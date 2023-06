Ukraine-Hilfen und China-Strategie: Scholz gibt Regierungserklärung ab

Von: Lukas Rogalla

Olaf Scholz: Der Bundeskanzler wird am Donnerstag eine Regierungsklärung abgeben. (Archivfoto) © Imago/Felix Zahn

Bundeskanzler Scholz spricht am Donnerstag vor dem Parlament. Aktuelles zur Regierungsklärung finden Sie hier im News-Ticker.

Regierungserklärung geplant: Olaf Scholz äußert sich zum EU-Gipfel

Themen des Europäischen Rats in Brüssel sind Hilfen für die Ukraine und eine Strategie für China

Kritik im Voraus: Marie-Agnes Strack-Zimmermann warnt Scholz und Deutschland vor Umgang mit China

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag (22. Juni, 9 Uhr) im Bundestag eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel kommende Woche abgeben. Danach ist eine 80-minütige Debatte im Plenum geplant. Themen des Treffens der europäischen Staats- und Regierungschefs am 29. und 30. Juni sind insbesondere die China-Strategie der EU und die weitere Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg.

Beim Besuch von Chinas Ministerpräsident Li Qiang hat sich bereits angedeutet, welchen Weg Deutschland unter Führung von Kanzler Olaf Scholz in Sachen China einschlagen möchte. Scholz beschwor die Zusammenarbeit mit China. Bei „Maischberger“ (ARD) gab es prompt Kritik von Marie-Agnes Strack-Zimmermann: Die FDP-Politikerin kritisierte, dass „in einem freien Land wie Deutschland“ keine Fragen an den chinesischen Premier erlaubt waren. Sie warnte davor, Chinas Machtbestrebungen zu unterschätzen. Ähnlich könnte es am Donnerstag im Bundestag weitergehen.

Regierungsklärung von Olaf Scholz im Bundestag:

Später berät das Parlament erstmals den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich (ab 12 Uhr). Auf Antrag der Unionsfraktion aus CDU und CSU findet am Nachmittag auch eine Aktuelle Stunde zur Förderung von Infrastruktur statt. Darauf stimmen die Abgeordneten über die Pläne der Regierung zu Änderungen bei Ersatzfreiheitsstrafen ab sowie über den Antrag zur Errichtung eines Mahnmals für in der NS-Zeit verfolgte und ermordete Zeugen Jehovas. (lrg/dpa)