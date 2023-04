Pistorius große Hoffnung: Der YouTube-General soll die Bundeswehr auf Trapp bringen

Von: Lea Warmedinger

Christian Freuding ist von Verteidigungsminister Boris Pistorius (l.) zum Leiter des wiedereingeführten Planungsstabes gemacht worden. © Kay Nietfeld/dpa

Auf YouTube begeistert Christian Freuding Tausende Fans mit seinen Erklär-Videos zum Ukraine-Krieg. Jetzt hat Pistorius ihn zu einem seiner engsten Berater gemacht.

Berlin – Ab Mitte Mai wird General Christian Freuding den neuen Planungs- und Führungsstab leiten und damit in vielerlei Hinsicht frischen Wind in die Bundeswehr bringen. Er wurde zum Leiter eines Stabes, der 2011 abgeschafft und nun durch Verteidigungsminister Pistorius wieder eingerichtet wird. Zudem begeistert er mit seinen YouTube-Auftritten in Erklär-Videos über den Ukraine-Krieg Tausende Fans.

Manche Videos erreichen mehr als eine Million Klicks. Als Ukraine-Erklärer ist Christian Freuding regelrecht zum Social-Media-Star geworden. In dem YouTube-Format „Nachgefragt“ der Bundeswehr spricht der General über die Entwicklungen im Ukraine-Krieg.

General Christian Freuding leitet neuen Planungsstab des Verteidigungsministeriums

Brigadegeneral Christian Freuding wird nun ab Mai die Leitung des neuen Planungs- und Führungsstabes übernehmen, wie Boris Pistorius Anfang April ankündigte. Als ein Schritt im derzeitigen Umbau des Verteidigungsministeriums richtet der Verteidigungsminister einen Planungs- und Führungsstab ein. Der Planungsstab, wie er unter Ressortchef Helmut Schmidt in den 1960ern eingerichtet worden war, wurde von Minister Thomas de Maizière im Oktober 2011 im Zuge einer Verschlankung der Ministeriumsspitze aufgelöst.

Jedoch heißt es, dass ein Aspekt an der neuen Position Freudings zu Machtkämpfen unter Offizieren führen könnte: Die Abteilungsleiter sind Drei-Sterne-Generale, während Christian Freuding nur einen Stern hat. Zudem passe den Beamten im Bundesministerium nicht, dass der Führungs- und Planungsstab mit einem Soldaten besetzt wird.

Doch Freudings Erfahrungswerte sprechen für sich. Er ist derzeit Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium und hatte Pistorius auch auf dessen Reise nach Kiew begleitet. Er war zuvor Kommandeur der Panzerlehrbrigade 9 in Munster. Großes Lob gab es von Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses: „Bereits als Leiter des Lagezentrums Ukraine hat Christian Freuding die herausfordernde Aufgabe zielstrebig bewältigt und mit einer angenehmen Mischung aus notwendiger Klarheit und Empathie über die Situation informiert“, sagte sie.

Freuding nun im engsten Beraterkreis des Verteidigungsministers Pistorius

Wie der Spiegel berichtet, soll Freudings Planungsstab die Aufträge der Leitung durchsetzen und gleichzeitig Anregung und Kritik aus dem Haus möglichst ungefiltert nach oben weiterleiten. Der parteilose Planungschef wird damit zum engsten Beraterkreis des neuen SPD-Ministers gehören, heißt es weiter.

Freuding wurde 1990 Wehrpflichtiger Soldat und wenig später im bayerischen Ebern Offiziersanwärter bei den Panzeraufklärern. Dort wurde er Bataillonskommandeur, arbeitete für den Generalinspekteur im Ministerium und wurde Adjutant der Ministerin Ursula von der Leyen.

Laut Spiegel wird Christian Freuding den Sonderstab Ukraine auch als neuer Planungschef weiter leiten. Stellt sich nur die Frage, ob dem 51-Jährigen dann noch Zeit für seine Auftritte in den beliebten YouTube-Videos bleibt. (Lea Warmedinger)