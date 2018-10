Mutmaßliche Bomben-Serie in den USA: Weiterer Fall aufgedeckt - Schriftstellerin äußert Verdacht

USA: Bei Barack Obama, den Clintons und dem CNN sollen Bomben in der Post gefunden worden sein. Die Büros des Senders mussten evakuiert werden. News-Ticker.

Der Fund von mutmaßlichen Bomben/Sprengsätzen in der Post von Obama und Clinton versetzt die USA in Aufruhr.

Nun wurde das CNN-Büro in New York wegen eines verdächtigen Pakets evakuiert.

Die Sprecherin des US-Präsidenten Donald Trump spricht von einem „terroristischen Akt“.

Auch das Büro der demokratischen Senats-Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz in Florda musste anscheinend evakuiert werden, nachdem ein verdächtiges Paket gefunden wurde. Das berichtet der Miami Harald mit Verweis auf die Bestätigung des Vorfalls durch den Sheriff des Counties Broward.

UPDATE: bombs/evacuations -

*George Soros

*Hillary

*Obama

*CNN (addressed to John Brennan)

*office building of Debbie Wasserman Schultz



ALL outspoken critics of Trump, who he in turn has publicly attacked. — Amy Siskind (@Amy_Siskind) 24. Oktober 2018

Die Schriftstellerin Amy Siskind sieht ein Muster in den mutmaßlichen Anschlags-Zielen: Beim Philanthropen George Soros, den beiden ehemaligen Präsidenten Clinton und Obama, dem Fernsehsender CNN und der demokratischen Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz handelt es sich um Kritiker des US-Präsidenten Donald Trump - und alle wurden durch Trump mehrmals öffentlich angegangen.

Bombendrohung: Ehemaliger CIA-Direktor John Brennan erhält ebenfalls verdächtiges Paket

17.38 Uhr: Das Paket an CNN war an den ehemaligen CIA-Direktor John Brennan adressiert, berichtet CNN soeben. Wir warten auf Bestätigung. Es soll gegen 9.00 Uhr am Morgen angenommen worden sein (Ortszeit). US-Präsident Donald Trump soll im Übrigen beständige Updates von seiner Sprecherin Sanders erhalten, will CNN erfahren haben.

+ John Brennan (links). © AFP / SAUL LOEB

17.13 Uhr: Das Weiße Haus hat den Versand mehrerer potenzieller Sprengsätze scharf verurteilt und als „terrorisierenden“ Akt bezeichnet. „Diese terrorisierenden Handlungen sind verachtenswert und jeder, der dafür verantwortlich ist, wird mit allen Möglichkeiten des Gesetzes zur Verantwortung gezogen“, erklärte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, am Mittwoch in Washington.

Sanders sagte, die US-Regierung verurteile die „versuchten gewaltsamen Attacken“ auf Obama, Clinton und andere. Der Secret Service und andere Behörden untersuchten die Vorfälle genau und unternähmen alles Notwendige, um jeden zu schützen, der von „diesen Feiglingen“ bedroht sei.

Auch Donald Trump und sein Vize-Präsident Mike Pence wenden sich bei Twitter deutlich gegen die mutmaßlichen Attacken. Trump teilte den Beitrag von Pence, der sich insbesondere für das schnelle Einschreiten von Secret Service, FBI und den lokalen Kräften bedankte. Er kommentierte den Tweet mit „ich stimme dem von tiefstem Herzen zu“.

West 58th St is blocked off around CNN and the Time Warner Center. Lots of police, sirens, and media. pic.twitter.com/7Hahg09p5R — Eric Levenson (@ejleven) 24. Oktober 2018

16.51 Uhr: Wie die Sicherheitsbehörde Secret Service am Mittwoch mitteilte, wurden die beiden Pakete an Obama und Clinton von Beamten des Dienstes bei routinemäßigen Kontrollen abgefangen. Es habe kein Risiko bestanden, dass die Sendungen mit "potenziellen Sprengsätzen" ihre Adressaten hätten erreichen könnten. Beim CNN-Büro in New York ging das verdächtige Paket nach Angaben des Senders hingegen ein. Das im Time-Warner-Gebäude gelegene Büro sei evakuiert worden.

Sprengsätze/Bomben an Barack Obama, Hillary und Bill Clinton - CNN-Büro in New York/USA evakuiert

16.50 Uhr: Das Weiße Haus verurteilte die "verabscheuenswerten" Taten gegen Obama und Clinton. Das Paket an Obama war laut Secret Service an dessen Washingtoner Haus adressiert, jenes an Clinton an deren Haus in Chappaqua, einem Vorort von New York.

16.34 Uhr: Ein großes Bürogebäude in New York, in dem unter anderem der US-Fernsehsender CNN seinen Sitz hat, ist nach dem Fund eines verdächtigen Pakets geräumt worden. Während einer laufenden Sendung am Mittwochvormittag (Ortszeit) war ein Sicherheitsalarm im Studio von CNN zu hören. Kurz darauf wurde das sogenannte Time-Warner-Center evakuiert. CNN berichtete, Hintergrund der Räumung sei der Fund eines verdächtigen Pakets. Die Polizei in New York rief bei Twitter dazu auf, die Gegend um das Gebäude zu meiden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s — CNN (@CNN) 24. Oktober 2018

16.30 Uhr: Wir berichten ab sofort im News-Ticker.

New York/USA: Pakete mit mutmaßlichen Sprengsätzen an Obama, Clinton und CNN

New York - Am US-Wohnsitz des früheren US-Präsidenten Bill Clinton und dessen Frau Hillary ist laut Medienberichten ein verdächtiges Paket mit einem möglichen Sprengsatz gefunden worden.

New York/USA: Jetzt auch bei Obama: Sprengsatz nicht nur bei den Clintons gefunden

Unterdessen wurde nun auch in der Post des anderen Ex-Präsidenten Barack Obama ein Sprengsatz gefunden. Die beiden Pakete fielen Angaben nach bei der routinemäßigen Kontrolle von Sendungen an Adressaten auf, für deren Schutz der Secret Service zuständig ist. Ihr Inhalt sei dabei als "potenzielle Sprengsätze" identifiziert worden. Inzwischen sei eine umfassende Untersuchung eingeleitet worden, um den Absender der Pakete zu ermitteln, hieß es weiter.

Das an Clintons Wohnsitz außerhalb von New York adressierte Paket sei bereits am Dienstagabend entdeckt worden. Am frühen Mittwochmorgen sei dann ein zweites verdächtiges Paket an Obama in Washington aufgetaucht.

Bombe auf Anwesen von Bill und Hillary Clinton: Zusammenhang mit Briefbombe bei Soros?

Am Dienstag, nur einen Tag zuvor, war beim Philantropen George Soros eine Briefbombe entdeckt worden. Ein Angestellter habe den Sprengsatz im Briefkasten von Soros' Anwesen in Bedford nördlich von New York entdeckt, berichteten die „New York Times“ und BBC am Dienstag unter Berufung auf die Polizei. Soros war nicht zuhause. Sprengstoffexperten hätten den Gegenstand dann explodieren lassen. Die US-Bundespolizei FBI bestätigte, dass sie rund um ein Wohnhaus in Bedford ermittele, wollte aber keine weiteren Angaben machen. Nach Angaben der Ermittler stehen beide Sprengsatzsendung im Zusammenhang, berichtet der Spiegel.

+ Barack Obama und Hillary Clinton. © dpa / Shawn Thew

Der 88-jährige in Ungarn geborene Holocaust-Überlebende Soros hat sich vor allem unter Rechtspopulisten weltweit viele Feinde gemacht. In Ungarn war er seit längerem Ziel scharfer Angriffe der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. Dieser beschuldigt ihn unter anderem, die „Masseneinwanderung“ von Muslimen nach Europa zu organisieren. Soros' Stiftung zog deshalb Anfang Oktober von Ungarn nach Berlin um.

Sprengsätze bei Demokraten Obama und Clinton gefunden - Zufall?

Obama und Clinton sind beide Demokraten. Der Fund kommt wenige Wochen vor den anstehenden Kongresswahlen in den USA Anfang November.