Frankreich verhandelt mit Militärjunta in Niger über Teilabzug der Truppen

Von: Christian Stör

Anhänger der Militärjunta im Niger fordern bei ihren Protesten den Abzug der französischen Soldaten. © afp

Die Junta fordert nach dem Militärputsch in Niger den Abzug französischer Soldaten. Frankreich tritt in schwierige Verhandlungen mit den neuen Machthabern.

Paris/Niamey - Frankreich plant einen Teilabzug seiner Soldaten aus dem Niger. „Der Austausch über den Abzug einiger militärischer Kräfte hat begonnen“, teilte das französische Verteidigungsministerium in Paris mit. Details zum Umfang und einen Zeitplan gab es zunächst nicht. Frankreich hat derzeit etwa 1.500 Soldaten in dem westafrikanischen Land stationiert. Zuvor hatte die Militärregierung im Niger den Abzug der französischen Soldaten gefordert.

„Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass diese Truppen auf Ersuchen der nigrischen Behörden dort sind, um sie im Kampf gegen die bewaffneten terroristischen Gruppen zu unterstützen und um Ausbildungsmaßnahmen durchzuführen“, hatte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna zuvor der Zeitung Le Monde gesagt. „Heute kann diese Aufgabe nicht mehr wahrgenommen werden, da wir de facto keine gemeinsamen Operationen mit den nigrischen Streitkräften mehr durchführen.“

Militärjunta im Niger löst Zusammenarbeit mit Frankreich auf

Ende Juli hatte die Präsidentengarde im Niger den bisherigen Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt. Der Kommandeur der Eliteeinheit, General Abdourahamane Tiani, ernannte sich im Anschluss zum neuen Machthaber und setzte die verfassungsmäßige Ordnung außer Kraft. Die Junta löste zudem die Militärzusammenarbeit mit der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich auf. Seitdem haben die französischen Soldaten ihre Unterstützung der nigrischen Streitkräfte eingestellt.

Für Frankreich, das im Einklang mit anderen westlichen und afrikanischen Staaten die neuen Machthaber nicht anerkennt, war der Niger zuletzt ein wichtiger Partner in seinem Anti-Terror-Kampf in der Sahelzone, nachdem zuvor schon die Militärmachthaber in Mali und Burkina Faso den Abzug französischer Truppen gefordert hatten.

Frankreich plant Teilabzug seiner im Niger stationierten Soldaten

Der Teilabzug könnte in erster Linie Soldaten betreffen, die für die Wartung des nicht mehr genutzten Materials zuständig sind, unter anderem Kampfflieger, Hubschrauber und Drohnen, wie es im Ministerium hieß. Ein Teil der Soldaten ist auf einem Luftstützpunkt in der Nähe der Hauptstadt Niamey stationiert, wo auch die Bundeswehr einen eigenen Flugbetriebsbereich unterhält. Die übrigen französischen Soldaten sind in Ouallam und Ayorou nahe der Grenze zu Burkina Faso und Mali stationiert.

Die Beziehungen Niameys zu Paris hatten sich zusehends verschlechtert, nachdem sich die ehemalige Kolonialmacht auf die Seite des gestürzten Präsidenten gestellt hatte. Zuletzt entzogen die Militärs dem französischen Botschafter in Niamey die diplomatische Immunität und wiesen die Polizei zur Ausweisung des Diplomaten an. Frankreich hat seinen Botschafter jedoch vorerst im Land belassen. (cs/afp/dpa)