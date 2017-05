NRW: CDU und FDP beschließen Koalitionsgespräche

Der Parteivorsitzende der nordrhein-westfälischen CDU, Armin Laschet, kommt am Montag zu einer Sitzung des Landesvorstands der Partei in Düsseldorf.

CDU und FDP starten an diesem Dienstag in Verhandlungen über eine Regierungskoalition im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Düsseldorf - Das beschlossen die Landesvorstände beider Parteien in getrennten Sitzungen am Montagabend in Düsseldorf. Die Parteispitzen um den voraussichtlichen künftigen Ministerpräsidenten Armin Laschet und FDP-Chef Christian Lindner hatten sich bereits informell darauf verständigt. Die CDU war bei der Landtagswahl am 14. Mai mit Abstand stärkste Partei geworden, auch die FDP kam auf einen deutlichen Stimmenzuwachs. Das noch amtierende Bündnis von SPD und Grünen stürzte dagegen ab, beide werden in die Opposition gehen.

dpa