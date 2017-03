Darum zahlen US-Bürger „exorbitante Summe“ für Melania Trump

Melania Trump wohnt im Trump Tower in New York City.

Washington - Melania Trump wohnt momentan nicht im Weißen Haus, sondern im Trump Tower in New York City. Das kostet den US-Steuerzahler aus einen bestimmten Grund viele Millionen.

Eine Online-Petition fordert den sofortigen Umzug von US-Präsidentengattin Melania Trump ins Weiße Haus. "Der US-Steuerzahler zahlt eine exorbitante Summe, um die First Lady im Trump Tower in New York City zu beschützen", heißt es in der auf der Website Change.org veröffentlichten Petition, der sich bis Donnerstag mehr als 245.000 Menschen anschlossen. Im Hinblick auf die Staatsschulden habe diese Ausgabe "keine positiven Auswirkungen für die Nation und sollte nicht finanziert werden".

Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump hatte nach dessen Amtsübernahme Ende Januar gesagt, sie wolle bis zum Ende des Schuljahres mit ihrem elfjährigen Sohn Barron am New Yorker Wohnsitz bleiben und erst dann ins Weiße Haus in Washington umziehen.

Ausgaben für drei Monaten lagen bei rund 24 Millionen US-Dollar

Nach Angaben der New Yorker Polizei beliefen sich die Ausgaben für den Schutz der Trump-Familie bereits im Zeitraum zwischen der Wahl im November und der Amtsübergabe Ende Januar auf mehr als 24 Millionen Dollar (22,3 Millionen Euro).

Eine Unterzeichnerin der Petition schrieb, das Ehepaar Trump könne gut selbst die Kosten für die Sicherheitsvorkehrungen am Trump Tower übernehmen, wenn es sich die "Extravaganz" leiste, getrennt zu leben. Eine andere Unterzeichnerin schrieb: "Wir zahlen schon genug für Trumps Golf-Reisen."

Auch die Behörden in Florida hatten bereits Unmut über die hohen Sicherheitsausgaben geäußert, die durch Trumps häufige Aufenthalte in seinem Golfclub Mar-a-Lago entstehen. Seit seinem Amtsantritt vor gut zwei Monaten verbrachte der US-Präsident dort fünf Wochenenden.

So zeigte sich das Präsidentenpaar Donald und Melania Trump Zur Fotostrecke

AFP