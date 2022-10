Offensive im Ukraine-Krieg: Machno-Taktik zeigt Wirkung – „Ihr habt schon verloren“

Von: Anika Zuschke

Die Gegenoffensive der Ukraine schreitet immer weiter voran – Selenskyj zufolge hat Russland bereits verloren. (kreiszeitung.de-Montage) © Leo Correa/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Die Gegenoffensive der Ukraine läuft weiterhin erfolgreich – und russische Soldaten werden panisch. Ein Militärexperte führt das auf die Machno-Taktik zurück.

Kiew – Bereits seit Wochen häufen sich positive Nachrichten für Angegriffenen aus dem Ukraine-Krieg, die ukrainische Gegenoffensive schreitet zunehmend erfolgreich voran. Erst am Mittwochabend, 5. Oktober 2022, meldete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Rückeroberung weiterer drei besetzter Ortschaften im Süden des Landes. Der ukrainische Militärexperte Oleh Schdanov führt diese Erfolge auf die sogenannte Machno-Taktik zurück – was steckt dahinter?

News aus dem Ukraine-Krieg: Gegenoffensive weiter erfolgreich – drei neue Orte zurückerobert

Am vergangenen Wochenende eroberten die Streitkräfte der Ukraine die strategisch wichtige ostukrainischen Stadt Lyman zurück. Bei seiner allabendlichen Ansprache am Mittwoch gab Selenskyj zudem die Rückeroberung von drei Ortschaften im südukrainischen Gebiet Cherson bekannt. Demnach seien die Orte Nowowoskresenske, Nowogrygoriwka und Petropawliwka „in den vergangenen 24 Stunden befreit worden“, so der Präsident in seiner Videobotschaft.

Die jüngsten russischen Angriffe mit iranischen Kampfdrohnen auf ukrainische Städte nannte Selenskyj im Zuge dessen zwecklos und wandte sich laut dem Handelsblatt mit den Worten „Das hilft Euch schon nicht mehr. Ihr habt schon verloren“ selbstbewusst an die russische Führung. Ihm zufolge könne Russlands Präsident Wladimir Putin seine eigenen Soldaten nicht mehr motivieren – während die Ukrainer wüssten, wofür sie kämpfen. Dabei lässt vor allem der „Eiserne General“ im Ukraine-Krieg Putins Armee verzweifeln.

Tatsächlich schlug Putins Verkündung der Teilmobilmachung extrem auf die Stimmung der Russen. Etliche flohen Hals über Kopf aus ihrer Heimat, um einer Rekrutierung zu entkommen, oder gingen protestierend auf die Straße. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Zahlen des Chemiekonzerns DSM verkündete, stieg in der Woche der Verkündung auch der Verkauf von Antidepressiva in Apotheken um satte 120 Prozent.

Putin gerät im Ukraine-Krieg unter Druck – Machno-Taktik zeigt Wirkung

Putin wird also zunehmend in eine Ecke gedrängt. Seine Streitkräfte verlieren an Motivation und Moral, während die ukrainische Offensive immer weiter geht. Experten sehen deswegen schon das Ende des Kriegs ins Sichtfeld geraten. Wie ist das möglich? „Das liegt an der Lernfähigkeit des ukrainischen Militärs“, erklärt der ukrainische Militärfachmann Oleh Schdanov im Gespräch mit dem Spiegel. „Unsere Taktik ist der eines durchschnittlichen russischen Kommandeurs einfach überlegen.“

Ihm zufolge erinnerten die ukrainischen Offensivaktionen an die Taktik von Nestor Machno. Der ukrainische Bauernführer, Anarchist und Revolutionär wurde während des russischen Bürgerkriegs vor rund 100 Jahren zum Anführer einer anarchistischen Volksbewegung, die zeitweise einen beträchtlichen Teil der Ukraine unter Kontrolle hatte.

Aktuelle News von der Front: Machno-Taktik im Ukraine-Krieg macht Russland panisch

Laut Schdanov operieren die ukrainischen Truppen heute ähnlich wie die Machnos vor gut hundert Jahren. „Schwache Abschnitte in der russischen Verteidigung werden identifiziert, dann ein schneller Durchbruch herbeigeführt, kleine hochmobile Angriffsgruppen stoßen hindurch“, erklärt der Militärexperte dem Spiegel. Die durchbrechenden Verbände mischten sich demnach aber nicht direkt in den Kampf ein, sondern würden zunächst die russischen Positionen umfahren.

„Sie attackieren nicht frontal, sondern von den Seiten und sogar von hinten“, fährt Schdanov erklärend fort. „So entsteht Panik unter den russischen Soldaten, weil sie nicht verstehen, von wo sie angegriffen werden, nicht wissen, ob sie bereits umzingelt sind. Deshalb ziehen sie sich zurück oder treten sogar ungeordnet die Flucht an.“

Diese Taktik sei ganz klar bei der Offensive in Charkiw zu sehen gewesen und zuletzt auch in Lyman. Ein Aufhalten der ukrainischen Gegenoffensive sieht Schdanov zunächst nicht passieren. „Ich wüsste nicht, wie das gelingen kann. Dazu müsste die ganze Armee der Russischen Föderation reformiert werden“, sagte der Militärexperte dem Spiegel.

Frontverlauf im Ukraine-Krieg: Ukraine hat die Oberhand – Russland ist geschwächt

Eine ähnliche Meinung vertreten auch der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), der in Berlin das Programm Sicherheit, Verteidigung und Rüstung leitet – Dr. Christian Mölling – sowie Dr. András Rácz, der zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung forscht und publiziert.

Sie halten es ebenfalls für unwahrscheinlich, dass Russland in den nächsten Wochen die Initiative auf dem Schlachtfeld zurückgewinnen kann. Im ZDF berichten Mölling und Rácz, dass die russische Armee nicht einmal dazu in der Lage sei, ihre Frontlinien zu stabilisieren – geschweige denn eine neue Offensive zu starten. Grund dafür sei demnach ein geschwächtes Militär, das von der Ukraine schneller überrumpelt wird, als neue Kampfkraft im Zuge der Teilmobilisierung einsatzbereit gemacht werden kann.

Zwar sei es unmöglich zu erfahren, wie viele Reserven die Ukraine noch hat und wie lange die Gegenoffensive fortgesetzt werden kann – doch sprächen zwei parallele Gegenoffensiven (im Osten und Süden des Landes) für beträchtliche Reserven in Bezug auf Personal und Ausrüstung der Ukraine. Vielleicht steht damit sogar die russische Niederlage bevor.