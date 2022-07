Panzer für die Ukraine: Erste Gepard-Panzer aus Deutschland wurden geliefert

Von: Felix Busjaeger

Die Ukraine soll 15 Gepard-Panzer bekommen. Die ersten drei wurden nun offenbar geliefert. (Archivbild). © Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance

Die ersten Gepard-Panzer aus Deutschland sind in der Ukraine eingetroffen. Die Luftabwehrpanzer sollen der ukrainischen Armee im Kampf gegen Russland helfen.

Kiew – Weitere Schlagkraft für die Ukraine im Krieg gegen Russland: Die ersten Luftabwehrpanzer des Typs Gepard sollen inzwischen geliefert worden sein. Olexij Resnikow, ukrainischer Verteidigungsminister, sagte am Montag, dem 25. Juli, im ukrainischen Fernsehen: „Heute sind offiziell die ersten drei Geparde eingetroffen.“ Neben den Panzern wurden auch mehrere Zehntausend Schuss übergeben. Insgesamt soll Kiew 15 Panzer vom Typ Gepard aus Deutschland erhalten.

Panzer für die Ukraine: Kiew erwartet Lieferung von 12 weiteren Gepard-Panzern

Die jetzt gelieferten deutschen Panzer vom Typ Gepard sind allerdings erst der Anfang: In den kommenden Wochen sollen zwölf weitere für die Luftabwehr der Ukraine geliefert werden. Neben der Gepard-Lieferung wartet Kiew insbesondere auf die Lieferung des Luftabwehrsystems Iris-T, das das Land effektiver für russischen Raketenangriffen schützen soll. Wie die dpa berichtet, deuteten Berichte aber an, dass Iris-T wohl erst im Herbst geliefert werden kann.

Die Panzer für die Ukraine vom Typ Gepard sind Teil der zweiten Lieferung von schweren Waffen aus Deutschland. Bereits im Juni hatte die deutsche Politik die Lieferung der Panzerhaubitze 2000 schwere Artillerie geliefert. Die Panzerhaubitze ist das modernste Artilleriegeschütz der Bundeswehr mit einer Reichweite von 40 Kilometern. Insgesamt gingen sieben Geschütze an die Ukraine.

Waffenlieferungen für die Ukraine: Gepard-Panzer waren wohl erst der Anfang

Die Ukraine drängt seit Beginn des Ukraine-Kriegs auf die Unterstützung des Westens. Waffenlieferungen sollen es der Armee von Präsident Wolodymyr Selenskyj ermöglichen, die russischen Invasoren abzuwehren. Nach heftiger Kritik an den Lieferungen der Bundesregierung hatte Deutschland vor einigen Wochen eine Liste der Waffenlieferungen an die Ukraine veröffentlicht. Derzeit wird hierzulande über eine Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern an die Ukraine diskutiert. Deren direkte Lieferung kam für die Bundesregierung bisher nicht infrage. Politiker verschiedener Parteien haben sich zuletzt aber für ein entsprechendes Vorgehen ausgesprochen.