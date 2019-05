Österreich-Hammer: Kurz vor dem Aus - So wurde abgestimmt

Regierungskrise in Österreich: Muss in der Strache-Affäre auch Kanzler Sebastian Kurz gehen? Die SPÖ stellt den Misstrauensantrag in der Nationalratssitzung. Jetzt im Live-Ticker:

Ein auf Ibiza aufgenommenes Video kostete dem ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache vor über einer Woche seine Ämter.

Österreichs Kanzler Kurz kündigte daraufhin die Koalition auf.

Seit kurz nach 13 Uhr läuft die Sondersitzung des österreichischen Nationalrats, die aller Voraussicht nach mit der Abwahl des Kabinetts Kurz endet.

Zwischen 16.30 und 17 Uhr wird voraussichtlich abgestimmt.



16.16 Uhr: Der Misstrauensantrag gegen die Kurz-Regierung ist angenommen.

16.12 Uhr: Die Abstimmung war pünktlich für 16 Uhr geplant. Gegen 16 Uhr meldeten sich aber noch einige Redner, unter anderem Karl Nehammer (ÖVP).

Das passiert, wenn der Misstrauensantrag der SPÖ angenommen wird

16.08 Uhr: Das passiert, wenn der Misstrauensantrag der SPÖ angenommen wird: Der Misstrauensantrag wurde nicht nur allein gegen Sebastian Kurz sondern gegen die ganze ÖVP-Regierung gestellt. Das heißt, dass alle Regierungsmitglieder ihre Ämter sofort aufgeben müssten. Noch nie wurde ein Regierungschef auf diese Weise gestürzt. Noch nie war Österreich in der Situation plötzlich ohne Regierung dastehen zu können.

In Artikel 74, Abs. 1 der österreichischen Bundesverfassung ist das Vorgehen für diesen extremen Sonderfall geregelt. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss demnach zunächst einen Kanzler berufen und dieser wiederum vorläufige Minister, um die Handlungsfähigkeit Österreichs zu garantieren.

Österreich: Abstimmung über den Misstrauensantrag gegen Kurz in wenigen Minuten

16.04 Uhr: In wenigen Minuten wird im österreichischen Nationalrat abgestimmt. Die Abstimmung selbst wird recht schnell gehen, denn Befürworter des Antrags werden in der Sitzung aufstehen - so können die Befürworter direkt ausgezählt werden. Noch gibt es letzte Statements zu dem Antrag.

15.58 Uhr: Misstrauensanträge sind in demokratischen Bevölkerungen nicht gern gesehen. „Die Sozialdemokratie hat sich die Entscheidung nicht leichtgemacht“, rechtfertigt Andrea Kuntzl (SPÖ) den Misstrauensantrag der SPÖ gegen die Kurz-Regierung.

Misstrauensvotum in Österreich: Gleich wird abgestimmt

15.44 Uhr: Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz will sich nach der Sondersitzung im Nationalrat gegen 18.30 Uhr zu der Debatte um das Misstrauensvotum gegen ihn äußern. Bereits vor der Sitzung hatte Kurz deutlich gemacht, dass er davon ausgehe, dass er das Vertrauen der Abgeordneten verliert.

15.35 Uhr: Martha Bißmann (fraktionslos) erinnert an Hans Kelsen der vor 100 Jahren begonnen habe, an der österreichischen Verfassung zu arbeiten. Anhand der Verfassung sei auch die Regierungskrise zu überwinden. Bißmann fordert den „Aufstand der Anständigen“, und den Einsatz für die Menschenrechte.

15.26 Uhr: JETZT-Gründer Peter Pilz verteidigt das Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz. Er habe Österreich geschadet. Außerdem versuche Kurz die gesamte Macht bei sich und seiner Partei, der ÖVP, zu sammeln.

Österreich: Sitzt der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache bald im EU-Parlament?

15.17 Uhr: Sitzt der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache bald im EU-Parlament? Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat dank der Vorzugsstimmen Anspruch auf ein Mandat im EU-Parlament. Das gibt er während der Sondersitzung des österreichischen Nationalrats bekannt.

Strache ist über die Ibiza-Affäre gestolpert in deren Folge auch der Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz und seine ÖVP-Regierung gestellt wurde. Strache hatte am letzten Listenplatz der FPÖ kandidiert und mit Stand Montagnachmittag waren bereits mehr als 33.500 Vorzugsstimmen für ihn ausgezählt. Für ein Direktmandat reichen rund 33.000.

+ Regierungskrise in Österreich © dpa / Roland Schlager

Martin Engelberg von der ÖVP hält das Misstrauensvotum für „völlig ungerechtfertigt“.

15.05 Uhr: „Ein gesundes Misstrauen gegen die ÖVP und die Kurz-Alleinregierung ist allemal angebracht“, sagt JETZT-Abgeordnete Daniela Holzinger-Vogtenhuber.

Misstrauensvotum: FPÖ steht vor überraschender Kehrtwende - Chance für Kurz

14.48 Uhr: Neo-FPÖ-Chef Norbert Hofer kritisiert, dass die Koalition von FPÖ und ÖVP zu „rasch und leichtfertig“ beendet worden sei. Außerdem lässt Hofer - entgegen seinen Aussagen vor der Debatte - noch offen, wie die FPÖ beim Misstrauensvotum abstimmen wird.

14.44 Uhr: Gabriela Schwarz von der ÖVP holt zu einem Rundumschlag gegen alle Parteien des Misstrauensantrags aus. Das österreichische Volk sei gegen das Misstrauensvotum - der Wille der Bürger werde in dieser Nationalratssitzung demnach nicht umgesetzt. Das werde man sehen, wenn im September bei den Neuwahlen der „Wähler am Wort“ sei.

14.39 Uhr: Johannes Jarolim von der SPÖ untermauert den Misstrauensantrag der Partei und fordert „Demokratie statt Egomanie“.

Österreich: Der zweite Misstrauensantrag geht gegen Kanzler Sebastian Kurz

14.33 Uhr: Auch der Alfred Noll (JETZT) bringt den zweiten Misstrauensantrag des Tages ein. Diesmal aber nur gegen den Kanzler Kurz und nicht gegen die gesamte Regierung. Noll bezeichnet den österreichischen Kanzler Kurz als „Sprengmeister“: „Sie sind ein gegen sich selbst unkritischer Verräter.“

14.20 Uhr: Beate Meinl-Reisinger (NEOS) spricht sich für Neuwahlen aus. Dass sei nach dem Skandal um das Strache-Video notwendig. Außerdem fordert Meinl-Reisinger, Wahlwerbung aus dem Amt heraus zu verhindern. „Um sicher zu gehen, dass die Interessen des Volkes und nicht jene von Partei-Spendern vertreten werden.“

14.11 Uhr: „Ich habe mit Ibiza und mit russischen Oligarchen weniger zu tun, als vielleicht andere Politiker, die auf diesen Bänken sitzen“, sagt Herbert Kickl von der FPÖ. Kickl unterstellt Kurz außerdem, dass er das Vertrauen zwischen FPÖ und ÖVP gebrochen habe, indem er versucht habe, seinen Machtbereich zu erweitern. Kurz habe die ganze FPÖ „in Sippenhaft genommen“, so Kickl.

Kritik am Misstrauensvotum gegen den österreichischen Kanzler Kurz

13.59 Uhr: August Wöginger von der ÖVP kritisiert den Misstrauensantrag. „Gegen den Willen des Volkes zu handeln - und sogar gegen den ausdrücklichen Willen des Bundespräsidenten ist unverantwortlich“, kritisiert er den Vorstoß der SPÖ.

Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ bringt jetzt den Misstrauensantrag ein

13.52 Uhr: Einen verantwortungslosen und zügellosen Griff nach Macht, wirft die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz vor - und reicht den Misstrauensantrag ein. Verantwortung bedeute auch sein eigenes Scheitern zu erkennen und zuzugeben, so Rendi-Wagner. „Herr Bundeskanzler, Sie und ihre ÖVP-Regierung haben das Vertrauen der Abgeordneten nicht.“

13.50 Uhr: „Denn die Macht in unserem Land, Herr Bundeskanzler, geht vom Volke aus und von den Menschen - und nicht von ihnen“, kritisiert SPÖ-Chefin Rendi-Wagner den Kanzler. Kurz gehe davon aus, dass es die Pflicht der Abgeordneten im Nationalrat sei, das Handeln der Kurz-Regierung im Nachhinein abzusegnen. Er habe die Demokratie nicht verstanden. Man müsse als Bundeskanzler das Gemeinwohl im Sinn haben aber „Sie stellen das Ich vor das Wir.“

13.42 Uhr: Die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner sagt: „Sie tragen aus unserer Sicht die Verantwortung für das Scheitern der Koalitionsregierung und für die derzeitige Situation.“ Außerdem wolle Kurz Zustimmung und Vertrauen „für eine ÖVP-Alleinregierung und zwar im Nachhinein.“ Denn Kurz habe nicht um eine stabile Unterstützung bei der Opposition geworben. „Ihr handeln hat nichts mit Verantwortung zu tun.“

+ Sondersitzung: Nationalrat Österreich stellt Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz. © dpa / Robert Jäger

Misstrauensvotum in Österreich: Sebastian Kurz verteidigt sein Vorgehen

13.29 Uhr: Er kenne bis jetzt keine einzige kritische Stimme gegen die eingesetzten Experten gehört, sagte Sebastian Kurz. Wer nun die ganze Regierung auflösen wolle, könne nicht das Wohl des Landes im Blick haben. Er wolle zur Stabilität in Österreich beitragen und verspreche, dass die ÖVP die nächste Regierung bestmöglich unterstützen werde und dabei helfen werde, zur Stabilität in Österreich beizutragen. Es würden keine Steine in den Weg gelegt.

13.33 Uhr: Kanzler Kurz stellt in der Nationalratssitzung seine Sicht der Dinge vor: Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe ihn am Dienstag aufgefordert eine Expertenregierung aufzustellen, um die freiwerdenden Sitze der FPÖ zu besetzen. Das habe er binnen 24 Stunden geleistet.

13. 30 Uhr: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wolle sich nicht provozieren lassen, deshalb wolle er nicht auf Leichtfried eingehen. „die vergangene Woche war eine Zäsur in der politischen Arbeit in diesem Land“, sagt Kurz und bedankt sich bei seiner Regierung. Man habe in erfolgreicher Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ die Schuldenpolitik beendet, die Migrationspolitik verändert und das Land endlich wieder in eine „richtige Richtung“ geführt.

13.25 Uhr: Kanzler Kurz habe sehr viel Geld für Eigenwerbung ausgegeben. Die PR-Ausgaben in Millionenhöhe seien „nur Schein und PR“, kritisiert Leichtfried (SPÖ). „Sein türkis-blaues Experiment ist gescheitert.“ Kurz habe außerdem die internationalen Beziehungen des Landes gefährdet.

Misstrauensvotum in Österreich: Kurz sei krachend gescheitert, sagt Leichtfried (SPÖ)

13.18 Uhr: Seit Dezember 2017 habe Kurz die österreichische Demokratie kein Respekt gezeigt. „Gesetze wurden durchgepeitscht“, sagt Jörg Leichtfried (SPÖ). Auch habe Kurz versucht sich selbst zu bemächtigen. Es habe keinen Dialog mit der Opposition gegeben. „Diese Regierung, versteht den Parlamentarismus nicht.“

13.15 Uhr: SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried fordert eine Entschuldigung des Bundeskanzlers Sebastian Kurz an die Österreicher - er habe sich nach der Krise nicht um eine stabile und handlungsfähige Übergangsregierung bemüht.

13.05 Uhr: „Die Regierung Kurz ist gescheitert“, sagt SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried und fragt: „Wer trägt die Verantwortung für das Chaos? Und welche Konsequenzen werden gezogen."

13.04 Uhr: Der Debattenstart der Nationalratssitzung in Österreich verzögert sich um einige Minuten.

Misstrauensvotum gegen Kurz: kürzeste Amtszeit in der Zweiten Republik

12.58 Uhr: 525 Tage ist Sebastian kurz im österreichischen Kanzleramt. Am 18. Dezember 2017 wurde er auf das Amt eingeschworen. Wird die Kurz-Regierung heute gestürzt, ist er der kürzestdienende Bundeskanzler der Zweiten Republik.

Österreich-Hammer: Kurz vor dem Aus

12.01 Uhr: Die österreichischen Sozialdemokraten haben ihren Misstrauensantrag gegen die Regierung von Sebastian Kurz mit dessen politischen Vorgehen begründet. „Kurz hätte uns mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen müssen. Er hätte Kontakt zu den Sozialpartnern, Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft halten müssen. Das hat er versäumt“, sagte SPÖ-Geschäftsführer Thomas Drozda der „Bild“ am Dienstag.

Nun sei dessen politisches Kapital verbraucht und es gebe keine Basis mehr, mit ihm zusammenzuarbeiten. Den Vorwurf von Kurz, die SPÖ bilde eine Zweckkoalition mit der FPÖ, ließ Drozda nicht gelten. „Wir haben keine Koalition mit der FPÖ und haben im Gegensatz zu Kurz auch nicht mit ihnen zusammen gearbeitet auf Bundesebene.“

Über den SPÖ-Misstrauensantrag soll an diesem Montag im Nationalrat abgestimmt werden. Die Debatte beginnt um 13 Uhr. Die bisherige ÖVP-FPÖ-Koalition war vor zehn Tagen geplatzt. Anlass war ein Skandal-Video, in dem der FPÖ-Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte Staatsaufträge für deren Wahlkampfhilfe in Aussicht stellt. Strache trat wegen des Videos als Vizekanzler zurück. Neuwahlen sind für September geplant.

Österreich: Kurz steht vor dem Aus - Noch nie wurde ein Regierungschef auf diese Weise gestürzt

11.43 Uhr: Die rechte FPÖ und die sozialdemokratische SPÖ werden Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stürzen. Beide Parteien einigten sich am Montag darauf, der gesamten Regierung das Misstrauen auszusprechen. Die Abstimmung in der SPÖ-Fraktion dazu sei einstimmig ausgefallen, teilte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mit. Auch die FPÖ-Fraktion habe einstimmig dafür votiert, hieß es aus Parteikreisen.

Die SPÖ will die aktuelle Übergangsregierung durch ein Expertenkabinett bis zu den für September geplanten Neuwahlen ersetzt sehen. Der Kanzler habe in seiner 18-monatigen Regierungszeit und in der aktuellen Krise jegliches Vertrauen verspielt, weil er die Opposition praktisch völlig ignoriert habe.

Kurz und seine Regierung müssen sich dem Misstrauensantrag stellen, nachdem die von ihm geführte ÖVP-FPÖ-Koalition mit der Veröffentlichung des Skandal-Videos von Ibiza zusammenbrach. Die Opposition warf ihm eine Mitverantwortung an der Regierungskrise vor.

Für Kurz wäre die Abwahl ein Dämpfer. Noch kein Regierungschef in Österreich wurde auf diese Art gestürzt. Es wäre das erste erfolgreiche Misstrauensvotum in der Geschichte der Alpenrepublik. Kurz selbst hatte am Wochenende mehrmals erklärt, dass er mit seiner Abwahl rechne. „Am Ende des Tages entscheidet in Österreich das Volk - und zwar im September“, sagte Kurz am Sonntag, nachdem die ÖVP bei der Europawahl in Österreich einen deutlichen Sieg eingefahren hatte.

Der Sturz des populären Regierungschef gilt als politisch heikles Unterfangen. Einflussreiche Medien und sogar der Grünen-nahe Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatten sich mehr oder weniger deutlich an die Seite von Kurz gestellt. Das Staatsoberhaupt hatte in den Tagen vor der Entscheidung an die Vernunft der politischen Parteien appelliert, die Regierungskrise nicht noch weiter eskalieren zu lassen.

Österreich-Hammer: Kurz jetzt vor dem Aus - FPÖ will bei Misstrauensvotum gegen ihn stimmen

9.53 Uhr: Die rechtspopulistische FPÖ will den Misstrauensantrag gegen Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz unterstützen. Der designierte Parteichef Norbert Hofer sagte am Montag, dass seine Fraktion dem Misstrauensantrag der sozialdemokratischen SPÖ „wohl“ zustimmen werde. In diesem Fall wäre die Kanzlerschaft des 32-jährigen Chefs der konservativen ÖVP nach knapp anderthalb Jahren beendet.

Statt der Regierungsmannschaft von Bundeskanzler Sebastian Kurz solle dann ein Expertenkabinett die Arbeit übernehmen. „Vor Experten muss sich niemand fürchten“, sagte Hofer.

Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Regierung müssen sich am Montag im Parlament voraussichtlich zwei Misstrauensanträgen stellen. Die SPÖ hatte am Sonntagabend angekündigt, so die gesamte Regierung abwählen zu wollen. Gemeinsam hätten SPÖ und FPÖ eine deutliche Mehrheit im Parlament.

Nach Veröffentlichung des skandalösen „Ibiza-Videos“, aufgrund dessen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache zurücktrat, ist die rechtskonservative ÖVP-FPÖ-Regierung zerbrochen.

Österreich: Sebastian Kurz vor Misstrauensvotum - Kanzler nach Strache-Video vor Aus

Update 27. Mai, 5.39 Uhr: Nach dem Ende seiner Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ muss sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag einem Misstrauensvotum im Parlament stellen (ab 13 Uhr). Unklar blieb, ob der Antrag der Partei Liste „Jetzt“ eine Mehrheit bekommt. In dem Fall wäre die Kanzlerschaft des 32-jährigen Chefs der konservativen ÖVP nach knapp anderthalb Jahren beendet. Die sozialdemokratische SPÖ kündigte am Sonntagabend an, einen eigenen Misstrauensantrag gegen Kurz und die gesamte Regierung zur Abstimmung vorzulegen.

Sebastian Kurz droht das Aus: SPÖ und FPÖ könnten gegen Kanzler stimmen

23.35 Uhr: Die österreichischen Sozialdemokraten wollen nach Angaben von Partei-Chefin Pamela Rendi-Wagner einen eigenen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einbringen. Eine entsprechende Empfehlung habe die Parteiführung an die am Montag tagende Fraktion gegeben, sagte Rendi-Wagner am Sonntagabend.

Update vom 26. Mai, 22.15 Uhr: Am Montag um 13 Uhr soll es so weit sein: Die österreichische Oppositionspartei “Jetzt - Liste“ wird im Parlament einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz einreichen. Im Vorfeld ist unklar, wer dieses Votum unterstützen wird. Nur die Neos sprachen sich dagegen aus, die SPÖ jedoch dafür.

Wie die Deutsche Presseagentur meldet, bestätigt dies nun der SPÖ-Geschäftsführer Thomas Drozda am Sonntagabend im TV-Sender oe24. Seine Partei sehe keinen unmittelbaren Einfluss des Sieges der ÖVP bei der EU-Wahl auf das geplante Misstrauensvotum. Kurz sei weiterhin ein Kanzler ohne Mehrheit im Parlament und er habe es versäumt, eine Vertrauensbasis zur Opposition herzustellen. Daher würde die SPÖ für den Antrag stimmen, so Drozda. Auch der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer äußerte sich bei oe24 zur Causa. „Es gibt eine Tendenz in Richtung Zustimmung zum Misstrauensantrag“, so der ehemalige Verkehrsminister.

Österreich: Misstrauensvotum gegen Kurz könnte erfolgreich sein

Gemeinsam mit der SPÖ und der „Jetzt-Liste“ hätte die FPÖ genügend Stimmen, um Regierungschef Kurz zu stürzen. Wäre dies der Fall, müsste Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeitnah einen Übergangskanzler ernennen. Für September 2019 sind schließlich Neuwahlen angesetzt.

Doch nicht nur in Österreich sorgt der Ibiza-Skandal für ein politisches Nachbeben, auch europaweit dürfte sich das Strache-Video auf das Ergebnis der Rechtspopulisten auswirken. Alle News zu den EU-weiten Wahlen lesen Sie hier.

Österreichischem Kanzler droht das Aus: Misstrauensvotum gegen Kurz könnte Krise verschärfen

Unsere Ursrpungsmeldung vom 26. Mai: Wien - Die Regierungskrise ist zur Staatskrise geworden: Einen Tag nach der Europawahl 2019 in Österreich entscheidet sich das politische Schicksal von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Das österreichische Parlament (Nationalrat) kommt an diesem Montag um 13 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen, um über einen Misstrauensantrag gegen den konservativen Politiker abzustimmen.

Unklar war bis zuletzt, wie sich die oppositionelle sozialdemokratische SPÖ bei dem Misstrauensvotum verhalten wird. Die oppositionellen Neos kündigten an, den Misstrauensantrag nicht zu unterstützen. Doch die rechte FPÖ - bisher Koalitionspartner der ÖVP - schloss nicht aus, bei dem Misstrauensvotum gegen Kurz zu stimmen. Damit ist eine Mehrheit gegen ihn möglich und ihm droht nach nur eineinhalb Jahren das Aus als Kanzler – vor den geplanten Neuwahlen im September.

Österreich: Oppositionspartei „Jetzt“ stellt Misstrauensvotum gegen Kurz nach Ibiza-Video Straches

Der Misstrauensantrag war von der kleinen Oppositionspartei „Jetzt” eingereicht worden. Peter Pilz verkündete, dass seine Liste „Jetzt“ einen Misstrauensantrag gegen Kurz stellen werde. „Dann ist der Bundeskanzler Geschichte - und das ist gut so“, meinte der Abgeordnete. Pilz setzt auf die 51 Stimmen der inzwischen bei der ÖVP in Ungnade gefallenen FPÖ. Eine einfache Mehrheit unter den 183 Abgeordneten würde reichen, den Kanzler zu stürzen.

+ Sebastian Kurz muss sich am Montag einem Misstrauensvotum stellen. © AFP / ALEX HALADA

Österreich: Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz: So läuft das Votum ab

Ein Kanzler kann in Österreich vom Parlament mit einfacher Mehrheit abberufen werden. Es wäre das erste Mal in der österreichischen Geschichte. Im Nationalrat mit seinen insgesamt 183 Sitzen hat die konservative ÖVP 61 Stimmen, die SPÖ 52, die FPÖ 51, die Neos 10, die Liste „Jetzt“ 7 Abgeordnete. Außerdem sind zwei Parlamentarier fraktionslos.

Auch wenn die Protagonisten ihr Handeln mit dem Ringen um ein schnelles Wiederherstellen von Handlungsfähigkeit und Vertrauen begründen - im Moment ist unklarer denn je, wie die Alpenrepublik diese Krise überwinden soll.

Österreichs Kanzler Kurz reagiert hart auf Straches Ibiza-Video

Wegen der „Ibiza-Affäre“ war die Regierungskoalition aus Kurz' ÖVP und FPÖ zerbrochen. Kurz hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Entlassung von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl aufgefordert. Am 21. Mai traten daraufhin alle FPÖ-Minister am Abend aus der Regierung aus. Alle News und Hintergründe im Ticker zu Ibiza-Affäre und Regierungskrise in Österreich. Die Affäre sorgte auch in Deutschland für Aufruhr.

Auslöser der Krise ist Heinz-Christian Strache. Sie hat für ihn politische und private Konsequenzen. In einem auf Ibiza heimlich aufgenommenen Video hatte er sich vor der Parlamentswahl 2017 bereit gezeigt, öffentliche Aufträge an die angebliche Nichte eines russischen Oligarchen zu vergeben – als Gegenleistung für verdeckte Wahlkampfgelder. Die Aufnahmen wurden am 17. Mai 2019 veröffentlicht. Zwei Tage später trat Strache von seinen Ämtern als Vizekanzler und FPÖ-Parteichef zurück.

dpa/AFP/frs