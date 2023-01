Fotos aus dem Vatikan zeigen den aufgebahrten Leichnam von Papst Benedikt XVI. (†95)

Von: Jakob Koch

Einen Tag nach seinem Tod wurde der Leichnam des emeritierten Papstes Benedikts XVI. im Kloster „Mater Ecclesiae“ aufgebahrt. Die Beisetzung erfolgt in Kürze.

Rom – Er war der erste deutsche Papst seit mehr als 480 Jahren: Nach dem Tod von Benedikt XVI. nehmen Gläubige in dieser Woche Abschied. Der emeritierte Pontifex starb am Samstag im Alter von 95 Jahren im Kloster „Mater Ecclesiae“ im Vatikan, knapp zehn Jahre nach seinem spektakulären Rücktritt.

Papst: Benedikt XVI. Bürgerlicher Name: Joseph Aloisius Ratzinger Geboren: 16. April 1927 in Marktl Gestorben: 31. Dezember 2022 in der Vatikanstadt

Papst Benedikt XVI. gestorben: Fotos zeigen Leichnam im Kloster „Mater Ecclesiae“

Einen Tag nach seinem Tod wurde der Leichnam von Papst Benedikt XVI. am Sonntag im Kloster „Mater Ecclesiae“ aufgebahrt. Ab Montag soll er im Petersdom in Rom öffentlich aufgebahrt werden. Trauerfeier und Beisetzung sind für Donnerstag geplant.

Papst Benedikt XVI.: Fotos zeigen Leichnam im Kloster „Mater Ecclesiae“ © picture alliance/dpa/Holy See Press Office | Vatican Media

Fast sein ganzes Leben widmete er seinem Glauben und der katholischen Kirche. Am Samstag starb der frühere Papst Benedikt XVI. (gesprochen: der Sechzehnte). Eine Zeitung berichtete, was er kurz vor seinem Tod gesagt haben soll: „Jesus, ich liebe dich.“

Todesursache von Papst Benedikt XVI. Die genaue Todesursache ist unklar. Die für gewöhnlich gut informierte römisch-katholische Tageszeitung La Croix aus Frankreich berichtet unter Verweis auf mehrere Quellen, dass Benedikt wegen Nierenproblemen behandelt worden sei. Auch Ansa hatte von einem möglichen Nierenversagen berichtet. Laut der italienischen Zeitung Corriere della Sera hatte Benedikt in einer Phase der Verschlimmerung „für einige Zeit das Bewusstsein verloren“. Ein letztes Foto vom 1. Dezember 2022 zeigt Papst Benedikt XVI. mit Joseph Halevi Horowitz Weiler und Pater Michel Fedou im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan, in dem Benedikt XVI. lebt. Fahl und mit eingefallenem Gesicht sitzt der Geistliche dort neben den Preisträgern des Ratzinger-Preises 2022.

Papst Franziskus würdigte seinen Vorgänger Benedikt als treuen Diener der Kirche

Papst Benedikt wurde 95 Jahre alt. Geboren wurde er in Deutschland als Joseph Ratzinger. Mehrere Jahre lang arbeitete er als Oberhaupt der Katholiken und Katholikinnen: von 2005 bis 2013. Dann verkündete er, dass er das Amt nicht weiter ausüben werde. Als Grund nannte er gesundheitliche Probleme. So etwas hatte es über Hunderte Jahre nicht gegeben. Normalerweise bleiben Päpste im Amt, bis sie sterben.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. war am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. © picture alliance/dpa/Holy See Press Office | Vatican Media

Der Nachfolger von Papst Benedikt wurde damals Papst Franziskus. Als Benedikt starb, eilte er gleich zu ihm. Dann betete er am leblosen Körper Benedikts. Am Sonntag würdigte Papst Franziskus seinen Vorgänger: Benedikt sei ein treuer Diener der Kirche gewesen.

Beerdigung von Papst Benedikt XVI.: Der Zeitplan für diese Woche

Die Todesnachricht sorgte für große Anteilnahme in Deutschland und weltweit, vor allem unter den etwa 1,4 Milliarden Katholiken. Ab Montag wird er im Petersdom in Rom öffentlich aufgebahrt, der Zeitplan im Überblick:

Montag, 2. Januar 2023: Aufbahrung des Leichnams von Papst Benedikt XVI. im Petersdom in Rom

Dienstag, 3. Januar 2023: Aufbahrung im Petersdom in Rom

Mittwoch, 4. Januar 2023: Aufbahrung im Petersdom in Rom

Donnerstag, 5. Januar 2023: ab 9.30 Uhr Totenmesse auf dem Petersplatz in Rom

Donnerstag, 5. Januar 2023: Beerdigung im Anschluss in der Krypta unterhalb des Petersdoms

In seinem vom Vatikan veröffentlichten geistlichen Testatement dankte Benedikt Gott, der ihm das Leben geschenkt und ihn durch vielerlei Wirrnisse hindurchgeführt habe. „Betet für mich, damit der Herr mich trotz all meiner Sünden und Unzulänglichkeiten in die ewigen Wohnungen einlässt“, bat er. Lesen Sie auch: Emeritierter Papst Benedikt XVI. (†95) im Porträt: So verbrachte er seine letzten Jahre. (dpa/jkk)