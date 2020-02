Umstrittener Ex-FPÖ-Chef Strache gründet neue Bewegung und hat große Ziele

Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat eine neue Bewegung gegründet. Er möchte erneut in der Politik Fuß fassen.

Der wegen des Ibiza-Videos gestürzte frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will auf die politische Bühne in Österreich zurückkehren. Er will mit seiner neuen Bürgerbewegung den aktuellen Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) herausfordern. Die Landtagswahl in Wien findet voraussichtlich im Herbst statt.

Österreich: Ex-FPÖ-Chef Strache will auf die politische Bühne zurückkehren

Strache trat beim politischen Aschermittwoch der Allianz für Österreich (DAÖ) auf, einer Splittergruppe der FPÖ. Er bezeichnete die Versammlung als erste Keimzelle für die neue Bürgerbewegung, die er im Detail in einigen Wochen vorstellen werde.

Heinz-Christian Strache war im Mai 2019 nach der Veröffentlichung eines Videos, auf dem er im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte anfällig für Korruption wirkte, als FPÖ-Chef und Vizekanzler zurückgetreten. Der Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündete das Ende der Koalition mit der FPÖ. Das Ibiza-Video sorgte darüber hinaus für Neuwahlen in Österreich. Die ÖVP konnte dabei deutliche Gewinne erzielen.

Parteispaltungen waren in der Vergangenheit selten erfolgreich.

Im Wahlkampf wurden Vorwürfe gegen Strache erhoben, dass er sich Parteigelder der FPÖ in die eigene Tasche gesteckt haben solle. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit dazu. Strache selbst weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Österreich: Wahl in Wien – Strache will Bürgermeister der Stadt werden

Die FPÖ stürzte bei den Neuwahlen im September 2019 ab und gab Strache eine große Mitschuld am schlechten Wahlergebnis. Wenige Tage nach der Wahl verkündete der 50 Jahre alte Politiker seinen Abschied aus der politischen Welt, letztlich wurde er aus der FPÖ ausgeschlossen.

