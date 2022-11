Niedersachsens Grüne stimmen über Koalitionsvertrag mit SPD ab

Von: Yannick Hanke

Gibt die Richtung vor: Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Niedersachsen, und ihre Partei müssen nach der Niedersachsen-Wahl 2022 über den Koalitionsvertrag mit der SPD abstimmen. © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Weichenstellung nach der Niedersachsen-Wahl 2022: Die SPD hat dem Koalitionsvertrag mit den Grünen zugestimmt. Die Zustimmung der Grünen ist nur noch ein formeller Akt.

Update von Sonntag, 6. November 2022, 09:33 Uhr: Hannover – Ab 11:00 Uhr am Sonntag, 6. November 2022, kommen nun auch die Grünen in Niedersachsen im Rahmen eines außerordentlichen Parteitags zusammen, um über den rot-grünen Koalitionsvertrag abzustimmen. Die SPD hatte dies bereits tags zuvor getan, die Weichen für die neue Landesregierung nach der Niedersachsen-Wahl 2022 sind gestellt.

Weichenstellung nach Niedersachsen-Wahl 2022: Grüne stimmen über Koalitionsvertrag mit SPD ab

Die Zustimmung der Grünen in Niedersachsen zum Koalitionsvertrag mit der SPD gilt als sicher. Und das, obwohl einzelnen Mitgliedern die Vereinbarungen zum Klimaschutz und zur Verkehrspolitik nicht weit genug gehen würden. Wenn der Parteitag dem Koalitionsvertrag zustimmt, soll die Zusammenarbeit der rot-grünen Landesregierung Niedersachsen am Montag, 7. November, per Unterschrift besiegelt werden.

Erstmeldung von Samstag, 5. November 2022, 13:12 Uhr: Hannover – Nach der Niedersachsen-Wahl 2022 ist vor der Regierungsbildung im nördlichen Bundesland: Im Rahmen eines Sonderparteitags am Samstag, 5. November 2022, hat die niedersächsische SPD für den Koalitionsvertrag mit den Grünen gestimmt. Die Sozialdemokraten unter der Führung des alten und neuen Ministerpräsidenten Stephan Weil haben ihren Teil damit erledigt.

Am Sonntag, 6. November, müssen nach den Sozialdemokraten nun auch noch die Grünen dem Koalitionsvertrag für die neue Landesregierung in Niedersachsen zustimmen. Dann soll der Vertrag am Montag von beiden Parteien unterzeichnet werden.

Nach Niedersachsen-Wahl 2022: SPD stimmt für Koalitionsvertrag mit den Grünen

Im Rahmen ihres Sonderparteitags in Hannover stimmten nach Parteiangaben mit Landesvorstand sowie Delegierten insgesamt 226 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit den Grünen ab. Es hätte nur eine Gegenstimme gegeben. In der neuen Woche ab Montag, 7. November, soll Ministerpräsident Stephan Weil dann im Landtag vereidigt werden.

Der Sozialdemokrat und Gewinner der Niedersachsen-Wahl 2022 strebt damit seine nunmehr dritte Amtszeit an. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Weil zusammen mit den Grünen reagiert. Danach folgte ein Bündnis mit der CDU. Immer wieder hatte Stephan Weil betont, dass er eine Regierung mit den Grünen favorisiere.

Niedersachsen-Wahl 2022 bringt rot-grüne Landesregierung hervor: SPD und Grüne wollen Entlastungspaket in der Energiekrise

Die offiziellen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen nach der Niedersachsen-Wahl 2022 dauerten nur wenige Tage. Vorher hatte es bereits Gespräche in Fachgruppen gegeben. Beide Parteien hatten auch schon einige konkrete Themen genannt, die sie in einer gemeinsamen Landesregierung umsetzen wollen.

Haben ihren Teil erfüllt: Die SPD in Niedersachsen rund um Ministerpräsident Stephan Weil (Iinks) und Ex-Kultusminister Grant Hendrik Tonne stimmt dem Koalitionsvertrag mit den Grünen zu. © Lino Mirgeler/dpa

Hierzu zählen etwas ein landesweites Nahverkehrsticket für Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende für 29 Euro im Monat, ein höheres Einstiegsgehalt für viele Lehrkräfte und die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft, mit der mehr bezahlbarer Wohnraum entstehen soll. Das erste gemeinsame Projekt von SPD und Grünen in Niedersachsen nach der Landtagswahl soll aber ein Entlastungspaket in der Energiekrise werden.

Stephan Weil (SPD) bleibt Ministerpräsident von Niedersachsen – Grüne Julia Willie Hamburg soll seine Stellvertreterin werden

Nach der Niedersachsen-Wahl 2022 wurden im personellen Bereich schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Die Ministerinnen und Minister der neuen Landesregierung stehen nämlich bereits fest. Sechs Posten gehen dabei an die SPD, die Grünen erhalten derer vier. Stellvertreterin von Ministerpräsident Stephan Weil soll die Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg werden. Sie soll auch das Kultusministerium von Grant Hendrik Tonne (SPD) übernehmen.

Indes zeigt sich Ministerpräsident Stephan Weil im Rahmen des Sonderparteitags der SPD in Niedersachsen, der weniger als zwei Stunden dauerte, bestens gelaunt. Man hätte in den Koalitionsgesprächen nach der Niedersachsen-Wahl 2022 keine Abstriche machen müssen, von den Grünen unterscheide man sich nur in „Nuancen oder auch in Graden, aber nicht fundamental“. Kritik in der Aussprache zum Koalitionsvertrag hätte es nur wenig gegeben.

* Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt am Samstag, 5. November 2022, um 16:51 Uhr aktualisiert.