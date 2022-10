„Notwendigkeit des Sparens“: Audi-Chef offen für Tempolimit und autofreie Tage

Von: Anika Zuschke

Teilen

Audi-Chef Markus Duesmann zeigt sich offen für autofreie Tage und ein Tempolimit in Deutschland. (kreiszeitung.de-Montage) © Malte Christians/Peter Kneffel/dpa

Der Chef von Audi zeigt sich offen für ein Tempolimit und autofreie Tage in Deutschland. Das begründet er mit der Energiekrise und einer Notwendigkeit des Sparens.

Ingolstadt – In Zeiten der Energiekrise wird das Thema Sparen in vielerlei Zusammenhang immer wieder auf die Agenda gebracht. Gas sowie Strom sparen ist angesagt – und Audi-Chef Markus Duesmann zeigt sich jetzt sogar offen für die eingeschränkte Nutzung des Autos. In der aktuellen Krise plädierte er für autofreie Tage und Tempolimits auf den Straßen Deutschlands.

Energiekrise in Deutschland: Audi-Chef plädiert für autofreie Tage und Tempolimit

Bereits im Sommer hat sich die Ampelkoalition angesichts der explodierenden Energiepreise über die Einführung eines Tempolimits in Deutschland gestritten. Bisher haben die hitzigen Debatten aber noch keine Früchte getragen. Nach wie vor ist Deutschland das einzige Industrieland ohne eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf vielen Autobahnen.

Wir müssen umdenken, uns klar werden, dass sich unser Leben ändert.

Doch Audi-Chef Markus Duesmann brachte nun mit Blick auf die Energiekrise das Tempolimit als „hilfreiches Symbol“ wieder auf den Plan – und ging sogar noch einen Schritt weiter: „Um uns in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970er-Jahren“, äußerte der Automanager im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Geld „als einziger Regler“ reiche ihm zufolge für die aktuelle außergewöhnliche Situation nicht aus.

Tempolimit in Deutschland könnte eine Menge Sprit sparen – Audi-Chef würde an autofreien Tagen partizipieren

Sollte es autofreie Tage geben, würde Duesmann diese auch privat nutzen. „Wenn es ein Sonntag ist, werde ich mit meinem Rennrad über die gesperrte Autobahn fahren“, erzählt der Audi-Chef. Dass viele Menschen ihre Gürtel bereits enger schnallen müssen, fällt dem 53-Jährigen schon jetzt mit Blick auf den Verkehr auf: „Ich sehe schon auf der Autobahn, dass den Leuten das Geld knapp wird“, erklärt Duesmann.

Wegen der hohen Treibstoffpreise versuchten einige Autofahrer ganz offenkundig, Sprit zu sparen: Es würden nun viele rechts mit Tempo 100 fahren. Tatsächlich spart ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn bis zu 600 Millionen Liter Sprit.

Audi-Chef änderte offenbar seine Meinung – spricht sich inzwischen für Tempolimit in Deutschland aus

Mit diesen Aussagen zu autofreien Tagen und Tempolimits hat der Automanager seine eigene Meinung von vor wenigen Jahren offenbar revidiert. Denn noch im Jahr 2020 hatte Duesmann sich im Interview mit dem Handelsblatt gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen ausgesprochen. „Der Effekt auf das Klima ist umstritten und durch eine intelligente Steuerung des Verkehrs besser erreichbar“, sagte der Audi-Chef damals.

Zahlreiche Verbände und Politiker würden diesem Statement vermutlich auch aktuell noch eher zustimmen als dem Sinneswandel von Duesmann. CDU-Chef Friedrich Merz lehnte im Sommer ein Tempolimit noch rigoros ab und nannte die Debatte darüber laut dem Spiegel ein „Symbolthema“. Ihm zufolge würden damit weder ökologische noch verkehrstechnische Probleme gelöst.

Auch die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, kanzelte laut dem Focus erst kürzlich die Vorschläge von Tempolimits und autofreien Tagen ab. Autofahrer bräuchten „keine Belehrungen“, argumentierte Müller. Verkehrsminister Volker Wissing will ebenfalls trotz des Ukraine-Kriegs und der Klimakrise kein Tempolimit.

Kommt in Zeiten der Energiekrise ein Tempolimit auf der Autobahn? Deutsche wären dafür

Die Mehrheit der Deutschen würde in Zeiten der Energiekrise jedoch anders verfahren. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey zufolge, die für den Spiegel im Juli 2022 durchgeführt wurde, sprachen sich 55 Prozent der Deutschen für ein temporäres Tempolimit auf den Autobahnen aus. 39 Prozent waren demnach dagegen.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Die Zustimmung oder Ablehnung eines Tempolimits hing laut der Umfrage aber auch vom Wohnort ab: Je dichter eine Region besiedelt ist, desto größer war die Zustimmung der Befragten.

Ob es in Deutschland tatsächlich zu einem Tempolimit oder autofreien Tagen – zumindest vorübergehend – kommen wird, steht derzeit in den Sternen. Doch könnte sich die Politik von der Tatsache wachrütteln lassen, dass sogar ein Automanager die Einschränkung des beliebten Fortbewegungsmittels für sinnvoll erachtet.