Skurriler Moment bei Pistorius-Besuch: Ritter in Rüstung taucht bei Armee-Übung auf

Von: Hannes Niemeyer

Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gast in Litauen. Auf die Tribüne während der Militärübung vor Ort schlich sich aber auch ein überraschender Gast: Ein Mann in Ritterrüstung.

Vilnius – Die Ostflanke der Nato stärken: Diesen Plan verfolgt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius – und machte ihn auch bei seinem Besuch in Litauen deutlich. Gut zwei Wochen vor dem Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius kündigte der SPD-Politiker überraschend die dauerhafte Stationierung einer 4000 Soldaten starken Kampftruppe der Bundeswehr in Litauen an.

Ganz glatt lief bei dem gemeinsamen Termin mit Litauens Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas, Präsident Gitanas Nauseda und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg allerdings nicht alles. Stoltenberg unterlief etwa ein böser Versprecher, als er vom „deutschen Regime“ statt vom russischen Regime sprach. Und eine skurril anmutende Gestalt sorgte ebenfalls für Verwirrung.

Bei Pistorius-Besuch in Litauen sitzt Mann in Ritterrüstung auf der Tribüne

Während die Anwesenden auf der Tribüne einer militärischen Vorführung samt Schützenpanzer-Fahrten und Minen-Übung folgten, zog ein anderes Geschehen die Aufmerksamkeit auf sich. Bilder des Senders RTL zeigen, dass ein Mann in voller Ritter-Montur in der letzten Reihe der Zuschauer im Rücken von Pistorius und Stoltenberg Platz nahm.

Damit nicht genug. Auch nach dem offiziellen Betrachtungsteil der Vorführung war der Mann im Ritter-Kostüm auf dem Militärgelände unterwegs – in voller Ausrüstung, bekleidet mit Helm und Rüstung und auch mit einem Schwert in der Scheide an seiner Hüfte. Dass es sich um ein echtes Schwert handelte, darf jedoch in einem solchen Umfeld angezweifelt werden.

Verwirrung um Ritter bei Militärübung in Litauen: Mann in Rüstung sogar in den ZDF-Nachrichten zu sehen

Für das Publikum sichtbar war die kuriose Figur allemal, ihr wurde gar ein wohl ungewollter Gastauftritt prominent im deutschen TV zuteil. Die „heute“-Nachrichten des ZDF vom 26. Juli um 19 Uhr strahlten ein Interview aus Litauen mit dem deutschen Bundeswehr-General Christian Nawrat aus. Nach wenigen Sekunden geriet im Hintergrund der Ritter ins Bild, er streifte gemeinsam mit einer anderen Person vor den Panzern umher.

Skurriler TV-Moment: Während Bundeswehr-General Christian Nawrat mit dem ZDF spricht, taucht im Hintergrund ein Ritter auf. © Screenshot / ZDF heute

Verborgen blieb der Auftritt auch im Netz nicht. Auf Twitter posteten einige „heute“-Zuschauer verwundert Ausschnitte des Beitrags, in dem der Ritter zu sehen ist. „Ich war kurzzeitig verwirrt“, schrieb etwa ein User dazu.

Wer der Ritter ist und was er auf der Tribüne bei der Übung verloren hatte, blieb zunächst nicht klar. Zu besorgen oder zu verwundern schien seine Anwesenheit vor Ort aber niemanden.

Auch wenn die Stationierungs-Nachricht überraschend kam: Boris Pistorius erfreut sich seit Monaten großer Beliebtheit und lässt in Rankings die anderen Ampel-Politiker hinter sich. Einige fragen sich bereits: Könnte der Verteidigungsminister auch Kanzler? (han)