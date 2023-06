Pistorius und Stoltenberg besuchen Nato-Großmanöver „Air Defender“ in Norddeutschland

Von: Stephanie Munk

Boris Pistorius und Jens Stoltenberg sind in Schleswig-Holstein. Am Fliegerhorst Jagel machen sie sich ein Bild vom Nato-Großmanöver „Air Defender“. Der News-Ticker.

Jagel - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) informieren sich mit einem Besuch bei der Luftwaffe über das Nato-Großmanöver „Air Defender 2023“. Sie trafen am Dienstag (20. Juni) auf dem Luftwaffenstandort Jagel in Schleswig-Holstein ein. Dort sahen sie sich das Training und die Waffensysteme an und sprachen mit Soldaten. An der Übung nehmen noch bis Freitag (23. Juni) unter deutscher Führung 25 Nationen mit 250 Flugzeugen und 10.000 Soldaten teil.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (l.) und Verteidigungsminister Boris Pistorius besuchen „Air Defender“ am Luftwaffen-Standort Jagel. © Imago

Pistorius und Stoltenberg besuchen „Air Defender“ - Statement geplant

Um 12 Uhr wollen Pistorius und Stoltenberg ein Statement zu ihrem Besuch am schleswig-holsteinischen Luftwaffenstandort abgeben. Danach planen die beiden einen Besuch bei dem Rüstungsunternehmen „Flensburger Fahrzeugbau“. Um 14.15 Uhr ist dann eine weitere Pressekonferenz geplant.

„Air Defender 2023“ ist die bislang größte Verlegungsübung von Luftstreitkräften seit Gründung der Nato. Mit einem fiktiven Szenario wird im Luftraum über Deutschland trainiert, wie das westliche Verteidigungsbündnis auf den Angriff eines östlichen Bündnisses reagiert und dabei bereits vom Gegner besetzte Gebiete zurückerobert.

„Air Defender“ in Jagel: Seit elf Tagen wird Großmanöver trainiert

Am Fliegerhorst Jagel, dem Pistorius und Stoltenberg ihren Besuch abstatten, starten und landen laut einem Bericht des NDR seit elf Tagen Kampfjets der Bundeswehr und Flugzeugen aus einigen anderen der 25 teilnehmenden Staaten. Inzwischen habe es dort mehr als 1.000 Flüge im Rahmen der „Air Defender“-Übung gegeben.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits am Mittwoch (14. Juni) den Fliegerhorst Jagel besucht. Als Zeichen der Verbundenheit mit den Soldaten stieg Scholz dabei in das Cockpit eines Eurofighters und ließ sich dort zeigen, wie der aktuell modernste Kampfjet der Bundeswehr gesteuert wird. Ein Sprecher der Luftwaffe hatte daraufhin versichert, dass es einen Kanzler im Kampfjet seit mindestens 30 Jahren nicht gegeben habe - vielleicht sogar noch nie.

„Air Defender“: Nato trainiert Verteidigungsbereitschaft

Scholz (SPD) hatte bei seinem Besuch in Jagel das Luftwaffen-Manöver „Air Defender“ als wichtiges Zeichen der Geschlossenheit und Verteidigungsbereitschaft der Nato und ihrer Verbündeten gewürdigt. Es gehe darum, dass „die Aussage auch ernst genommen wird von allen, dass wir bereit sind, jeden Zentimeter unseres Territoriums zu verteidigen“, sagte er. An der Nato-Großübung gibt es aber auch Kritik. Scholz hatte im vergangenen Jahr als Reaktion auf den Ukraine-Krieg eine „Zeitenwende“ im militärischen Bereich ausgerufen. (smu/dpa)