolger ist offenbar Generalmajor Carsten Breuer vorgesehen. Das hatte die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen des Verteidigungsministeriums erfahren.

Neuer Generalinspekteur: Verteidigungsminister Pistorius tauscht wichtigsten General aus

Breuer ist aktuell noch Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin und hatte sich während der Pandemie als Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt einen Namen gemacht. „General Corona“, wie Breuer genannt wurde, war schon seit längerem als Anwärter auf die Nachfolge von Zorn angesehen worden. Der bisherige Generalinspekteur war im vergangenen Herbst wegen seiner Aussagen zu Russlands Truppenstärke im Ukraine-Krieg in die Kritik geraten.

Als ranghöchster Soldat der Bundeswehr ist der Generalinspekteur der Vorgesetzte der gesamten Truppe. Außerdem wirkt er an den verteidigungspolitischen Planungen der Bundesregierung mit. Zorn war 2018 von der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ins Amt eingeführt worden. Die Ernennung Breuers soll Ministerumkreisen zufolge „zeitnah“ erfolgen. Zuerst hatte das Online-Portal Business Insider über die Entscheidung berichtet.

Pistorius baut Spitze des Verteidungsministerium um – Vertrautert des Ministers wird neuer Staatssekretär

Wie der Spiegel weiter berichtet, soll Pistorius in seinem Ministerium auch einen weiteren Wechsel geplant haben. Nils Hilmer, ein Vertrauter des Ministers, soll neuer Staatssekretär werden. Dafür muss die bisherige Staatssekretärin Margaretha Sudhof ihren Posten räumen. Sudhof war unter Pistorius‘ Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD) zur Staatssekretärin ernannt worden.

Mit den personellen Wechseln ordnet Pistorius die Spitze seines Ministeriums grundlegend neu an. Zorn und Sudhof sollen bereits am Montag über die Entscheidungen informiert worden sein. Eine offizielle Bestätigung durch das Ministerium blieb jedoch bis Montagabend noch aus. (afp/fd)