Nach dem geplatzten Getreideabkommen: Hoffnung der Ukraine liegt auf Hafen in Rostock

Von: Fabian Müller

Teilen

Der Rostocker Hafen. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Nachdem Russland das Schwarzmeerabkommen gekündigt hat, ist weiter unklar, wie Zehntausende Tonnen Getreide exportiert werden sollen. Eine Option: der Ostseehafen Rostock.

Rostock/Kiew – Nachdem Russland die Verlängerung des Getreideabkommens abgelehnt hat, sucht die Ukraine nun händeringend nach alternativen Routen. Eine Möglichkeit: Der Rostocker Hafen. Der bereitet sich laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) darauf vor, das ukrainische Getreide in alle Welt zu exportieren. Deutschlands größter Ostseehafen könnte so eine Schlüsselrolle beim Transport von Weizen, Mais und Raps nach Asien und Nordafrika spielen.

„Wir haben die ersten Anmeldungen vorliegen, erwarten in den nächsten Wochen mehrere Züge voll mit Getreide aus der Ukraine“, sagte Karsten Lentz, Geschäftsführer der Umschlags­gesellschaft Europort, dem RND. Das Unternehmen betreibt einen der Getreideterminals in Rostock.

Nach Ende des Getreideabkommens: Wird Rostocker Hafen zur Export-Lösung?

Bereits im vergangenen Jahr wurden Zehntausende Tonnen aus der Ukraine über den Rostocker Hafen verschifft. „Bei uns sind beispielsweise ganze Güterzüge mit Containern voller Raps angekommen“, betonte Lentz. Der Raps sei dann in Silos zwischengelagert worden und anschließend verschifft.

Auch das Getreideterminal Rostock, ein Großhändler für landwirtschaftliche Erzeugnisse, war als Ausweichhafen im Einsatz, jedoch nur in kleinerem Umfang. Vor allem Futtermais wurde von dort verschifft. In diesem Jahr könnte die Menge, die über Rostock exportiert wird, deutlich höher ausfallen. Das liegt unter anderem daran, dass es Streit mit Polen gibt. Dort wollen die ansässigen Landwirte nicht, dass Getreide aus der Ukraine eingeführt wird und womöglich die Preise für heimische Ware drückt.

Getreideexporte aus Ukraine: Logostik stellt Land vor Probleme

Beim Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel Anfang der Woche war der Streit Teil der Gespräche. Als Option steht nun im Raum, dass die EU den polnischen Bauern Kompensationen in Millionenhöhe zahlen. Bundesagrarminister Cem Özdemir kritisierte nach dem Treffen die russische Blockadehaltung. „Putin setzt den Hunger in der Welt bewusst als Waffe ein“, sagte der Grünen-Politiker und forderte gleichzeitig einen Ausbau der alternativen Transportwege. Explizit nannte Özdemir die Ostsee als Zwischenstation des Getreides, aber auch die Häfen in Estland, Lettland und Litauen seien Optionen.

Eines der zentralen Probleme dabei ist aber die Logistik. Güterzüge sind teuer, das Gleisnetz hat kaum Kapazitäten für weitere Transporte. „Wir können nicht einfach so Millionen zusätzliche Tonnen transportieren und verladen“, so der Chef des Rostocker Getreideterminals, Jacob Lubig, gegenüber dem RND.

Video: Putin: Neuer Getreidedeal nur bei Aufhebung der Sanktionen

„Der einfachste Weg wäre, Getreide aus der Ukraine an den rumänischen Schwarzmeerhäfen zu verladen. Aber auch die sind voll“, sagt Lubig. Das Getreide über die Donau und den Rhein in die großen Häfen der Benelux-Länder zu transportieren, wäre eine weitere Option. Doch, so Lubig: „Das ist aufwendig und auch teuer.“ Großer Profiteur könnte also tatsächlich Rostock werden - vorausgesetzt das Logistik-Problem kann gelöst werden. (fmü)