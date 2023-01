Medwedew droht Nato mit Hyperschallrakete – Putin kündigt Feuerpause im Ukraine-Krieg an

Von: Markus Hofstetter, Fabian Müller

Die Ukraine bittet ihre Verbündeten seit langem um Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart. Nun kommen auch aus den USA positive Signale. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 5. Januar, 21.38 Uhr: Ungeachtet einer von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten 36-stündigen Waffenruhe werden russische Truppen nach Aussage eines Besatzungschefs ukrainische Angriffe im Ukraine-Krieg weiter erwidern. „Die Entscheidung betrifft die Einstellung des initiativen Feuers und der Angriffshandlungen von unserer Seite“, schrieb der von Moskau im ostukrainischen Gebiet Donezk eingesetzte Denis Puschilin am Donnerstag im Nachrichtendienst Telegram.

Puschilin fügte hinzu: „Das bedeutet nicht, dass wir nicht auf Provokationen des Gegners antworten werden! Oder dem Feind auch nur irgendeine Chance geben werden, während dieser Feiertagsstunden seine Positionen an der Frontlinie zu verbessern.“

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Berater reagiert auf Feuerpause – „Töten keine Zivilisten, wie es Russland tut“

Update vom 5. Januar, 19.06 Uhr: Kurz nachdem Russland für das orthodoxe Weihnachtsfest eine Feuerpause für den Ukraine-Krieg verkündet hatte, reagierte die ukrainische Seite auf Putins anberaumte Feuerpause. Auf Twitter schrieb Michailo Podoljak, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Erstens, die Ukraine greift keine fremden Territorien an und töten keine Zivilisten, wie es Russland tut.“

Ukraine-Krieg: Russlands Feuerpause nur eine „Heuchelei“

Die Ukraine zerstöre lediglich die „Besatzungsarmee“, schrieb Podoljak weiter. „Zweitens, Russland muss die besetzten Gebiete verlassen.“ Denn nur dann könne es eine temporäre Waffenruhe geben: „Behaltet eure Heuchelei für euch selbst“, schließt der Tweet über die mögliche Feuerpause für 36 Stunden im Ukraine-Krieg, die wohl von Russland zum orthodoxen Weihnachtsfest anberaumt ist.

Medwedew droht Nato mit Hyperschallrakete Zirkon – Putin kündigt Feuerpause in der Ukraine an

Update vom 5. Januar, 18.29 Uhr: Dass sich die Fregatte Admiral Gorshkow im Kampfeinsatz befände, solle jeden zur Vernunft bringen, der es wage, Russland zu bedrohen, schrieb Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, am Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal.

Die Hyperschallrakete Zirkon, die von dem Schiff abgefeuert wurde, nannte Medwedew „ein großes Neujahrsgeschenk“. In Richtung NATO fügte der Getreue Putins an: „Wir werden Gewalt gegen euch anwenden, da ihr euch weigert zu verstehen, was wir gesagt haben.“ Er warnte davor, dass Russland künftig vermehrt hochmoderne Waffen produzieren werde.

Update vom 5. Januar, 16.20 Uhr: Vor dem orthodoxen Weihnachtsfest hat Russlands Präsident Wladimir Putin eine anderthalbtägige Feuerpause in der Ukraine angeordnet. Putin wies das russische Verteidigungsministerium an, von Freitagmittag (12 Uhr Ortszeit) bis in die Nacht auf Sonntag (Mitternacht Ortszeit) die Kampfhandlungen im Nachbarland einzustellen, wie aus einer Kreml-Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Die ukrainische Seite wurde ebenfalls dazu aufgerufen, eine Feuerpause anzuordnen.

Ukraine-News: Panzer-Wende Deutschlands im Krieg?

Update vom 5. Januar, 16.10 Uhr: Kommt jetzt die Panzer-Wende Deutschlands bei der militärischen Unterstützung der Ukraine? Offenbar erwägt die Ampel-Regierung von Olaf Scholz tatsächlich eine Lieferung von deutschen Panzern an das ukrainische Militär. Ein entsprechender Plan ist jetzt durchgesickert.

Ukraine-News: Putin beklagt „zerstörerischen“ Westen gegenüber Erdogan

Update vom 5. Januar, 15.25 Uhr: Im Gespräch mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan beklagte Kreml-Chef Wladimir Putin laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti eine „zerstörerische Rolle westlicher Staaten“. Sie würden das „Kiewer Regime“ mit Waffen und militärischer Ausrüstung „vollpumpen“. Zudem stelle der Westen der Ukraine auch „operationelle Informationen“ bereit und helfe bei der Festlegung von Zielen.

Ukraine-News: Erdogan spricht mit Putin

Patriarch Kirill unterstützt den Krieg von Kremlchef Wladimir Putin. © Sergei Chirikov/EPA/dpa

Update vom 5. Januar, 13.10 Uhr: Russland hat wieder einmal Gesprächsbereitschaft mit der Ukraine bekräftigt. Bei einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan habe Wladimir Putin erklärt, „dass Russland offen für einen ernsthaften Dialog“ sei, erklärte der Kreml. Bedingung ist, „dass die Behörden in Kiew sich an die bekannten und wiederholt geäußerten Forderungen halten und die neuen territorialen Realitäten beachten“. Erdogan hatte Putin in dem Telefonat zu einer Waffenruhe in der Ukraine aufgerufen.

Kiew hat unterdessen den Aufruf des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirills für eine Waffenruhe zum orthodoxen Weihnachtsfest am 6. und 7. Januar abgelehnt. „Es ist eine zynische Falle und ein Element der Propaganda“, twitterte der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, am Donnerstag. Die russisch-orthodoxe Kirche sei keine Autorität in der weltweiten Orthodoxie und trete lediglich als „Kriegspropagandist“ auf. Podoljak unterstellte dem Moskauer Patriarchat zudem Aufrufe zum Genozid an den Ukrainern.

Frieden im Russland-Ukraine-Krieg? Erdogan ruft Putin zur „einseitigen Waffenruhe“ auf

Update vom 5. Januar, 11.35 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Kremlchef Wladimir Putin zu einer „einseitigen Waffenruhe“ in der Ukraine aufgerufen. Während eines Telefongesprächs habe Erdogan gesagt, dass „Aufrufe zu Frieden und Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew von einer einseitigen Waffenruhe und einer Vision für eine faire Lösung“ begleitet werden sollten, erklärte das türkische Präsidialamt.

Erdogan will am Donnerstag auch noch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen. Der türkische Präsident hat bereits in der Vergangenheit seine guten Beziehungen zu Moskau und Kiew genutzt, um in dem Konflikt zu vermitteln. So half die Türkei dabei, das von der UNO unterstützte Getreideabkommen auf den Weg zu bringen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Waldimir Putin zu einer einseitigen Waffenruhe aufgerufen. (Archivfoto) © Vyacheslav Prokofyev/dpa

Gleichzeitig forderte der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill eine Waffenruhe über die orthodoxen Weihnachtsfeiertage. „Ich, Kirill, Patriarch von Moskau und ganz Russland, rufe alle Seiten, die an dem internen Konflikt beteiligt sind, dazu auf, das Feuer einzustellen und eine Weihnachtswaffenruhe vom 6. Januar um 12.00 Uhr bis 7. Januar um 24.00 Uhr herzustellen, damit die Gläubigen die Messen an Heiligabend und am Tag von Christi Geburt besuchen können“, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Aufruf Kirills, der als enger Verbündeter Putins gilt. Der Kreml hatte allerdings zuletzt erklärt, eine solche Feuerpause werde es nicht geben.

Deutsche Panzer für die Ukraine: SPD-Chefin Eskin hält sich weiterhin bedeckt

Update vom 5. Januar, 10.38 Uhr: Auch nach der französischen Ankündigung, die Ukraine mit Spähpanzern zu unterstützen, hält SPD-Chefin Saskia Esken sich zur Lieferung deutscher Kampfpanzer bedeckt. „Die deutsche Regierung und der deutsche Bundeskanzler sind dazu immer wieder in engen Abstimmungen mit den Partnern, mit den Freunden - insbesondere natürlich mit den Amerikanern“, sagte Esken am Donnerstag in der RLT/ntv-Sendung „Frühstart“ auf die Frage, wann Deutschland Panzer des Typs Leopard 2 liefere.

„Wir haben die Ukraine von Anfang an mit Waffenlieferungen unterstützt, das werden wir auch künftig tun, solange wie es notwendig ist und eben auch entsprechend der militärischen Entwicklungen und entsprechend der Notwendigkeiten.“ Der Bundeskanzler sei „in engen Gesprächen mit den besonderen Partnern und Freunden“, wiederholte Esken auf Nachfrage. „Und das wird auch weiterhin der Fall sein, und dann werden wir entsprechende Entscheidungen auch treffen.“

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hält sich bei der Fragen nach Panzerlieferungen an die Ukraine weiterhin bedeckt. © Wolfgang Kumm/dpa

FDP macht Druck bei Waffenlieferungen: Nach Macrons Ja muss auch Berlin Kampfpanzer liefern

Update vom 5. Januar, 08:38 Uhr: Der Druck auf Olaf Scholz (SPD), Panzer an die Ukraine zu liefern, wächst. Die FDP hat den Bundeskanzler zu einem Kurswechsel aufgefordert. Scholz könne derartige Lieferungen auch von deutscher Seite nun nicht länger ablehnen, sagte die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hat Frankreich der Ukraine die Lieferung von Spähpanzern zugesagt, die USA erwägen die Lieferung von Schützenpanzern.

„Das vom Bundeskanzleramt ständig vorgeschobene Argument, Deutschland dürfe keine Alleingänge starten, ist absolut passé“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses weiter. Frankreich übernehme wieder einmal die Rolle, die von Deutschland erwartet werde, und gehe selbst voran. „Der Bundeskanzler sollte im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft endlich die Zeichen der Zeit erkennen und nachlegen - der Ball liegt jetzt in Berlin.“ Die Ukraine müsse nun „gewinnen, um auch unsere Freiheit und unsere Werte zu verteidigen - und das geht nur mit der Unterstützung von Panzern“, sagte die Liberale.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschuss des Bundestags, fordert von der Bundesregierung die Lieferung von Panzern an die Ukraine © Michael Kappeler/dpa

Schützenpanzer für die Ukraine: US-Regierung erwägt Lieferung von „Bradleys“

Erstmeldung vom 5. Januar: Kiew/Washington – Die US-Regierung erwägt die Lieferung von Schützenpanzern des Modells „Bradley“ an die Ukraine. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge, die mit den deutschen Modellen Marder oder Puma vergleichbar sind.

Die gepanzerten Kettenfahrzeuge verfügen laut US-Militär normalerweise über eine Kanone, ein Maschinengewehr sowie panzerbrechende Raketen. US-Präsident Joe Biden bejahte am Mittwoch die Frage eines Reporters, ob die Lieferung der Schützenpanzer an die Ukraine von der Regierung erwogen werde. Er nannte keine Einzelheiten. Damit blieb zunächst unklar, welche Modellvariante des „Bradley“ für Kiew in Frage käme.

Panzer-Lieferung aus Frankreich: Wolodymyr Selenskyj bedankt sich für Spähpanzer

Frankreich sagte der Ukraine am Mittwoch (4. Januar) die Lieferung „leichter Kampfpanzer“ zu. Es geht dabei um den Spähpanzer AMX-10 RC. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die angekündigte Lieferung französischer Spähpanzer als wichtiges Signal auch an andere westliche Staaten gewertet. „Frankreich hebt die Verteidigungsunterstützung für die Ukraine auf ein neues Level und ich danke Präsident (Emmanuel) Macron für diese Führungsrolle“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Mittwochabend.

Wie viele Panzer Frankreich der Ukraine bis wann übergeben will, war zunächst noch unklar. Aus dem Élyséepalast hieß es, dies seien die ersten Kampfpanzer westlicher Bauart, die an die ukrainischen Streitkräfte geliefert würden. Selenskyj lobte: „Das sendet ein klares Signal an alle unsere Partner: Es gibt keinen rationalen Grund, weshalb Panzer westlicher Bauart bislang nicht an die Ukraine geliefert wurden.“

Waffen für die Ukraine: Bundestags-CSU will europäische Initiative für Lieferung von Kampfpanzern

Tatsächlich hat die Ukraine in der Vergangenheit bereits westliche Panzer erhalten, wobei es sich dabei eher um Truppentransporter wie das US-Modell M113 - ein kleineres Kettenfahrzeug - handelte. Deutschland hat der Ukraine zudem 30 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard zur Verfügung gestellt. Einen vollwertigen westlichen Kampfpanzer wie zum Beispiel das französische Modell Leclerc oder den deutschen Leopard hat die Ukraine bislang nicht erhalten.

Für die deutsche Regierung wird es immer schwieriger, ihre Ablehnung von der Bereitstellung von Kampfpanzern für die Ukraine zu begründen. Die Bundestags-CSU fordert nun eine europäische Initiative der Bundesregierung, um gemeinsam mit Bündnispartnern Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine zu liefern. „Wir wollen, dass die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen kann. Dafür braucht sie mehr schwere Waffen - auch Leopard-2-Panzer“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur. „Die Bundesregierung muss eine europäische Initiative zur gemeinsamen Abgabe von Kampfpanzern starten“, verlangte er.