Klatsche für Kubicki: FDP drängt auf Abriss von Nord Stream 2

Von: Jens Kiffmeier

Klare Kante: Die FDP will sich nicht von Putin in der Gaskrise erpressen lassen und pocht auf den Rückbau von Nord Stream 2 – zum Verdruss von Wolfgang Kubicki.

Berlin/Bremen – Milliardenprojekt versinkt in der Ostsee: Trotz Fertigstellung soll die Nord-Stream-2-Pipeline kein Gas nach Deutschland liefern. Statt der Inbetriebnahme will die FDP die Unterseeröhren einfach wieder abreißen lassen. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das die Bundestagsfraktion bei einer Klausurtagung in Bremen verabschiedet hat. „Als Freie Demokraten fordern wir den Rückbau von Nord Stream 2“, zitierte die Nachrichtenagentur dpa aus dem Beschluss. Damit sendet die Partei nicht nur ein klares Signal an Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Auch FDP-Ikone Wolfgang Kubicki steht nun isoliert da.

Ukraine-Krieg: Von wegen Inbetriebnahme von Nordstream 2 – FDP fordert nun den Abriss der Pipeline

Die Ostseepipeline Nord Stream 2 ist in der Politik hochumstritten. Der Bau der Röhren, die Gas direkt von Russland unter dem Meer nach Deutschland transportieren sollen, war Anfang des Jahres abgeschlossen worden. Doch wegen des Ausbruchs des Ukraine-Krieges stoppte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Inbetriebnahme kurzfristig, um die westliche Sanktionspolitik gegen Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin nicht auszuhöhlen. Mit der Forderung nach Abriss geht die FDP jetzt einen Schritt weiter.

Rückbau statt Öffnung: Die FDP fordert den Abriss der neuen Nordstream-2-Pipeline. © Jens Büttner/dpa

Denn in der FDP-Fraktion bewertet man den Bau als Fehler. „Die Nord-Stream-Pipelines waren von Beginn an ein geopolitisches Projekt des Kremls, dessen Ziel die Isolation der Ukraine war. Deshalb hat insbesondere der Bau der Pipeline Nord-Stream 2 zu erheblichen Verstimmungen geführt und Deutschland diplomatisch isoliert“, heißt es in dem Positionspapier-Beschluss. Denn durch den Verlauf der Pipeline unter der Ostsee ist es Moskau möglich, die Ukraine als bisheriges Transitland für die Gaslieferung in Richtung Westen zu einem Großteil zu umgehen.

Abriss von Nord Stream 2: FDP will sich trotz Gaskrise von Russland und Putin nicht erpressen lassen

Für Deutschland wäre der Abriss ein gewaltiger Schritt. Bislang hängt die deutsche Volkswirtschaft zu einem großen Teil von der russischen Gasversorgung ab. Zwar will die Ampel-Koalition die Abhängigkeit durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien reduzieren, doch das dauert. Bislang liefert der Kreml noch Gas über die Nord-Stream-1-Pipeline. Doch Putin ließ die Liefermenge auf 20 Prozent reduzieren, angeblich wegen technischer Probleme. Dadurch steigen hierzulande die Gaspreise massiv. In der deutschen Regierung sieht man in dem Vorgehen deswegen einen gezielten Erpressungsversuch durch Moskau, um die Sanktionen aufzuweichen.



Doch die FDP will sich das nicht gefallen lassen. Russlands Aggression müsse weiterhin konsequent mit Wirtschaftssanktionen beantwortet werden, schreiben die Abgeordneten in ihrem Beschlusspapier. Sanktionen wirkten, die ersten Auswirkungen seien bereits sichtbar. „Wir fordern Ausweitungen der Sanktionen gegen Mitglieder der russischen Führung und sprechen uns für die Ausweisung von Familienmitgliedern von Personen auf der Sanktionsliste und Visaentzug aus.“

Gaskrise in Deutschland: Nord Stream 2 ist einsatzbereit – Kubicki fordert Öffnen statt Rückbau

Unklar blieb zunächst, ob FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki das Papier mitträgt. Dieser hatte unlängst wegen der drohenden Gaskrise in Deutschland im kommenden Winter die Inbetriebnahme der Nord-Stream-2-Pipeline gefordert. „Wir sollten Nord Stream 2 jetzt schleunigst öffnen, um unsere Gasspeicher für den Winter zu füllen“, hatte Kubicki dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in einem Interview gesagt – und damit wütende Reaktionen ausgelöst. Nicht nur SPD und Grüne warfen Kubicki vor, bei Nord Stream 2 ein verlängerter Arm Putins zu sein. Auch aus der eigenen Partei hatte Kubicki scharfen Widerspruch geerntet. Das neue Positionspapier untermauert dies nun erneut.