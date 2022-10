Schwere Verluste für Russland: Ukraine zerstört Waffendepots und Hangar

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Russland gehen die Raketen aus

Von: Karolin Schäfer, Tim Vincent Dicke, Lucas Maier

Die Ukraine schießt Hunderte Kamikaze-Drohnen ab. Verliert Russland einen bedeutenden Teil seiner Kriegsstrategie? Der News-Ticker.

Ministerium veröffentlicht Zahlen: Die Ukraine fügt Russland schwere Verluste zu.

Die Ukraine fügt Russland schwere Verluste zu. Russland gehen die Raketen aus: Der Kreml kauft Nachschub aus Nordkorea und Iran.

Der Kreml kauft Nachschub aus Nordkorea und Iran. News aus dem Ukraine-Krieg: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 21.40 Uhr: Die ukrainischen Verteidiger erzielen im russischen Angriffskrieg weiterhin Erfolge. So sei die strategisch wichtige Autobahn zwischen Svatove und Kreminna in der Oblast Luhansk „praktisch unter Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte“, teilte der Gouverneur der Region, Serhiy Haidai, auf Facebook mit. „Trotz des schlechten Wetters, Dauerregen an mehreren Tagen hintereinander, gibt es Fortschritt.“ Im Zuge der Offensive seien auch Siedlungen befreit worden. Genauere Informationen dazu sollen aber vom ukrainischen Generalstab folgen.

Luhansk steht im Zentrum der Kämpfe im Ukraine-Krieg. Die Russland erleidet Verluste. (Archivbild) © Stanislav Krasilnikov/imago

Vom Generalstab hieß es in seiner abendlichen Zusammenfassung, dass die Ukraine 26 von Russland besetzte Gebiete angegriffen habe. Dabei seien Waffen, militärische Ausrüstung, Munitionslager sowie vier „feindliche Flugabwehrraketensysteme getroffen“ worden. Unter anderem sei russische Ausrüstung in der Siedlung Nowowodjane in der Region Saporischschja beschossen worden. Bei den Angriffen sind dem ukrainischen Generalstab zufolge 110 russische Soldaten verletzt worden.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland gehen die Raketen aus

+++ 18.35 Uhr: Russland gehen nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe offenbar die Raketen aus. Deshalb habe das russische Militär seine Strategie im Ukraine-Krieg geändert. In der Schusslinie sei deshalb vorwiegend die kritische Infrastruktur und keine Militärstützpunkte mehr, erklärte Yurii Ihna, Sprecher der Luftwaffe. So wurden kürzlich Energieanlagen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew angegriffen.

Da Russlands Vorrat an ballistischen Iskander-Raketen aufgebraucht sei, kaufe der Kreml Raketen aus dem Iran und Nordkorea, hieß es weiter. Sowjetische S-300-Raketen und Ch-22-Raketen würden von Russland aber weiterhin an der Frontlinie eingesetzt werden.

Verluste im Ukraine-Krieg: 300 russische Kamikaze-Drohnen zerstört

+++ 14.21 Uhr: Eigenen Angaben zufolge hat die Ukraine seit dem 13. September mehr als 300 Kamikaze-Drohnen des Typs Shahed-136 abgeschossen. Das sagte der Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos, Jurij Ihnat, bei einem Briefing der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform. Ihnat erklärte, das russische Militär habe begonnen, Drohnen seltener einzusetzen. Diesen Umstand führte er darauf zurück, dass möglicherweise die Bestände der Drohnen zur Neige gehen.

Schwere Verluste für Russland: Ukraine tötet fast 70.000 Soldaten

+++ 11.23 Uhr: Innerhalb eines Tages sind ukrainischen Angaben zufolge weitere 480 russische Kämpfer getötet worden – seit dem Beginn sollen 69.700 feindliche Kämpfer gefallen sein. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit. Zudem sei man erfolgreich bei der Verteidigung des Luftraums gewesen. Es seien zwei russische Hubschrauber sowie ein Kampfjet abgeschossen worden, hieß es weiter.

Soldaten: 69.700 (+480 zum Vortag)

69.700 (+480 zum Vortag) Flugzeuge: 272 (+1)

272 (+1) Hubschrauber: 251 (+2)

251 (+2) Panzer: 2640 (+9)

2640 (+9) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5378 (+14)

5378 (+14) Artilleriesysteme: 1698 (+8)

1698 (+8) Luftabwehrsysteme: 192 (+0)

192 (+0) Mehrfachraketenwerfersysteme: 379 (+0)

379 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4088 (+10)

4088 (+10) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1401 (+3)

1401 (+3) Stand: Freitag, 28. Oktober 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

News zum Ukraine-Krieg: Kadyrow gibt schwere Verluste zu – und wütet gegen „Satanisten“

+++ 8.48 Uhr: Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow hat nach einem Beschuss durch ukrainische Truppen schwere Verluste in den eigenen Reihen zugegeben. „Es sind 23 Kämpfer gestorben und 58 verletzt worden“, schrieb Kadyrow in der Nacht zum Freitag (28. Oktober) auf seinem Telegram-Kanal. Ukrainische Quellen hatten Anfang der Woche berichtet, dass eine tschetschenische Einheit im südukrainischen Gebiet Cherson über Fotos in sozialen Netzwerken ihren Standort verraten habe und so durch Artilleriebeschuss getroffen wurde.

„Ja, an diesem Tag gab es über Nacht große Verluste auf unserer Seite, aber die Tschetschenen nehmen am Dschihad teil (…). Und wenn es ihnen bestimmt ist, in einem Heiligen Krieg zu fallen, ist das eine Ehre und eine große Freude für jeden wahren Muslim. Wir alle träumen davon, auf dem Weg Allahs zu sterben“, schrieb Kadyrow. Doch trotzdem werde man die „Satanisten“ in der Ukraine dafür bestrafen. „Wir werden sie jagen und erbarmungslos vernichten.“

Normalerweise veröffentlichen russische Offizielle keine Zahlen zu eigenen Gefallenen. In diesem Fall ging es Kadyrow wohl darum, die von ukrainischer Seite genannten noch höheren Zahlen zu relativieren. Gleichzeitig nutzte der Tschetschenenführer das Eingeständnis zu einem Aufruf an seine Landsleute, sich für den Krieg in der Ukraine mobilisieren zu lassen.

Schwere Verluste für Russland: Ukraine zerstört Waffendepots und Hangar

Update vom Freitag, 28. Oktober, 6.42 Uhr: Eigenen Angaben zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte am Donnerstag (27. Oktober) im Süden des Landes Dutzende russische Soldaten getötet. Die Luftwaffe habe in Richtung des Flusses „Südlicher Bug“ 16 Angriffe auf feindliche Stellungen durchgeführt und dabei Ausrüstungslager getroffen, hieß es vom Operativen Kommando „Süd“ auf Facebook.

Die Artillerieeinheiten hätten derweil etwa 130 Einsätze durchgeführt. Russland habe demnach 44 Soldaten, einen Panzer, zwei Mörser und drei gepanzerte Kampffahrzeuge verloren. „Zwei Munitionsdepots und ein Hangar mit feindlicher Ausrüstung wurden im Bezirk Beryslaw zerstört“, teilte das Kommando mit.

Schwere Verluste für Russland: Ukraine entdeckt getarnte Panzer und zerstören diese samt Insassen

+++ 19.30 Uhr: Im Süden der Ukraine konnte eine Truppe von Fallschirmjägern getarnte Panzer der russischen Streitkräfte ausmachen. In der Folge wurden diese, samt der Insassen, unter Artilleriefeuer genommen und zerstört, wie der Pressedienst der ukrainischen Fallschirmjäger berichtet.

Der Dienst veröffentlichte zudem ein Video des Artillerieangriffs, der zeigt, wie die Panzers zerstört wurden. Eine unabhängige Überprüfung war an dieser Stelle bisher nicht möglich.

Schwere Verluste für Russland: Ukraine tötet über 50 Soldaten im Süden

+++ 19.00 Uhr: Erfolge vermeldet die Armee der Ukraine ebenfalls aus dem Süden des Landes. Das Kommando Süd hat nach eigenen Angaben rund 190 Angriffe mit Raketen und Mörsern durchgeführt.

Bei den Angriffen wurden den Angaben zufolge 53 russische Soldaten getötet. Außerdem wurden zwei Mörser, eine selbstfahrende Großkaliber-Haubitze Akazija, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und zwei Erdbunker zerstört. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig geprüft werden.

+++ 17.45 Uhr: Die Streitkräfte der Ukraine vermelden Erfolge aus der Region Cherson. In einem von der ukrainischen Armee veröffentlichten Video, ist zu sehen, wie eine vermeintlich russische Stellung mit einem Kampfpanzer angegriffen wird.

Die 28. Panzerbrigade der Ukraine schrieb hierzu auf Facebook: „Die Invasoren versuchten ihre Stellung auf den Feldern von Cherson geheim zu halten. Unseren Panzereinheiten werden sie sich jedoch nicht entziehen können. Der Feind (die russische Armee) hat ehrliche Verluste erlitten und musste sich zurückziehen.“ Wie viele Verluste der Angriff auf die russische Stellung nach sich zog, ist bisher nicht bekannt. Die Informationen konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine zerstört Kaserne und tötet zehn Offiziere

+++ 15.55 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine russische Kaserne im Oblast Luhansk zerstört. Dabei sollen etwa 60 russische Militärangehörige getötet worden sein, darunter auch mindestens zehn Offiziere. Das teilte der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhii Haidai, mit.

News zum Ukraine-Krieg: Schrecken der Kamikaze-Drohnen wird kleiner

+++ 14.31 Uhr: Muss Russland bald auf eine neue Taktik setzen? Die iranischen Kamikaze-Drohnen sorgten für ein russisches Momentum im Krieg gegen die Ukraine – doch der Schrecken der unbemannten Luftfahrzeuge scheint zumindest etwas kleiner zu werden. Eigenen Angaben zufolge schießen die ukrainischen Streitkräfte mittlerweile rund 80 Prozent der Drohnen ab.

„Die Effektivität unseres Luftverteidigungssystems bleibt auf einem recht hohen Niveau: 79 Prozent der feindlichen Drohnen werden abgeschossen. Allein am letzten Tag hat unsere Luftabwehr 18 von 20 Kamikaze-Drohnen zerstört“, sagte Brigadegeneral Oleksii Hromov bei einem militärischen Briefing in der Hauptstadt Kiew. Laut Hromov hätten die ukrainischen Verteidiger in der vergangenen Woche zudem sechs russische Kampfhubschrauber der Typen Ka-52, Mi-24 und Mi-28 vom Himmel geholt.

„Daher können wir allen Besatzungen der russischen Luftwaffe zu ihrem bevorstehenden Berufsurlaub gratulieren, der morgen stattfindet. Sie können einfliegen und wir werden sie abschießen“, sagte Hromov. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russland treibt in der Ukraine eigene Soldaten „in den Tod“

Update vom Donnerstag, 27. Oktober, 11.51 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat das Vorgehen Russlands im Ukraine-Krieg erneut verurteilt. Laut dem ukrainischen Präsidenten sei der „Wahnsinn des russischen Kommandos“ in der Region um Donezk aktuell am deutlichsten zu sehen. „Tag für Tag und monatelang treiben sie dort Menschen in den Tod“, sagte der ukrainische Präsident in einer Rede am Mittwochabend (26. Oktober). Russland verzeichnet derweil weiter schwere Verluste.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: 320 Soldaten getötet

Erstmeldung vom Donnerstag, 27. Oktober: Kiew – Für Kreml-Chef Wladimir Putin läuft der Ukraine-Krieg weiterhin nicht wie aus Russlands Sicht erhofft. Die russische Armee verzeichnet bei den Kampfhandlungen schwere Verluste, viele Soldaten lassen in dem Nachbarland ihr Leben. Auch Kriegsgerät wird von den ukrainischen Kämpfern in großer Zahl zerstört.

Nun hat das ukrainische Verteidigungsministerium aktuelle Zahlen zu den russischen Verlusten bekannt gegeben. Innerhalb eines Tages hätten die ukrainischen Soldaten weitere 320 feindliche Kämpfer töten können. Außerdem sei es unter anderem gelungen, einen Kampfjet, einen Militärhubschrauber, drei Panzer sowie 13 gepanzerte Kampffahrzeuge zu zerstören. „Schlagt den Besatzer! Lasst uns gemeinsam siegen!“, hieß es vom Ministerium aus Kiew.

Verluste Russlands im Ukraine-Krieg: Neue Zahlen bekannt

Genauere Angaben zu den abgeschossenen russischen Luftfahrzeugen machte die ukrainische Luftwaffe in ihrem Kanal auf Telegram. „Am 27. Oktober gegen 8 Uhr schoss eine Einheit der Flugabwehrraketenbrigade Cherson des Luftkommandos ‚Süd‘ einen russischen Kampfhubschrauber Ka-52 ab“, schrieb die Luftwaffe in dem Messengerdienst. 40 Minuten später habe man ein Kampfflugzeug vom Typ Su-25 in der Region Odessa zerstören können. Die Luftwaffe sprach von einem „Morgen der guten Nachrichten“. (mit Agenturen)