Informatiker: So wollen wir mit künstlicher Intelligenz den Klimawandel besser vorhersagen

Von: Elena Matera

Die KI-Illustration zeigt auf fantasievolle Weise die Kombination von Satellitendaten mit den Methoden des maschinellen Lernens. © Nicolas Bruckmann/Midjourney (maschinell erstellt*)

Künstliche Intelligenz ist für Forscher nicht nur Thema, sondern auch Werkzeug. Der Klima-Informatiker Peer Nowack erklärt, wie er KI nutzt, um Vorhersagen zum Klimawandel zu treffen.

Dieses Interview liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Research.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte es Research.Table am 18. Juli 2023.

Herr Nowack, was erforschen Sie im Zusammenhang mit der Künstlichen Intelligenz (KI)?

Ich forsche in Bezug auf KI in verschiedenen Bereichen, in erster Linie im Bereich der Klimawissenschaft. Also: Wie können wir Künstliche Intelligenz beziehungsweise Maschinelles Lernen nutzen, um Klimawandel-Vorhersagen zu verbessern? Dafür kombinieren wir Methoden des Maschinellen Lernens, numerische Erdsystemmodelle und Erdbeobachtungen, wie zum Beispiel Satellitendaten, auf neue Art und Weise.

Wir studieren in der Regel sehr komplexe Systeme, die rein analytisch nicht mehr lösbar sind. Daher ist es wichtig, dass wir aus den bereits vorhandenen Daten Beziehungen herleiten, die uns bei der Verbesserung von Modellen helfen oder um Beobachtungen und Modellierungen zusammenzubringen. Indem wir KI einsetzen, können wir also neue Erkenntnisse gewinnen und Unsicherheiten in Vorhersagen erheblich reduzieren.

Was sind für Sie die größten Chancen von KI?

Es gibt da sicherlich einige. Eine große Chance ist, dass die KI unseren Alltag einfacher gestalten und viele Aufgaben übernehmen oder zumindest beschleunigen könnte, wie wir bereits heute in Andeutungen bei Chat-GPT sehen, zum Beispiel das Schreiben. Die KI könnte viele der moderneren Arbeiten übernehmen und uns dabei unterstützen. Sie kann uns aber auch helfen, komplexe Systeme zu verstehen – wie im Bereich der Klimawissenschaft – und mit neuen Ideen und Ansätzen zu arbeiten. KI eröffnet uns darüber hinaus ganz neue Möglichkeiten, bestehende Forschungsgebiete neu anzugehen.

Ich habe die große Hoffnung, dass KI auch in meinem Lehrstuhl am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ein neues und wichtiges Standbein der Forschung sein wird. Es ist natürlich kein Automatismus, dass sich nur durch den Einsatz von KI die Forschung verbessert. Es geht vielmehr darum, wie man Theorie und diese datengetriebenen Algorithmen als neue Grundsäulen miteinander verbinden kann. Da kalibriert sich gerade das Feld. Wir lernen, wie wir dieses Tool nutzen können, um die Forschung voranzubringen. Das ist ein ganz eigener wissenschaftlicher Prozess, der wahrscheinlich noch mal eine Dekade braucht, bis er vollkommen etabliert ist.

Zur Person Peer Nowack ist seit März 2023 Inhaber des Lehrstuhls für Künstliche Intelligenz in den Bereichen Klima- und Umweltwissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Seine Gruppe beschäftigt sich mit einer Vielzahl datenwissenschaftlicher Fragestellungen im Bereich Klimawissenschaft und Atmosphärenchemie. Zuletzt hatte Nowack eine Stelle als Lecturer in Atmospheric Chemistry and Data Science an der University of East Anglia, die er nach der Leitung einer Nachwuchsforschungsgruppe am Imperial College London im Jahr 2020 übernahm.

„KI wird ein sehr wichtiges neues Werkzeug sein, das revolutionär wirken kann“

Betrachten Sie KI als eine Revolution oder nur als weiteres Werkzeug?

Ich denke, es ist beides. KI wird ein sehr wichtiges neues Werkzeug sein, das revolutionär wirken kann. Das Internet war in gewisser Weise auch eine Revolution und wir nutzen es heute alle als Werkzeug. Unser Arbeitsalltag würde sehr anders aussehen, hätten wir kein Internet. Genauso wird meiner Meinung nach KI von uns in Zukunft überall genutzt werden, weil es uns effizienter macht. Und ja, ich denke, KI wird in Zukunft den Großteil unserer Lebensbereiche durchdringen.

Welche negativen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz sind zu befürchten?

KI bietet große Chancen, aber natürlich besteht auch die Gefahr, dass sie falsch genutzt werden könnte. Ein konkretes Beispiel ist die Universitätslehre. Wenn man einen Aufsatz schreibt und dabei KI nutzt, stellt sich die Frage: Wo hört KI auf und wo fängt der eigene Beitrag an? Wie unterscheiden wir noch, was die menschliche Leistung ist und was die KI geschrieben hat? Ich mache mir da schon Gedanken, wie man den Einsatz von KI regulieren und detektieren könnte.

Studierende und Promovierende haben mich bereits gefragt, ob sie für den ersten Entwurf einer Arbeit KI nutzen dürfen. Ich glaube, es gibt dafür noch keine allgemein gute Antwort. Einerseits macht es Sinn, etwas zu nutzen, was die Arbeit effizienter macht. Man sollte es daher nicht komplett unterbinden, da KI uns ja auch weiterhilft und am Ende des Tages auch Teil des Arbeitsalltags wird. Aber natürlich müssen wir uns darauf einigen, wo wir die Grenzen setzen, in welcher Form KI angewendet werden sollte, wie wir unser System anpassen müssen und wie wir die menschliche Leistung in Zukunft im Bereich der Lehre bewerten.

„KI wird nicht alle Berufe abschaffen und ersetzen“

Wo denken Sie, wird KI in zehn oder 20 Jahren selbstverständlich sein?

Ich denke, wenn man einen Zugang zu diesen KI-Tools hat, wird es fast ein Muss sein, diese zu nutzen – ähnlich wie beim Internet. Allerdings wird nicht jeder sehr gut mit den Tools umgehen können. Ich bin mir aber sicher, dass es in Zukunft verbreitet sein wird, dass die Menschen eine grobe Vorstellung davon haben, wie KI funktioniert. Also: Wie kann ich KI effektiv für Aufgaben nutzen, etwa im Alltag oder in Berufen, für die ich keinen Informatikabschluss haben muss? Ich weiß, dass viele auch mit Angst die Entwicklung der KI betrachten.

Ich denke allerdings nicht, dass KI alle Berufe abschaffen und ersetzen wird. Es wird eher für existierende Berufe ein fundamental wichtiges Werkzeug sein, damit diese kompetitiv sein können. Wir sollten KI daher vor allem als Chance begreifen. Sie kann uns effizienter machen, uns neue Möglichkeiten eröffnen und uns helfen, Dinge zu erreichen, die uns selbst ohne das Tool wahrscheinlich auch zeitlich nicht möglich gewesen wären.

*Dieses Bild wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Text-to-Image-Modell genutzt. Auswahl des Modells, Entwicklung der Modell-Anweisungen sowie finale Bearbeitung des Bildes: Art Director Nicolas Bruckmann.