Ukraine soll wohl britische Panzer bekommen – das Modell ist 60 Jahre alt

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme von 1989: Chieftain-Kampfpanzer während der Parade der Alliierten Streitkräfte auf der Straße des 17. Juni in West-Berlin © US Defense/Wikimedia Commons

Bekommt die ukrainische Armee bald Chieftain-Panzer? Ein Kriegsreporter postet ein Video einer Generalüberholung.

London – Die Ukraine könnte im Ukraine-Krieg womöglich britische Kampfpanzer vom Typ Chieftain erhalten. Laut dem ukrainischen Militärreporter Roman Bochkala werden sie aktuell in einer britischen Reparaturwerft überholt. Bochkala publizierte am Dienstag (18. Juli) ein entsprechendes Video des Wartungshofs. Dieser und ähnliche Panzer würden bald in der Ukraine stehen, sagte er. Eine genaue Anzahl nannte er nicht.

Fälschlicherweise identifizierte er den Kampfpanzer hinter sich als Challenger 1, tatsächlich handelt es sich in dem Video aber um einen 1960er-Jahre-Panzer des Typs „Chieftain“. Es handelte sich um ein früheres Modell, dem das „Stillbrew“-Upgrade fehlte, präzisierte der Kyiv Independent und unterstrich Bochkalas Andeutung, dass die Chieftains aus privaten Beständen stammen.

Panzer im Ukraine-Krieg: Stärken und Schwächen des Chieftain

Der dieselbetriebene Chieftain für vier Personen ist veraltet, aber nicht nutzlos, urteilte das Magazin Forbes und berief sich dabei auf einen Tweet des britischen Rüstungsberaters Nicholas Drummond, der mit Blick auf russisches Material aus Sowjet-Beständen meinte: „Er wird die Panzer T-54/55, T-62, T-64 und T-72 deutlich übertreffen.“ Ein Chieftain kann aus seinem 120-Millimeter-Gewehr eine Vielzahl moderner Geschosse auf eine Entfernung von bis zu drei Kilometern abfeuern.

Die Schwäche des Chieftain: Seine Panzerung ist an der dicksten Stelle nur 200 Millimeter dick. Die britische Armee entwickelte deshalb die „Stillbrew“-Rüstung, eine Zusatzpanzerung aus Gummi- und Stahlschichten. Problem sei nun aber, dass Großbritannien die Technik nie weitergegeben habe, meinte Forbes – sah die Ukraine in der Sache aber keineswegs hilflos.

Panzer im Ukraine-Krieg: Reaktivpanzerung für den Leopard 2?

Denn die Ukrainer verstünden sich schließlich auf die Reaktivpanzerung. Die ersten Experimente dazu gab es 1949 in der damaligen Sowjetunion. In diesem Konzept soll eine Gegenexplosion die Fahrzeuge vor Beschuss zu schützen. Die Panzerung wird dabei mit Metallkacheln verstärkt, unter denen sich eine Schicht Sprengstoff befindet. Bei Beschuss des Panzers kommt es dann zur Explosion, die getroffene Kachel wird dem Projektil entgegengeschleudert und mildert so dessen Wucht ab.

Alle ehemaligen sowjetischen Panzer der Ukraine seien mit Reaktivpanzerung ausgestattet worden, schreibt Forbes, und geht davon aus, dass die Ukrainer das auch für die Leopard-2-Panzer aus Deutschland vorsehen. Im Zuge ihrer Gegenoffensive hat die Ukraine bereits zahlreiche westliche Panzer verloren.

Chieftain-Panzer aus Großbritannien heikel in der Wartung

Der Kyiv Independent wies auf eine weitere Schwäche der Chieftain-Panzer hin. Der „übermäßig“ komplizierte 6-Zylinder-12-Kolben-Zweitakt-Dieselmotor sei anfällig für Überhitzung und Ausfälle. Die Wartung sei zugleich schwierig, da viele seiner Verschleißteile unzugänglich und tief im Motorraum versteckt waren.

Das britische Militär hatte den Chieftain Anfang der 2000er Jahre ausgemustert, um Platz für den Challenger-1-Panzer zu machen. (frs)