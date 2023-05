Investigativteam deckt auf: Mindestens 50 zivile Schiffe spionieren für den Kreml in Nord- und Ostsee

Von: Christoph Gschoßmann

Russische Spionage mithilfe ziviler Schiffe in der Nord- und Ostsee: Ein Team aus Journalisten deckt auf, dass dies in den letzten Jahren wohl Methode hatte.

München – Russland überwacht das Meer und spioniert die westlichen Küstengebiete und Infrastrukturen aus: Wie ein investigatives Journalistenteam aus Skandinavien herausfand, forschen zivile russische Boote gezielt für den Kreml.

Nach den Explosionen an den beiden Nord-Stream-Leitungen in der Ostsee im September 2022 taten sich die Verteidigungsminister und Marinechefs aus Finnland, Dänemark, Schweden und Norwegen (das Land warnte jüngst vor russischen Schiffen) zusammen, um ihre Gewässer koordinierter zu überwachen. Auch Journalisten aus den nordischen Ländern bildeten die öffentlich-rechtlichen Sender Danmarks Radio (DR), Sveriges Television (SVT), Norsk rikskringkasting (NRK) und Yle aus Finnland ein Investigativteam, das die Aktivitäten russischer Schiffe in der Nord- und Ostsee untersuchte. Die Ergebnisse der TV-Dokumentation „The Shadow War“ – der Schattenkrieg – verblüfften.

So kam heraus, dass russische Schiffe ihr automatisches Identifizierungssystem (AIS-Transponder) auschalteten, um nicht geortet zu werden. Dank abgefangener russischer Funksprüche konnten die Journalisten aber trotzdem die Seewege von mehreren Hundert russischer Schiffe seit 2013 einsehen. Russland änderte 2022 seine Marinedoktrin, wonach jedes zivile Schiff, egal ob Forschungsschiff oder Fischkutter, militärisch ertüchtigt werden kann.

Viele verdächtige Aktivitäten mit russischen Schiffen in Nord- und Ostsee

Die Schiffe Russlands dürfen nur noch in Ausnahmefällen in westlichen Häfen landen. In Norwegen wurden bei einer Routinekontrolle leistungsstarke Funkgeräte gefunden, die nicht mit der Bordelektronik verbunden war. Weitere Vorfälle gab es vor der norwegischen Küste, als neuneinhalb Tonnen U-Boot-Überwachungskabel zerstört wurden – die Fahrtdaten der Journalisten belegen, dass russische Zivilschiffe vor Ort waren. Außerdem soll ein russisches „Forschungsschiff“ über Wochen ohne eingeschalteten AIS-Transponder in der Ost- und Nordsee Windparks, Gaspipelines, Stromleitungen und Internetkabel kartiert haben. Bei einer gefilmten Annäherung mit dem Schiff sah man mehrere maskierte Männer mit kugelsicheren Westen an Deck.

Das Investigativteam hat nach seiner Recherche eine eindeutige Meinung: Mindestens 50 russische Schiffe sollen seit zehn Jahren systematisch Spionage betreiben. Im Fall der Fälle sollen sie nicht nur dafür, sondern auch für Sabotageakte bereit sein. (cgsc)