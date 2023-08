Pistorius sucht Rekruten - ernste Probleme bei der Bundeswehr

Von: Gregor-José Moser

Die Bundeswehr sucht händeringend nach Personal. Das Problem: Immer weniger Menschen bewerben sich bei der Truppe.

Berlin/Stuttgart - In Sachen Personalgewinnung hat sich die Bundeswehr hohe Ziele gesteckt: Bis 2031 sollen ihr 203.000 Soldatinnen und Soldaten angehören. Das sind 20.000 mehr als aktuell. Neben der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags, Eva Högl (SPD), hatte jedoch auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zuletzt Zweifel daran geäußert, ob dieses Ziel erreicht werden kann. Und tatsächlich: Soldatin oder Soldat zu werden - das können sich in Deutschland offenbar immer weniger Menschen vorstellen.

Mit aller Deutlichkeit zeigt das ein Blick auf die jüngsten Bewerberzahlen. Von Januar bis Ende Mai 2023 bewarben sich 23.414 Frauen und Männer bei der Bundeswehr. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist das ein Rückgang von rund sieben Prozent. Das berichtet das Magazin Spiegel, das sich auf Angaben eines Bundeswehrsprechers und interne Tabellen des Wehrressorts beruft. Demnach hält dieser Trend bereits seit Jahren an.

Der Bundeswehr mangelt es an neuen Rekrutinnen und Rekruten. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Bewerberzahlen seit Jahren rückläufig - Pistorius informiert sich über Personalgewinnung der Bundeswehr

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 hatten sich noch fast 30.000 Frauen und Männer beworben. Seitdem gehen die Bewerberzahlen kontinuierlich und deutlich zurück. Unterm Strich bedeutet das auch, dass nicht mehr, sondern weniger Soldatinnen und Soldaten bei der Truppe dienen. Es kommen schlicht nicht genug neue Mitglieder nach, um aussteigende Bundeswehrangehörige zu ersetzen.

In einer Vorlage für die Ministeriumsspitze, die dem Spiegel vorliegt, heißt es: „Der Trend rückläufiger Bewerbungen hält, trotz erheblicher Bemühungen, auch in 2023 an.“ Für die Rekrutierung setzt die Bundeswehr neben der Plattform YouTube und Werbeplakaten bislang vor allem auf die bundesweit 16 Karrierecenter. In dem Center in Stuttgart ist an diesem Mittwoch (2. August 2023) Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zu Besuch, um sich dort über die Personalgewinnung der Bundeswehr zu informieren.

Bundeswehr und Verteidigungsministerium bemühen sich um Erklärungen und Lösungen

Pistorius hatte die schwierige personelle Lage der Bundeswehr Anfang Juni auf die Corona-Pandemie zurückgeführt. Die Bundeswehr macht jetzt den demografischen und gesellschaftlichen Wandel für den Bewerberschwund verantwortlich sowie eine sich verschärfende Lage auf dem Arbeitsmarkt. Im Juni hatte Pistorius auch erklärt, wie er mehr Menschen für die Bundeswehr gewinnen will.

So müssten Bewerbende schneller und verbindlicher Klarheit darüber bekommen, wann und wo sie anfangen könnten, damit sie nicht wieder das Interesse an der Bundeswehr verlieren. Außerdem viel Pistorius die Vielfalt in der Truppe fördern und gezielt Frauen sowie Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund ansprechen.