Trotz Ibiza- Skandal: Wähler verschaffen Strache den nächsten Karriereschritt 

Der ehemalige Vizekanzler Strache hat das Vertrauen seiner Partei FPÖ durch sein Skandal-Video verloren. Viele Österreicher wollen ihn dennoch im Europaparlament.

Update 27. Mai: Von Ibiza über Wien nach Straßburg? Der FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache hat bei der Europawahl einen Sitz im Parlament erreicht. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montag meldete, gaben mehr als 33.500 Wähler dem früheren Vizekanzler ihre sogenannte Vorzugsstimme. Dadurch kann er trotz des "Ibiza-Skandals" per Direktmandat in das EU-Parlament einziehen. Und das, obwohl der Skandal nun sogar zu einem Misstrauensvotum gegen die österreichische Regierung und Kanzler Kurz geführt hat. Ob er allerdings tatsächlich seinen Sitz annimmt, ist noch unklar.

Vorzugsstimmen sind eine Besonderheit des österreichischen Wahlrechts, mit denen die Wähler auch für einzelne Kandidaten unabhängig ihres Listenplatzes votieren können. Bereits nach Auszählung eines Teils der Vorzugsstimmen hatte Strache laut APA die nötige Anzahl von 33.000 erreicht. Ob er das Mandat auch annimmt, war vorerst allerdings unklar: Aus der FPÖ war dazu keine Auskunft zu erhalten. Strache hatte lediglich auf Listenplatz 42 gestanden - dem letzten seiner Partei.

Chefredakteur nach Ibiza-Affäre: „Beziehung zur FPÖ in den Grundfesten erschüttert“

Update 26. Mai: „Unsere Beziehung zur FPÖ ist natürlich in den Grundfesten erschüttert“, sagte der Chefredakteur des einflussreichen Blatts, Klaus Herrmann, in einem Interview der „Welt am Sonntag“. In der Vergangenheit habe die Zeitung tendenziell freundlicher als viele andere Medien berichtet. „Wir haben aber auch immer wieder sehr kritisch über die FPÖ geschrieben“, sagte Herrmann. So sei vor wenigen Wochen der FPÖ in einem Kommentar die Regierungsfähigkeit abgesprochen worden.

Tatsächlich sei die „Kronen Zeitung“ weiterhin sehr erfolg- und damit einflussreich, sagte Herrmann. Das Blatt erreiche sonntags 2,5 Millionen Leser in Österreich, und das bei kaum neun Millionen Einwohnern. „Das ist eine unglaubliche Größe und verschafft uns tatsächlich Macht, wenn Sie so wollen“, sagte Herrmann der „Welt am Sonntag“ weiter. „Bei allem, was wir von der FPÖ geahnt hätten: so etwas hat sich in Österreich niemand vorstellen können.“

Allerdings sei es „zu leicht und zu billig“, die FPÖ als Populistenpartei abzustempeln. „Manches von dem, was die FPÖ angestoßen hat, ist durchaus als positiv zu sehen. Vieles, was man gern abwertend als populistisch bezeichnet, muss deshalb nicht schlecht sein“, so der Chefredakteur.

Österreich: Kanzler Kurz vor dem Aus - seine Aussage lässt Aufhorchen

Wien/München - Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich offenbar mit seiner Abwahl abgefunden. Der konservative Regierungschef muss sich am Montag einem Misstrauensvotum im Parlament stellen und droht nun über die Staatsaffäre, die vom Ex-Chef des Koalitionspartners ausgelöst wurde, zu stürzen.

Österreich: Strache-Video von Ibiza stürzt Kanzler Kurz in tiefe Krise - Misstrauensvotum

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache war vor einer Woche nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung und des Spiegels aufgeflogen, als Strache in der „Ibiza-Affäre“ einer vermeintlich russischen Oligarchin Staatsaufträge in Aussicht stellte. Zu sehen ist das in einem Geheim-Video aus dem Sommer 2017. Kanzler Kurz entließ daraufhin FPÖ-Innenminister Kickl. Die Folge: Alle FPÖ-Minister traten aus der Regierung aus, die Oppositionspartei "Jetzt" stellte den Antrag zu einem Misstrauensvotum. Nachdem sich SPÖ und FPÖ noch nicht sicher sind, wofür sie am Montag stimmen, droht Kurz bereits das frühe Aus.

Der Zeitung Krone sagte er über das Misstrauensvotum: „Das ist eine Entscheidung dieser beiden Parteien. Aber momentan deutet viel darauf hin, dass SPÖ und FPÖ eine Koalition bilden, um mich loszuwerden. Wenn diese Entscheidung so fällt, ist das zur Kenntnis zu nehmen. Am Ende entscheidet aber das Volk, und zwar im September bei den Wahlen.“

Österreich-Kanzler Sebastian Kurz zu Misstrauensantrag: Geht um „Spielchen und Rachegelüste“

Nach dem Bruch der rechtskonservativen Koalition in Österreich soll eigentlich eine Minderheitsregierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Amtsgeschäfte bis zur Neuwahl im September führen. Ein Ergebnis wird ab 16.00 Uhr erwartet.

Das Misstrauensvotum könnte Österreich weiter in die Krise stürzen. Warum forcieren also Kräfte wie die SPÖ sogar noch seinen Sturz? Kurz ist sicher: "Es geht hier nicht um Kritik an den Experten, sondern um parteipolitische Spielchen und Rachegelüste.“

Als weiteres Motiv vermutet Kurz, dass er die Minister für die Übergangsregierung mit dem Bundespräsidenten abstimmte, nicht aber mit der Oppositionspartei SPÖ. Diese sei jedoch vor Veröffentlichung der Namen von ihm informiert worden. Er habe sogar vorgeschlagen, „dass in der Zeit der Übergangsregierung die Klubchefs (Anmerkung der Redaktion: in Deutschland die Fraktionsvorsitzenden) der Opposition an den Ministerratssitzungen teilnehmen, um eingebunden zu sein", so Kurz weiter.

