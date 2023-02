Sie brachte Johnson zu Fall: Partygate-Enthüllerin soll Sunaks Zukunft sichern

Von: Felix Busjaeger

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak verlässt die Downing Street 10 in London. © James Manning/PA Wire/dpa

Premierminister Rishi Sunak ist politisch wegen seiner Skandale angeschossen. Vor den Wahlen könnte es allerdings eine Person richten: Partygate-Enthüllerin De Botton.

London – Die britische Regierung hat es nicht leicht: Nachdem Premierminister Rishi Sunak vor einigen Monaten die Ämter auf der Insel übernommen hat, schlingern die Tories von Skandal zu Skandal – meistens ist der Multimillionär selbst involviert. Die Folge: Die Konservativen der englischen Politik verlieren fortlaufend die Zustimmung der Wähler und die Labour-Partei kann immer mehr punkten. Wegen seiner Vielfliegerei und seinen Fehltritten ist Sunak häufiger Gast auf den Titelseiten der Yellowpress, doch seit Oktober hat er eigentlich tatkräftige Unterstützung an seiner Seite, die ihn vor medialen Fauxpas bewahren soll – es ist keine Geringere als Amber De Botton – also die Frau, die Boris Johnson zu Fall brachte.

Nach Partygame in die Downing Street No. 10: Amber De Botton ist Rishi Sunaks Kommunikationschefin

Doch wer ist Amber De Botton eigentlich? Die ehemalige Journalistin und nun Sunak-Vertraute galt in den vergangenen Jahren als große Hoffnung der britischen Medienlandschaft. Inzwischen ist sie Kommunikationschefin in der Downing Street No. 10. Dass De Botton große Medienereignisse auch initiieren kann, zeigte sich 2021. Am 7. Dezember veröffentlichte ITV News geleaktes Material von der damaligen Sprecherin Allegra Stratton. Die Bilder gingen viral und eröffneten das Partygate um Boris Johnson, der am Ende seinen Hut nahm und das Amt des britischen Premierministers an Liz Truss weitergab.

Amber De Botton leitete damals das Nachrichtenteam von ITV News. Sie erhielt Preise und ihr wurde eine große journalistische Karriere vorausgesagt. Doch dann kam im vergangenen Oktober die Kehrtwende: Rishi Sunak wurde Premierminister und holte De Botton in sein Team. Statt weiter im Rampenlicht der Medienwelt zu stehen, arbeitete sie fortan im Hintergrund – und hatte in den ersten Wochen bereits viel zu tun: Folgen des Brexits, Inflation, Ukraine-Krieg. In Großbritannien finden die größten Streiks seit Jahrzehnten statt. Das Chaos für die britische Regierung ist in den vergangenen Monaten eher größer geworden.

Umfragewerte von Rishi Sunak und Tories im Keller: Amber De Botton soll mögliche Wahlniederlage abwenden

Den Umfragewerten spiegeln eine deutliche Negativentwicklung für die Tories wider. Bereits mit Boris Johnson gab es einen deutlichen Abwärtstrend, der sich bei Sunak nun fortsetzt – zumindest entsteht seit Wochen dieser Eindruck. 2024 wird in Großbritannien wieder gewählt. Bis dahin steht De Botton vor einer Mammutaufgabe, wenn sie eine drohende Wahlniederlage abwenden will. Die 37-Jährige könnte damit maßgeblich dafür verantwortlich sein, ob Rishi Sunak in Großbritannien als Premierminister eine politische Zukunft hat. Und die Aufgabe ist tatsächlich gewaltig: Wie Politico schreibt, liegen die Tories derzeit in den Umfragen 22 Punkte hinter der Labour-Partei.

Damit diese Aufgabe theoretisch gelingen kann, bring De Botton das notwendige Rüstzeug mit. Die hat über 15 Jahre Erfahrung im politischen Journalismus und konnte sich in den vergangenen Jahren ein großes Netzwerk an wichtigen Kontakten in Politik, Medien und Wirtschaft aufbauen. Ursprünglich war ihr Plan für die Sunak-Regierung möglichst wenig negative Nachrichten zu produzieren – wie die vergangenen Monate gezeigt haben, ist das mit Rishi Sunak an der Spitze nicht so einfach. Nun bleibt abzuwarten, ob De Botton den Niedergang der Tories noch verhindern kann. Viel Zeit bleibt ihr nicht. Denn vor den Wahlen 2024 ist die erste Bewährungsprobe nur noch Wochen weg: Im Mai 2023 finden in Großbritannien Lokalwahlen statt. (febu)