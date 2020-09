Messerattacke in Stolberg: Tat offenbar mit islamistischem Hintergrund - Zusammenhang mit NRW-Wahl?

Angriff auf Autofahrer

+ © Friso Gentsch/dpa Die Polizei ermittelt: In Stolberg kam es zu einer Messerattacke mit offenbar islamistischem Hintergrund. © Friso Gentsch/dpa

In Stolberg in Nordrhein-Westfalen kam es zu einer mutmaßlich islamistischen Messer-Attacke. Die Tat könnte in Zusammenhang mit der NRW-Wahl stehen.