Rache für Nord-Stream-Sabotage? Medwedew droht USA die Sprengung von Unterseekabeln an

Von: Christoph Gschoßmann

Der Sabotageakt von Nord Stream - wer ist dafür verantwortlich? Russland beschuldigt den Westen, die Aufklärung zu behindern. Medwedew fordert Rache.

München - Die Nord-Stream-Explosionen sind noch immer nicht aufgeklärt. Russland hat nun den Westen erneut beschuldigt, der Urheber für die Sabotageangriffe auf die Pipelines zu sein. Aus diesem Grund werde auch eine transparente internationale Aufklärung der Vorfälle verhindert, kritisierte Andrey Ledenev, Minister und Botschafter der russischen Botschaft in den USA, am Mittwoch (14. Juni 2023).

Nord Stream: „Die Vereinigten Staaten sind an dem Vorfall mit den Pipelines beteiligt“

Ledenev sagte weiter: „Es ist auch nützlich, über die Gründe nachzudenken, warum sich der kollektive Westen hartnäckig weigert, unter der Schirmherrschaft des UN-Sicherheitsrates eine transparente und objektive internationale Untersuchung der Terroranschläge in der Ostsee einzuleiten. Außerdem muss die Rolle der Vereinigten Staaten geklärt werden.“ Eine Spur bezüglich der Nord-Stream-Anschläge führte zuletzt nach Polen.

Besonders die USA griff Ledenev an: „Die Vereinigten Staaten sind an dem Vorfall mit den Pipelines beteiligt, wobei Washington der Hauptnutznießer der Umgestaltung des europäischen Energiemarktes ist“, sagte er und fügte hinzu, dass hochrangige US-Beamte nie versucht hätten, ihre feindselige Haltung gegenüber Nord Stream zu verbergen und Russland unverblümt Russlands Gasinfrastruktur bedroht hätten.

Ledenev: CIA warnte Kiew vor Angriff auf Nord Stream

Das Wall Street Journal berichtete am Dienstag, dass die CIA die Kiewer Regierung davor gewarnt habe, die Pipelines Nord Stream und Nord Stream 2 anzugreifen, und versucht habe, die Ukrainer von einem solchen Schritt abzubringen. In seinem Kommentar zu dem Bericht verwies der russische Diplomat auf das Schweigen der Pressesprecher des Weißen Hauses und des Außenministeriums. „Eine solche ‚Zurückhaltung‘ ist für die Beamten in Washington absolut ungewöhnlich, die traditionell keine Gelegenheit verpassen, Unterstellungen über unser Land zu verbreiten – im Stil von ‚höchstwahrscheinlichen‘ Anschuldigungen, ohne Beweise vorzulegen“, äußerte Ledenev.

Am 27. September 2022 hatte die Nord Stream AG „beispiellose Schäden“ an drei Leitungen der Gaspipelines Nord Stream und Nord Stream 2 gemeldet. Schwedische Seismologen registrierten zwei Explosionen, die sich am 26. September in der Nähe der Pipelinetrasse ereigneten. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren wegen des Vorwurfs des internationalen Terrorismus eingeleitet.

Das vom dänischen Verteidigungskommando zur Verfügung gestellte Foto zeigt am 27. September 2022 das Nord Stream 2-Gasleck in der Nähe von Bornholm aus der Luft. © -/Danish Defence Command/dpa/Archiv

Medwedew spricht von Rache für Nord-Stream-Sprengungen

Andere hochrangige Moskauer Politiker drohten wegen der Nord-Stream-Sprengung drastische Konsequenzen an. Ex-Kremlchef Dmitri Medwedew brachte die „Vernichtung“ der Kabelverbindung zwischen Europa und den USA als mögliche Vergeltung für die Sprengungen an den Nord-Stream-Pipelines ins Gespräch. „Wenn man von der erwiesenen Komplizenschaft westlicher Länder bei der Sprengung der Nord-Stream-Leitungen ausgeht, dann haben wir gar keine - auch moralischen - Hindernisse mehr, die Vernichtung der am Ozeanboden verlegten Kabelverbindung unserer Feinde zu unterlassen“, schrieb der Vize-Chef des russischen nationalen Sicherheitsrates in seinem Telegram-Kanal am Mittwoch. (cgsc mit dpa)