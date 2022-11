Oxfam zur Cop27: Ein Milliardär verbraucht so viel wie eine Million ärmere Menschen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Ein aktueller Bericht von Oxfam im Rahmen der Cop27 verdeutlicht den Zusammenhang von sozialer und Klimafrage: Das Problem heißt „Milliardäre“.

Sharm El-Scheikh – Die Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm El-Scheikh wirft ein Schlaglicht auf die verheerende Lage im Kampf gegen den Klimawandel: UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht die Welt „mit dem Fuß auf dem Gaspedal auf dem Highway in die Klimahölle“. Ein aktueller Oxfam (internationaler Verbund verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen)-Bericht fördert indes eine weitere Erkenntnis zur Klimakatastrophe: Der CO₂-Verbrauch eines Milliardärs entspricht in etwa dem Verbrauch von einer Million Menschen aus den ärmeren 90 Prozent der Weltbevölkerung.

Daraus lassen sich Ableitungen treffen, für Klima und Gesellschaft – das tut schon länger auch der Club of Rome.

Oxfam-Bericht zur Cop27: Milliardäre verbrauchen besonders viel CO₂

Der Oxfam-Bericht zur Weltklimakonferenz COP27 in Sharm El-Scheikh kommt zu einem klaren Schluss: Milliardäre verbrauchen kaum vorstellbare Mengen an CO₂ im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Insgesamt soll ein Milliardär durch seine Investitionen in etwa so viel Emissionen aufweisen, wie eine Million Menschen aus den ärmeren 90 Prozent der weltweiten Bevölkerung, das berichtet die Zeit. Oxfam fordert höhere Steuern, derweil wünscht sich auch in Deutschland die Mehrheit der Menschen offenbar eine Vermögenssteuer – bisher vergeblich. Es gilt: Der Zusammenhang zwischen Klima- und sozialer Frage ist evident.

Manuel Schmitt, Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland erklärt laut Zeit: „Schon die Emissionen, die Milliardärinnen und Milliardäre durch eigenen Konsum mit Privatjets, Superjachten und Luxusvillen verursachen, betragen das Tausendfache der weltweiten Pro-Kopf-Emissionen“. Doch darin erschöpft sich das Problem nicht. Schmitt weiter: „Wenn man sich zudem die Emissionen ansieht, die durch ihre Investitionen mitverursacht werden, sind ihre Treibhausgasemissionen um ein Vielfaches höher.“ Diese Erkenntnis lässt Folgeschlüsse zu.

Cop27 und der Oxfam-Bericht: Superreiche zur Verantwortung ziehen

Die Schlüsse, die sich aus den Daten ziehen lassen, sind einfach: Superreiche müssen für ihre Emissionen verantwortlich gemacht werden. Mit Blick auf die Cop27 kommt man auch bei Oxfam zu diesem Schluss. Oxfam beruft sich laut Zeit auf eine „maßgebliche Rolle extremer sozialer Ungleichheit und insbesondere die enorme Verantwortung der Superreichen für die Klimakrise“, die nahezu keine Berücksichtigung in der Politik fänden. Erst kürzlich hatte auch der Club of Rome gefordert, Superreiche im Kampf gegen die Klimakrise stärker in die Verantwortung zu nehmen. Ein Mitautor des Club of Rome-Berichts hatte bereits damals erklärt, „Die Reichen müssen die Rechnung zahlen.“

Auch Oxfam fordert nun die strengere Regulierung von Unternehmen und Investitionen. Laut dem aktuellen Bericht sei es möglich, dass Milliardäre die Emissionen ihrer Investitionen recht einfach deutlich senken könnten – um insgesamt ein Viertel. Der Weg dorthin: Sie müssten lediglich Ausgaben in Fonds mit strikteren Sozialstandards beziehungsweise Umweltstandards umlegen. Klar ist: Superreiche sind für einen großen Teil der Emissionen verantwortlich, im Kampf gegen den Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit nehmen sie hingegen nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle ein – „das muss sich ändern“, findet man auch bei Oxfam. Der Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und den Klimawandel geht Hand in Hand.

„Weltweit sind die Schwächsten und Verwundbarsten am stärksten vom Klimawandel betroffen“

Auf Anfrage der Kreiszeitung äußerte sich auch Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zum Zusammenhang von Klima- und Sozialpolitik. Auch sie befindet, am meisten würden diejenigen leiden, die nicht für den Wandel verantwortlich seien. Schulze dazu: „Um der Klimakrise zu begegnen, brauchen wir einen sozial gerechten Wandel. Denn weltweit sind die Schwächsten und Verwundbarsten am stärksten vom Klimawandel betroffen, obwohl sie diesen nicht verursacht haben. Das ist hochgradig ungerecht.“

Schulze weiter: „Mehr denn je müssen wir globale Solidarität zeigen, Ungleichheiten beseitigen und Lösungen vorantreiben, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Veränderung zusammendenken. Darum arbeiten wir zusammen mit den verwundbarsten Entwicklungsländern (...) an einem Schutzschirm, der eine soziale Absicherung für Klimaschäden aufbaut.“ Der Bericht von Oxfam zeigt indes, dass eine entscheidende Form der Solidarität auch ist, diejenigen in die Verantwortung zu nehmen, die maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich sind: Superreiche.