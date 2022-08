„Nuklearer Terrorismus“: Ukraine geht bei UN-Konferenz hart mit Russland ins Gericht

Von: Felix Busjaeger

Teilen

UN-Konferenz in New York: Die Ukraine wirft Moskau „nuklearen Terrorismus“ vor. © Britta Pedersen/dpa

Bei der UN-Konferenz zur atomaren Abrüstung hat die Ukraine Moskau „nuklearen Terrorismus“ vorgeworfen. Ein Vertreter aus Kiew fordert deshalb Konsequenzen.

New York – Eigentlich geht es bei der UN-Konferenz in New York vorrangig um gemeinsame Bestrebungen zur atomaren Abrüstung. Doch auch der Einsatz von Atomwaffen ist seit jeher ein Thema, dem die Teilnehmer viel Aufmerksamkeit schenken – insbesondere in Zeiten des Ukraine-Kriegs von Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Kiew nutze nämlich die Chance, um während der Atomkonferenz Moskau für indirekte Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine scharf zu kritisieren.

Einsatz von Atomwaffen: Kiew fordert gemeinsame Maßnahmen, um nukleare Katastrophe zu verhindern

„Die Welt wird Zeuge, wie nuklearer Terrorismus, gesponsert von einem Atomwaffenstaat, Wirklichkeit wird“, sagte der stellvertretende Außenminister Mykola Totschyzkyj am Montag, dem 1. August, zum Start der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag laut eines Redetextes. Demnach sei nicht ausgeschlossen, dass es wegen des Ukraine-Kriegs zu einem Atomkrieg kommen könnte. Es bedürfe robuster gemeinsamer Maßnahmen der Politik, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern, hieß es.

Allerdings beschränkt sich die gegenwärtige Gefahr nicht nur auf den Einsatz von Atomwaffen: Auch die zivilen Kernkraftwerke würden eine Gefährdung für die Bevölkerung darstellen. Über ukrainischen Kernkraftwerken müssten Flugverbotszonen eingerichtet werden, so Totschyzkyj. Seine Forderung: Wladimir Putin und Russland dürften nicht ungestraft mit der Invasion der Ukraine davonkommen, nur weil sie Atomwaffen besitzen würden.

Ukraine-Krieg: Russland droht immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen

Russische Vertreter drohten in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Atomwaffenarsenal des Landes. Als Finnland und Schweden sich zur Nato bekannten, zögerte der ehemalige Präsident, Dmitri Medwedew, nicht, die Stationierung der Atomstreitkräfte an der finnischen Landesgrenze als Druckmittel ins Spiel zu bringen. Dadurch wuchs zuletzt die Gefahr eines Atomkriegs in der Ukraine.

Die UN-Konferenz in New York fußt auf dem Atomwaffensperrvertrag, wodurch alle fünf Jahre Vertreter der Mitgliedsstaaten zusammenkommen, um über die weltweite atomare Abrüstung zu beraten. Insgesamt sind 191 Staaten dem Abkommen über die Nichtverbreitung von Kernwaffen beigetreten. Es besagt, dass nur die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien Atomwaffen besitzen dürfen. Die vier anderen mutmaßlichen Atommächte Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea sind dem Vertrag entweder nicht bei- oder wieder ausgetreten.