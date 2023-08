Ukraines „Weißer Wolf“: Geheimdienst-Trupp zerstört reihenweise russische Panzer

Von: Sandra Kathe

Viele zerstörte russische Panzer im Ukraine-Krieg werden der Einheit „Weißer Wolf“ zugeschrieben. Die zeigt sich in ihren Aktionen besonders kreativ.

Kiew – Eine kleine ukrainische Spezialeinheit unter dem Decknamen „Weißer Wolf“ soll seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehrere hundert russische Panzer zerstört haben, vorrangig mit moderner Ausrüstung wie Kamikaze-Drohnen und unbemannten Langstreckenfluggeräten. Das berichtet das ukrainische Online-Medium Ukrajinska Prawda in einem Portrait über die Truppe und ihren Gründer, den 55-jährigen Oleg Yemets, in dem der Autor die zum ukrainischen Sicherheitsdienst SBU gehörende Truppe als Eliteeinheit im Widerstand gegen Russland präsentiert.

Dafür beruft sich das Medium zwar vor allem auf unbestätigte Zahlen aus Militärkreisen sowie von Yemets selbst – hat dazu jedoch das zur Verfügung stehende Bildmaterial auf Plausibilität überprüft. Denn bekannt und in der ukrainischen Bevölkerung beliebt macht die Truppe auch öffentliches Filmmaterial ihrer Angriffe, das in vielen Fällen vom ukrainischen Sicherheitsdienst in Sozialen Medien und auf Youtube geteilt wird.

Spezialeinheit „Weißer Wolf“ im Ukraine-Krieg: Über 500 russische Panzer zerstört

Nach der Darstellung von Gründer Yemets, der eigenen Aussagen nach bereits 2011 einen russischen Angriff auf die Ukraine befürchtete und deshalb die Gruppe zunächst als privates Netzwerk in diesem Jahr ins Leben gerufen hatte, zeigt sich der Erfolg seiner Truppe vor allem in den Zahlen: 511 zerstörte Einheiten feindlicher Ausrüstung seien zerstört worden, davon 420 ohne die Unterstützung anderer Einheiten. Dagegen stünde ein Verlust von gerade einmal 20 eigener Drohnen. Im Vergleich zu anderen Einheiten seien diese Verluste verschwindend gering, zitiert Ukrajinska Prawda den Biochemiker mit Militärerfahrung, der nun eine SBU-Einheit leitet.

Dabei sei der „Weiße Wolf“ laut Yemets eine „Low-Budget“-Organisation gegenüber der milliardenschweren russischen Streitkräfte. 200.000 Dollar sei in die Ausrüstung seiner Einheit gerade einmal investiert worden, seit sie zu Beginn des russischen Angriffskriegs im Rahmen der Verteidigung der ukrainischen Hauptstadt Kiew ihren Einsatz begann. Seitdem, gibt er zu, sei es jedoch bedeutend schwieriger geworden, die russischen Truppen mit Guerilla-Taktik und Drohnenangriffen zu überraschen. Yemets und seine Leute müssen sich immer wieder Neues einfallen lassen.

Drohnenangriffe im Ukraine-Krieg: Kiew will mit neuen Modellen Druck auf Russland vergrößern

Aufgrund der regelmäßig über den Sicherheitsdienst SBU veröffentlichten Videos, die Drohnenaufnahmen von Angriffen zeigen, berichten auch internationale Medien immer wieder über die militärischen Erfolge der Spezialeinheit. Noch recht zu Beginn der ukrainischen Gegenoffensive im Juni schrieb etwa die US-Zeitung Newsweek, dass „Weißer Wolf“ binnen einer Woche an der Zerstörung von 7 Panzern und 15 russischen Stellungen beteiligt gewesen sein soll. Im März teilte die britische Zeitung The Sun ein Video, das zeigen soll, wie der „Weiße Wolf“ in wenigen Tagen zehn russische Panzer vernichtet habe.

Während die ukrainische Gegenoffensive sowie die Befreiung besetzter Gebiete im Osten der Ukraine immer noch langsam vorangeht, hatte es Ende Juli erneut mehrere Drohnenangriffe auf russisches Gebiet gegeben. Die beteiligten neuen Drohnenmodelle könnten einen Wendepunkt im Ukraine-Krieg bedeuten. (saka)