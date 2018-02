Ost-Ghuta leidet weiter: So schlimm ist die Lage wirklich

Der Chefunterhändler des wichtigsten syrischen Oppositionsbündnisses hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, nicht an die Siegesnachrichten von Machthaber Baschar al-Assad zu glauben.

Brüssel - „Das Regime hat in den vergangenen Monaten versucht, der Welt den Eindruck zu vermitteln, es habe den Krieg gewonnen“, sagte Nasr al-Hariri in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Dies sei aber absolut unwahr. Es sei deswegen wichtig, der Assad-Führung jede Legitimität zu verweigern.

Zur Lage im syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta sagte Al-Hariri: „Schauen Sie sich an, wie leidvoll die Bilder sind. Das sind alles Frauen und Kinder, das sind keine Terroristen.“ Russland und das Regime nutzten den Anti-Terror-Kampf als Vorwand, um auf Zivilisten zu zielen. Es gehe dabei darum, den Willen des syrischen Volkes zu brechen, erklärte der Chefunterhändler der Oppositionsvereinigung HNC.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Vorgänge in Ost-Ghuta als Massaker bezeichnet.

Beobachter: Seit Sonntag rund 370 Zivilisten getötet

Ost-Ghuta erlebt derzeit eine der schlimmsten Angriffswellen seit Beginn des Bürgerkriegs vor sieben Jahren. Seit Sonntag wurden dort den Syrischen Menschenrechtsbeobachtern zufolge rund 370 Zivilisten getötet und fast 1900 verletzt.

Die Region gehört zu den letzten Gebieten des Bürgerkriegslandes, die noch unter der Kontrolle von Rebellen stehen. Diese werden dominiert von islamistischen Milizen. Ost-Ghuta ist seit 2013 von Regierungstruppen eingeschlossen. Rund 400 000 Menschen sind dort wegen der Blockade fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten.

dpa