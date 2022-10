Papst nimmt Gesuch an: Paderborner Erzbischof Becker geht

Hans-Josef Becker, Erzbischof von Paderborn, während der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. © Arne Dedert/dpa

Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker ist zurückgetreten. Papst Franziskus nahm das Gesuch auf Amtsverzicht des 74-Jährigen an, wie der Heilige Stuhl am Samstag mitteilte. „Die Entscheidung aus Rom macht mir erneut klar: Es war richtig, mein Amt jetzt in jüngere Hände zu geben – richtig für mich persönlich, um in Zukunft gut auf mich und meine Gesundheit aufpassen zu können“, teilte Becker danach auf der Homepage des Erzbistums Paderborn mit.

Paderborn/Rom - Er hatte zuletzt schon Termine wegen seiner angeschlagenen Gesundheit absagen müssen. Erst im Juni war Becker von einer Corona-Infektion genesen. dpa