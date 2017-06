Parlamentswahl in Frankreich: Hohe Sicherheitsvorkehrungen im Land

Einen Monat nach Macrons Sieg

+ © AFP Präsident Macron auf dem Fahrrad in Le Touquet, wo er auch selbst wählt. © AFP

Das Lager von Präsident Emmanuel Macron dürfte bei der Parlamentswahl in Frankreich eine deutliche Mehrheit bekommen. Am Sonntag steht der erste Wahlgang an - die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm.