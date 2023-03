Erhöhte Terror-Warnstufe für Nordirland – Behörden reagieren alarmiert

Von: Bona Hyun

Teilen

Erhöhte Terror-Warnstufe für Nordirland – Botschaft alarmiert © Vudi Xhymshiti/imago

Kurz vor dem 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens warnt der britische Geheimdienst vor „politisch motivierter Gewalt“ in Nordirland.

London – Der britische Geheimdienst MI5 hat die Terrorwarnung für Nordirland erhöht. Damit gilt ein Anschlag in der früheren Unruheprovinz als „sehr wahrscheinlich“ – die zweithöchste Stufe. Einige Behörden, wie die thailändische Botschaft in London, reagierten alarmiert: Sie rät thailändischen Staatsangehörigen, die in Nordirland leben oder dorthin reisen, zur Vorsicht auf. Es besteht zudem die Sorge, dass Folgen des Brexits für weitere Spannung in Nordirland sorgen könnten.

Erhöhte Terror-Warnstufe für Nordirland – Behörden reagieren alarmiert

Kurz vor dem 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens erklärte der britische Geheimdienst, dass eine kleine Anzahl von Personen entschlossen sei, „politisch motivierte Gewalt“ zu verüben. Der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris rief die Öffentlichkeit am Dienstag (28. März 2023) in London dazu auf, wachsam zu sein. „Gemeinsam werden wir sicherstellen, dass es keine Rückkehr zur Gewalt der Vergangenheit gibt“, wurde Heaton-Harris von der CNN zitiert.

Mit dem Karfreitagsabkommen wurde am 10. April 1998 der jahrzehntelange bewaffnete Konflikt zwischen meist katholischen Befürwortern, die eine Vereinigung der beiden Teile Irlands und eine Loslösung von Großbritannien unterstützten, und den Gegnern beendet. Bei Letzterem handelt es sich überwiegend um protestantische Anhänger, die Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs ansehen. Zu den Feierlichkeiten wird Medienberichten zufolge auch US-Präsident Joe Biden in die nordirischer Hauptstadt Belfast reisen. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt. Biden, der irischer Abstammung ist, hat wiederholt deutlich gemacht, dass ihm der Frieden auf der irischen Insel wichtig ist. Diese Äußerungen machte er im Zusammenhang mit dem Brexit.

Brexit verschärfte Spannung in Nordirland – Unionisten lehnen Einigung weiterhin ab

Es hieß, dass der Brexit zu neuen Spannungen in Nordirland führen könnte und den alten Konflikt wieder anheizt. Seit langem ist das Verhältnis kritisch zwischen den unionistischen Gemeinschaften, die für den Verbleib Nordirlands im Vereinigten Königreich stimmen, und den Republikanern, die eine Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland vorziehen würden. Hinzu kam der Streit um den Sonderstatus Nordirlands.

Im langen Streit um den Sonderstatus Nordirlands konnten der britische Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schließlich eine Einigung erzielen und verständigten sich auf das Windsor-Abkommen. Unter anderem soll damit der Warenverkehr von und nach Nordirland aus Großbritannien vereinfacht werden. Auch wenn Brüssel und London den Streit um das Nordirland-Protokoll beilegen konnten, lehnt die größte protestantische Partei DUP den Kompromiss ab. Der ehemalige Premierminister Boris Johnson kritisierte Sunak für die Einigung.

US-Präsident Biden in Nordirland – nordirische Regierung bleibt bei Festakt aus

Doch sowohl Sunak als auch die EU beharren darauf, dass das Abkommen nicht neu verhandelt wird, und fordern die DUP weiterhin auf, das Abkommen zu unterstützen und die Regierung der Machtteilung wiederherzustellen. Die nordirische Regierung hat angedeutet, dass sie bei einem möglichen Besuch Bidens anlässlich des Jahrestages eines Abkommens nicht anwesend sein wird. Für Sunaks Regierung sei dies eine große Enttäuschung, berichtet CNN. (bohy/dpa)