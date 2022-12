Papst Franziskus mit deutlichen Worten zu Weihnachten - „Würde mit Füßen getreten“

Teilen

Papst Franziskus feiert am Samstag, den 24. Dezember 2022, die Heiligabendmesse im Petersdom in der Vatikanstadt, Vatikan © IMAGO/Stefano Spaziani

Papst Franziskus hat sich in seiner Christmette 2022 mit deutlichen Worten an die Gläubigen gerichtet. Er ging auch auf den Ukraine-Krieg ein - ohne den Konflikt explizit zu nennen.

Rom - Nach zwei Jahren zelebriert Papst Franziskus wieder in einem vollen Petersdom die Christmette. Darin wirbt er für Nächstenliebe und geißelt Kriege. Im Heiligen Land ziehen Christen in der traditionellen Prozession nach Bethlehem.

Rom) - Unter dem Eindruck der Kriege und Konflikte auf der Welt hat Papst Franziskus bei der Christmette im Petersdom die diesjährigen Weihnachtsfeierlichkeiten eröffnet. Dabei geißelte das Oberhaupt der Katholiken die blutigen Auseinandersetzungen - vor allem der Krieg in der Ukraine hat 2022 für Entsetzen gesorgt. Zugleich warb der Pontifex darum, an Weihnachten nicht materiellen Dingen nachzujagen, sondern sich um Nächstenliebe zu kümmern.

Papst Franziskus mit deutlichen Worten zu Weihnachten - „Würde mit Füßen getreten“

Nachdem die Corona-Pandemie an den Weihnachtsfesten 2020 und 2021 nur eingeschränkte Gottesdienste im Vatikan zugelassen hatten, war der Petersdom diesmal in der Heiligen Nacht wieder voll. Nach Angaben des Heiligen Stuhls waren rund 7000 Gläubige in der Basilika, etwa 3000 Menschen verfolgten die Messe zudem draußen auf dem Petersplatz.

Der Papst nutzte die Predigt, um Kriege zu verurteilen: „Macht- und geldhungrige Menschen verzehren in der Welt sogar ihre Nächsten, ihre Brüder und Schwestern. Wie viele Kriege gibt es! Und an wie vielen Orten werden auch heute noch Würde und Freiheit mit Füßen getreten!“ Den Ukraine-Krieg benannte er in seiner Predigt aber nicht direkt.

Franziskus nannte die Schwachen und Armen die „Hauptleidtragenden der menschlichen Gier“. Der 86-Jährige, der den Gottesdienst wegen seines Knieleidens weitgehend sitzend neben dem Altar verfolgte, sagte: „Auch dieses Weihnachten macht eine Menschheit, die unersättlich nach Geld, Macht und Vergnügen strebt, keinen Platz für die Kleinen, für die vielen ungeborenen, armen, vergessenen Menschen, so wie es bei Jesus auch war. Ich denke dabei besonders an die Kinder, die von Krieg, Armut und Ungerechtigkeit verschlungen werden.“

Papst Franziskus spricht an Weihnachten: „Wir sollten uns erinnern“

Jesus sei ohne Luxus und Komfort geboren worden - dadurch aber sei „der wahre Reichtum des Lebens ans Licht gekommen“, nämlich die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie Franziskus unterstrich. „Natürlich ist es nicht leicht, die angenehme Wärme der Weltlichkeit zu verlassen um sich auf die karge Schönheit der Grotte von Betlehem einzulassen“, predigte er. „Doch wir sollten uns daran erinnern, dass es ohne die Armen kein richtiges Weihnachten gibt. Auch ohne sie feiert man Weihnachten, aber nicht das Weihnachten Jesu.“

Allerdings gab es unter Gläubigen erneut Sorge um Papst Franziskus, da dieser die Christmette weitestgehend sitzend in einem Rollstuhl verbringen musste. (dpa)