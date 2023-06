Sorge um Papst Franziskus: Not-OP noch am Mittwoch

Von: Richard Strobl

Papst Franziskus bei seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz. © Andrew Medichini/dpa

Große Sorge um Papst Franziskus. Das katholische Kirchenoberhaupt muss sich am Mittwochnachmittag einer dringenden Operation unterziehen.

Rom - Papst Franziskus muss sich einer sehr dringenden Operation unterziehen. Noch am Mittwochnachmittag wird das Oberhaupt der katholischen Kirche operiert, wie der Heilige Stuhl mitteilte.

Demnach wird an Papst Franziskus eine sogenannte Laparotomie, also die Öffnung der Bauchhöhle, vorgenommen. Es soll sich um eine Darmoperation handeln. Der Eingriff erfolge unter Vollnarkose und habe danach einen Klinikaufenthalt von „mehreren Tagen“ zur Folge.

Sorge um Papst Franziskus: OP noch am Mittwoch

Stattfinden wird die OP nach einem Bericht der Repubblica im Gemelli-Krankenhaus in Rom. Dieses hatte der Papst schon am Dienstag besucht. Am Mittwochmorgen hatte Franziskus dann aber seine wöchentliche Generalaudienz am Petersplatz in Rom abgehalten. Danach sei der Papst ins Krankenhaus gegangen, so Matteo Bruni, der Direktor des Vatikan-Pressebüros laut Repubblica.

Demnach sei die OP in den letzten Tagen vom medizinischen Team des Papstes angeordnet worden. Sie sei wegen eines eingeklemmten Narbenbruchs notwendig, der „wiederkehrende, schmerzhafte und sich verschlimmernde subokklusive Syndrome“ verursache. Unter subokklusiven Symptomen versteht man Schwindelanfälle. Es können Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schmerzen in einem Arm und Bewusstseinsstörungen eintreten.

Papst Franziskus bereits vor zwei Jahren am Darm operiert

Die aktuelle Operation folgt damit auf eine Darmoperation von Franziskus vor knapp zwei Jahren. Damals wurde ein heikler EIngriff am Dickdarm durchgeführt. Damals wurde ein Teil des Dickdarms entfernt. Es hatten sich sogenannt Divertikelstenosen, also Ausstülpungen in der Darmwand gebildet.

Schon im April hatte ein Krankenhausaufenthalt des Papstes große Sorgen bei den Gläubigen ausgelöst. Damals konnte Franziskus die Klinik nach einer Bronchitis nach drei Tagen wieder verlassen. (rjs mit dpa)