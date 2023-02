„Grüne Spur“: Durchbruch beim Nordirland-Protokoll? – Sunak-Regierung feiert Erfolg

Von: Nail Akkoyun

Rishi Sunak während der Fragestunde des Premierministers im britischen Unterhaus. (Archivfoto) © Jessica Taylor/dpa/UK Parliament/PA Media

Im Nordirland-Protokoll stehen einige Fragen „kurz vor dem Abschluss“ – die EU und die britische Regierung von Rishi Sunak nähern sich weiter an.

London/Belfast – Der jahrelange Streit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich um Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland scheint ein Ende zu finden. Britische Unterhändler und Vertreter der EU haben Berichten zufolge einen Durchbruch bei den Verhandlungen erzielt.

Im Gespräch mit dem Guardian bestätigte ein hochrangiger EU-Beamter, dass eine Einigung über Lebensmittel- und Tiergesundheitskontrollen „kurz vor dem Abschluss“ stehe. Für die Warenkontrollen sollen rote und grüne Fahrspuren in den nordirischen Hafen eingerichtet werden: Waren aus Großbritannien, die in Nordirland verbleiben sollen, würden eine grüne Spur mit weniger strengen Kontrollen durchlaufen, wobei die genaue Art der Zollformalitäten noch unklar ist. Alles, was nach Süden in den EU-Binnenmarkt gehen soll, werde die rote Spur passieren. Zunächst berichtete der irische öffentlich-rechtliche Sender RTÉ darüber.

Das Abkommen würde die EU-Anforderungen erfüllen, denen zufolge keine Lebensmittel und Tiere für Nordirland über die irische Landgrenze in den EU-Binnenmarkt gelangen dürfen. Bereits im Januar einigten sich die Sunak-Regierung und Brüssel auf einen Echtzeit-Datenaustausch. Die jüngsten Entwicklungen wecken daher Hoffnungen auf eine endgültige Einigung über das sogenannte Nordirland-Protokoll.

EU und das Vereinigte Königreich nähern sich weiter an: „Es werden Fortschritte gemacht“

„Es werden Fortschritte gemacht, aber es gibt weiterhin Schwierigkeiten“, sagte er Maros Sefcovic, Vizepräsident der Europäischen Kommission, mit Blick auf die Gespräche. Beide Seiten arbeiteten eng und konstruktiv zusammen, sagte er vor Reportern. „Für uns ist die Gleichung ganz klar: mehr und stärkere Schutzmaßnahmen können wir bekommen, mehr Flexibilität können wir erkunden.“

Der Zollbereich gilt seit langem als der Bereich mit dem größten Kompromisspotenzial, da beide Parteien dort ähnliche Vorstellungen haben. Im Oktober 2020 schlug die Europäische Kommission eine „Expressspur“ für Waren vor, die in Nordirland verbleiben sollen und kein Risiko für den EU-Binnenmarkt darstellen. Inzwischen hat sich diese „Expressspur“ zur grünen Spur entwickelt – die britische Regierung brachte mittlerweile die Idee ins Spiel, alle Kontrollen von Lkw, die die grüne Spur passieren, abzuschaffen.

Sefcovic erklärte, man bestehe „nicht auf den genauen Bezeichnungen“, sondern wolle „nur sicherstellen, dass das System funktioniert.“

Vor Einigung mit der EU: Rishi Sunak muss die eigenen Hardliner überzeugen

Das Nordirland-Protokoll war ein fester Bestandteil des Brexit-Abkommens, das Boris Johnson und die EU 2019 unterzeichnet haben. Um eine harte Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, wurde die Grenze auf die Irischen See verlegt, sodass Nordirland den EU-Binnenmarkt- und Zollvorschriften unterliegt, die vom Europäischen Gerichtshof überwacht werden.

Im Jahr 2021 – etwa sieben Monate nach dem Ende der Brexit-Übergangszeit – forderte der damalige Premier Johnson eine umfassende Neuverhandlung und zerschlug damit die Möglichkeit einer raschen Einigung. Der aktuelle Premierminister Rishi Sunak hat das Abkommen hingegen weiter vorangetrieben – fix ist es allerdings noch nicht. Dazu muss Sunak die Hardliner und euroskeptischen Hinterbänkler seiner Partei noch überzeugen, den Plänen zuzustimmen. (nak)