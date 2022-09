Nordkorea rüstet weiter: Neues Gesetz erhöht Gefahr vor einem Atomkrieg

Von: Felix Busjaeger

Nordkorea schärft sein Atomprogramm. Künftig ist der Einsatz von Atomwaffen für Kim Jong-un noch einfacher. Das birgt Gefahren für die internationale Sicherheit.

Seoul – Viele Nationen verurteilen den Einsatz von Atomwaffen, treiben die Abrüstung voran und bauen auf internationalen Zusammenhalt. Der Ukraine-Krieg hat die Karten allerdings neu gemischt: Experten stufen die Gefahr eines Atomkriegs mindestens so groß ein, wie zu den Hochzeiten des Kalten Kriegs. Während einige Nationen immer wieder auf die Gefahren der nuklearen Kriegsführung hinweisen, treibt Nordkorea seit Jahren sein Atomwaffenprogramm stetig voran – offiziell lange Zeit zur Abschreckung.

Doch damit ist nun wohl Schluss. Ein neues Gesetz sieht einen präventiven Atomschlag vor.

Einsatz von Atomwaffen: Nordkorea verabschiedet neues Gesetz

Die Oberste Volksversammlung in Nordkorea hat ein neues Gesetz zur staatlichen Atompolitik verabschiedet, das die Ambitionen des Landes deutlich macht. Diente der Einsatz von Atomwaffen bisher vorrangig der Abschreckung, sieht die Änderung nur vor, dass es auch Atomschläge oder gar einen Atomkrieg gibt, wenn es einen drohenden Angriff auf die nordkoreanische Führung geben könnte. Nordkorea sieht darin den letzten Schritt auf dem Weg zur Atommacht. Laut Staatsmedien sei dieser Status nun unwiderruflich. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf örtliche Quellen.

Die Gesetzgebung zum erweiterten Einsatz von Atomwaffen sei von großer Bedeutung, weil damit „eine unverrückbare Linie gezogen wird, so dass über unsere Atomwaffen nicht verhandelt werden kann“, wird Machthaber Kim Jong-un zitiert. Nordkoreas Politik agiert weitestgehend in diplomatischer Isolation und steht wegen seiner Waffenprogramme und wiederkehrender Tests von Atomwaffen international in der Kritik. Derweil beharrt auch Deutschland auf der nuklearen Teilhabe im Zuge der Nato-Verordnung.

Kim Jong-un setzt auf Aufrüstung: Gefahr eines Atomkriegs und Einsatz von Atomwaffen wächst

Während die restliche Welt mit Sorge auf die Entwicklungen in Nordkorea blickt, sieht Kim Jong-un die nukleare Aufrüstung seines Landes als notwendig an. Seit Jahren hatten die Spannungen mit den USA zugenommen und Kim wirft der Regierung der Vereinigten Staaten immer wieder vor, nicht nur seine Atomwaffen beseitigen, sondern auch die Führung in Nordkorea stürzen zu wollen.

Das neue Gesetz gibt Kim „die entscheidende Macht“ über die Atomwaffen des Landes. Das könnte zeitnah die Gefahr eines Atomkriegs erhöhen: Sollte das Kommando oder das Kontrollzentrum für die Nuklearstreitmacht in Gefahr sein, angegriffen zu werden, könne ein Atomschlag „automatisch und sofort“ erfolgen. Wie schnell ein solches Szenario die Welt in einen Atomkrieg stürzen könnte, lässt sich derzeit nur erahnen. Aktuell wird erwartet, dass Nordkorea seine Atomstreitkräfte weiter ausbauen und ausgelöst durch neue Gesetz zum Einsatz von Atomwaffen offensiver in den Atomstreit mit anderen Nationen ziehen könnte.