Schnelle Panzer-Ausbildung in Niedersachsen: Mehrheit der Ukrainer hat wenig Vorkenntnisse

Von: Bona Hyun

Ukrainer in Munster sollen schnell an deutschen Panzern ausgebildet werden. Dabei könnte es Herausforderungen geben. © Christian Charisius/dpa

Ukrainer in Munster sollen schnell an deutschen Panzern ausgebildet werden. Für viele ist vor allem der Umgang mit Leopard-2-Panzer herausfordernd.

Munster – Deutschland will die Ukraine im Krieg tatkräftig bei der Ausbildung unterstützen. Im niedersächsischen Munster werden ukrainische Soldaten an deutschen Panzern seit Ende Januar ausgebildet – in gut einem Monat geht es an die Front. Die Trainings mit dem Marder-Panzer laufen bereits. Die Ausbildung für den Leopard-Panzer startet zunächst in Simulatoren, die eigentliche sechs- bis achtwöchige Schulung wird erst danach beginnen. Gerade bei der Ausbildung am Kampfpanzer Leopard-2 könnte es haken.

Panzer-Ausbildung in Niedersachsen: Mehrheit der Ukrainer wenig Vorkenntnisse

Die Soldaten in Munster sollen so schnell wie möglich ausgebildet werden, so Oberstleutnant Peter der Bundeswehr gegenüber der tagesschau. Doch gerade bei der Ausbildung am Leopard-Panzer würden die Ukrainer unterschiedliche Vorkenntnisse mitbringen. Rund 20 Prozent der angehenden Leopard-Besatzungen hätten weitgehende Erfahrungen, der Rest eher nicht. Und so erhalten Panzerfahrer, Richtschützen, Ladeschützen und Kommandanten einen militärischen Grundkurs im Schnelldurchgang.

Nur durch Übersetzer wie Olek sei die schnelle Ausbildung für Ukrainer in Munster möglich. Denn Bedienelemente, Steuereinheiten im Panzer sind auf Englisch oder Deutsch. Das Wichtigste im Panzer habe man vor der Ausbildung übersetzt, heißt es von der Bundeswehr. Nach den 12-stündigen Ausbildungstagen müssten die Ukrainer oft noch Panzervokabeln lernen.

Ukrainer sollen Leopard-2-Panzer schnell bedienen können – Ende März geht es an die Front

Peter zufolge werde so ausgebildet, dass man „möglichst mit dem ersten Schuss treffen“ wird. Für Anatolij ist das System neu. „Wir haben an sowjetischen Kampfpanzern gearbeitet. Die sind alt – und diese, die sind modern und neu. Und wir haben große Hoffnungen in die modernen Kampfpanzer“, so der ukrainische Soldat, der in Munster die Ausbildung mit organisiert und übersetzt.

Die Art und Weise, wie die Deutschen die Ausbildung angehen, sagt den ukrainischen Soldaten zu. Das funktioniere in Deutschland „besser als in der Ukraine“, werden die ukrainischen Soldaten Anatolij und Vitalij von derWelt zitiert. Wenn Panzer und Besatzung erst in der Ukraine seien, werde das „eine große Wirkung“ haben im Krieg, glauben die beiden. Und das, obwohl die avisierte Zahl gerade der Leoparden doch recht überschaubar sei. „Das ist wie ein Tropfen im Meer“, finden Vitalij und Anatolij, die beide damit rechnen, sehr schnell wieder zurück an der Front zu sein. Beide hoffen auf einen ukrainischen Sieg mithilfe der Panzer.

Ukrainische Soldaten in der Ausbildung in Munster – Pistorius besucht Standorte

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius besuchte mehrere Bundeswehrstandorte, darunter die Marine an der Ostsee und auch den Truppenübungsplatz in Munster. Bis Ende März sollen sowohl die Panzer ausgeliefert und die Ausbildung in Munster abgeschlossen sein, kündigte Pistorius bei seinem Besuch an. 14 Leopard-2-Kampfpanzer und 40 Marder-Schützenpanzer will Deutschland an die Ukraine liefern.

Munster sei der ideale Standort, um Soldaten aus der Ukraine auszubilden, sagte Pistorius bei seinem Besuch am Montag, (20. Februar 2023). 600 ukrainische Feldwebel seien dort bereits geschult worden und seit Kriegsbeginn auch mehr als 1.200 Soldaten in Bereichen der Grundausbildung. Bis Ende des Jahres werden es laut Pistorius mehr als 3.000 Soldaten sein. Pistorius hatte nur lobende Worte für das schnelle Lerntempo der ukrainischen Soldaten und ihr schickliches Handwerk.