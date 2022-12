Nordkorea liefert wohl Waffen an Wagner-Gruppe für Offensive im Ukraine-Krieg

Von: Bona Hyun

Nordkorea liefert wohl Waffen an die Wagner-Gruppe. Die USA sind alarmiert und warnen vor einer Militär-Offensive der Söldner im Ukraine-Krieg.

Washington – Die USA sind in Alarmbereitschaft: Nordkorea soll Waffen an die Wagner-Gruppe nach Russland geliefert haben. Das White House hat dies auf Schärfste verurteilt und will Sanktionsmaßnahmen ergreifen, da die Waffenlieferung aus Nordkorea gegen die UN-Resolution verstößt. Indes wächst die Sorge, dass die Söldnertruppe sich für die inoffizielle Verteidigung russischer Interessen im Ukraine-Krieg starkmachen könnten. „Die Wagner Gruppe ist auf der Suche nach Militärhilfe, um sich für einen militärischen Einsatz in der Ukraine vorzubereiten“, warnte John Kirby, Sprecher des White House.

Ukraine-Krieg: USA wirft Nordkorea vor, Waffen an Wagner-Gruppe nach Russland geliefert zu haben

Besonders vor dem Hintergrund, dass die Wagner-Gruppe sich laut Angaben aus der Ukraine in den vergangenen Monaten auf 20.000 Mann vergrößert hat, wächst bei den USA die Alarmbereitschaft. „Wir können bestätigen, dass Nordkorea eine Waffenlieferung an die Wagner Gruppe abgeschlossen hat“, zitierte die BBC Kirby. Die Wagner-Gruppe hat laut Angaben des White House Raketen und Raketenwerfer aus Nordkorea angenommen und die Lieferung bereits bezahlt. Kirby stuft die paramilitärische Organisation mittlerweile als genauso stark ein wie die staatlichen russischen Truppen.

Die Wagner-Gruppe war mutmaßlich schon während der Annexion der Krim im Jahre 2014 aktiv. In den vergangenen Jahren haben die Söldner in zahlreichen Krisengebieten in Europa, Afrika und im Nahen Osten Angst und Schrecken verbreitet. Der Einfluss der Wagner-Gruppe ist vor allem durch die Verluste der staatlichen Armee im Ukraine-Krieg gewachsen. Für den Ausbau der Wagner-Gruppe soll der Anführer der Söldnertruppe und „Putins Koch“, Jewgenij Prigoschin, angeblich russische Häftlinge rekrutiert haben. Auch Frauen will der Wagner-Chef demnächst an die Front schicken.

„Nur Spekulation“: Russland und Nordkorea streiten US-Vorwürfe über angeblichen Waffenhandel ab

Sowohl Nordkorea als auch Söldnertruppen-Anführer Prigoschin dementierten die Vorwürfe aus den USA. Bei den Vermutungen handele es sich um reines „Gerede und Spekulation“, sagte Prigoschin. Auch Nordkorea wies die „unbegründeten“ Vorwürfe aus dem White House zurück. Der Waffenhandel zwischen Russland und Nordkorea sei „nie vorgefallen“, betonte ein nordkoreanischer Regierungssprecher laut der BBC.

Vermutungen um den angeblichen Waffenhandel zwischen Russland und Nordkorea bestätigen abermals, wie isoliert Russland im Ukraine-Krieg ist. Auch Großbritannien stimmt den USA hinsichtlich der Vorwürfe zu. „Dass Putin sich an Nordkorea wendet für Unterstützung ist ein Zeichen dafür, wie verzweifelt und isoliert Russland ist“, sagte der ehemalige Außenminister Großbritanniens, James Cleverly, in einem Statement.

Nordkorea soll Produktion von Granaten in Auftrag gegeben haben – ist was an den Gerüchten dran?

Bereits im November kamen Gerüchte auf, dass Nordkorea wohl Waffenlieferungen an Russland geplant habe. In einem Statement hatte das nordkoreanische Verteidigungsministerium die Aussagen abgestritten. Nordkorea habe sich nie auf einen Waffenhandel mit Russland eingelassen und habe dies künftig auch nicht vor, hieß es. Dem Nachrichtenmagazin The Diplomat zufolge hat Nordkorea allerdings Ende Oktober landeseigenen Unternehmen den Auftrag erteilt, weitere Artilleriegranaten zu produzieren.

Schon damals hatten die USA die Lage scharf beäugt und wollten die „Situation weiterhin kontrollieren“, sagte US-Militäroffizier Patrick Ryder. Nachdem Russland im Ukraine-Krieg nur noch China als Verbündeter bleibt, könnte Kreml-Chef Putin gewissermaßen auf Munition aus anderen Ländern, wie Nordkorea, angewiesen sein. Berichte decken vermehrt auf, wie schlecht es um die militärische Ausrüstung der russischen Armee steht.