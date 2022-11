Niedersachsens SPD stimmt für Koalitionsvertrag mit den Grünen

Von: Yannick Hanke

Haben ihren Teil erfüllt: Die SPD in Niedersachsen rund um Ministerpräsident Stephan Weil (Iinks) und Ex-Kultusminister Grant Hendrik Tonne stimmt dem Koalitionsvertrag mit den Grünen zu. © Lino Mirgeler/dpa

Knapp einen Monat nach der Niedersachsen-Wahl 2022 hat die SPD dem Koalitionsvertrag mit den Grünen zugestimmt. Nun müssen noch die Grünen folgen.

Hannover – Nach der Niedersachsen-Wahl 2022 ist vor der Regierungsbildung im nördlichen Bundesland: Im Rahmen eines Sonderparteitags am Samstag, 5. November 2022, hat die niedersächsische SPD für den Koalitionsvertrag mit den Grünen gestimmt. Die Sozialdemokraten unter der Führung des alten und neuen Ministerpräsidenten Stephan Weil haben ihren Teil damit erledigt.

Am Sonntag, 6. November, müssen nach den Sozialdemokraten nun auch noch die Grünen dem Koalitionsvertrag für die neue Landesregierung in Niedersachsen zustimmen. Dann soll der Vertrag am Montag von beiden Parteien unterzeichnet werden.

Im Rahmen ihres Sonderparteitags in Hannover stimmten nach Parteiangaben mit Landesvorstand sowie Delegierten insgesamt 226 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit den Grünen ab. In der neuen Woche ab Montag, 7. November, soll Ministerpräsident Stephan Weil dann im Landtag vereidigt werden.

Der Sozialdemokrat und Gewinner der Niedersachsen-Wahl 2022 strebt damit seine nunmehr dritte Amtszeit an. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Weil zusammen mit den Grünen reagiert. Danach folgte ein Bündnis mit der CDU. Immer wieder hatte Stephan Weil betont, dass er eine Regierung mit den Grünen favorisiere.

Mehr Informationen folgen in Kürze.