Nach Sabotage der Gaspipelines: EU kündigt „robuste Reaktion“ an

Von: Jens Kiffmeier

Drei Lecks in zwei Pipelines: Nach den Explosionen an Nord-Stream 1 und 2 geht die EU von Sabotage aus und droht mit Sanktionen. Doch wer war es?

Druckabfall nach Explosionen an den Gaspipelines von Nord Stream 1 und 2

Die EU geht bei den Lecks von Sabotage aus

Russland gilt als ein möglicher Saboteur

Linke will Ende im Energiestreit mit Russland

Berlin – Trotz der Eskalation im Ukraine-Krieg pocht die Linke auf ein Ende des Energiestreits: Nach der Explosion an den beiden Pipelines von Nord Stream 1 und 2 hat der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst die Bundesregierung zu Verhandlungen mit Russland aufgerufen. Angesichts der drohenden sozialen Härten im Winter müsste neben kurzfristigen Hilfen, Ausgleichszahlungen und Deckelungen der Preise die Energieversorgung wieder sichergestellt werden, sagte der Vorsitzende des Energie- und Wirtschaftsausschusses im Bundestag zu kreiszeitung.de. „Ich möchte, dass Habeck in direkten Verhandlungen mit Russland über weitere Gaslieferungen verhandelt.“ Doch nach der vermeintlichen Sabotage an den Pipelines sieht es danach eher nicht aus.

Anschlag auf Nord Stream 1 und 2: EU geht bei den Lecks von Sabotage aus – Borell droht mit Sanktionen

Denn ungeachtet der Linken-Forderungen hat sich der Energiestreit in den vergangenen zwei Tagen noch einmal deutlich verschärft. Schuld sind mehrere Explosionen an den Pipelines von Nordstream 1 und 2. Durch drei Lecks tritt nun Gas in 80 Metern Tiefe in die Ostsee aus. Der Betreiber hatte zuvor in beiden Leitungen einen starken Druckabfall beklagt. Bilder zeigen, wie das ausströmende Gas an der Wasseroberfläche das Meer zum Brodeln bringt. Innerhalb der Europäischen Union (EU) geht man mittlerweile von einer gezielten Sabotage aus.

Suchen den Schuldigen für den Anschlag auf die Gasleitungen: EU-Außenbeauftragter Josip Borell und Kommissionschefin Ursula von der Leyen. © Swedish Coast Guard/Virginia Mayo/dpa

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte den vermeintlichen Anschlag am Mittwoch aufs Schärfste. „Alle verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass diese Lecks das Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung sind“, erklärte der Politiker im Namen aller 27 Mitgliedstaaten. Jede vorsätzliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur sei völlig inakzeptabel und werde „mit einer robusten und gemeinsamen Reaktion beantwortet werden“. Ähnlich hatten sich zuvor schon auch Sicherheitsvertreter in Dänemark, Schweden und Deutschland geäußert. Laut einem Spiegel-Bericht sollen diese Staaten in den vergangenen Wochen auch vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA vor einem möglichen Anschlag auf die kritische Infrastruktur gewarnt worden sein.

Nord Stream 1 und 2 gesprengt: Wer steckt hinter der Explosion? Russland gilt bei Sabotage als Verdächtiger

Vor diesem Hintergrund geht die Suche nach dem Schuldigen weiter. Borrell selber nannte keinen Verdacht, wer hinter einem möglichen Sabotageakt stecken könnte. Der EU-Außenbeauftragte sagte jedoch, dass man über die Schäden an den Pipelines sehr besorgt sei. „Diese Vorfälle sind kein Zufall und gehen uns alle an.“

Für viele Fachleute kann aber nur ein staatlicher Akteur hinter der Sabotage stecken. Denn für Einzelpersonen oder nicht-staatliche Gruppen sei der Aufwand zu groß, hieß es. So vermutete Kenneth Buhl vom dänischen Royal Defense College, dass der Angriff von Russland aus gesteuert worden sein könnte. Seit Monaten streitet sich Deutschland mit dem Kreml um die Inbetriebnahme von Nordstream 2.

Nord Stream 1 und 2: Nach aktuellem Stand kann nur ein staatlicher Akteur für Lecks verantwortlich sein

Der Grund: Um in der Wassertiefe an den Pipelines operieren zu können, brauche man Mini-U-Boote, die der Kreml bereits früher eingesetzt habe, sagte er laut dem Nachrichtenportal t-online. Das naheliegendste sei es, dass eine Sprengladung auf den Röhren platziert worden sei. Im Anschluss, so die Theorie, kommen ferngesteuerte Unterwasserdrohnen zum Einsatz, die nach unten tauchen und exakt lokalisieren können, wo sich der Sprengsatz befindet und diesen dann auslösen.

Doch Belege für diese Theorie gibt es nicht. Der Kreml dementierte eine Verantwortung bereits. Unklar ist auch, was Putin im Streit mit der Europäischen Union davon hätte. Zwar kletterte der Gaspreis am Mittwoch weiter in die Höhe und Russland könnte an den Weltmärkten weiter Verunsicherung schüren und den Druck auf die EU erhöhen. Auf der anderen Seite könnte aber auch bei einem Entgegenkommen des Westens, etwa in Form einer Lockerung der Sanktionen, nicht sofort wieder die Gaslieferung aufgenommen werden.

Eine mögliche Ausweichroute verläuft ausgerechnet über die Ukraine. Doch auch dort will Russland den Hahn zudrehen. So drohte der russische Staatskonzern auf Twitter mit einem Lieferstopp, wie der Berliner Tagesspiegel berichtet. Zur Begründung führte das Unternehmen Rechtsstreitigkeiten mit dem ukrainischen Naftogaz an. Trotz des Krieges waren über die Transitleitungen zuletzt pro Tag noch rund 42 Millionen Kubikmeter Erdgas nach Europa gepumpt worden. Das ist allerdings nur ein kleiner Anteil. Der Nordstream 1 kann bei Vollast bis zu 170 Millionen Kubikmeter pro Tag schaffen.

Wie tief ist die Ostsee? Wartungsarbeiten an der Gasleitung in 80 Meter Tiefe erst in zwei Wochen

Vor diesem Hintergrund bleiben noch viele Fragen offen. Die Europäische Union will die Vorgänge nun erst einmal weiter untersuchen. Doch das kann dauern. Laut dem dänischen Verteidigungsminister Morten Bødskov kann es ein bis zwei Wochen dauern, bis sich das Seegebiet beruhigt hat und die Lecks in 80 Metern Tiefe untersucht werden können.