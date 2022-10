Niedersachsens CDU sucht Althusmann-Nachfolger: Wer als Kandidat infrage kommt

Von: Jan Knötzsch

Wird jemand von ihnen Nachfolger von Bernd Atlhusmann (ganz links) als CDU-Landeschef in Niedersachsen: Sebastian Lechner, Hendrik Hoppenstedt und Silvia Breher (von links). (kreiszeitung.de-Montage) © Friso Gentsch/dpa & Christian Spicker/Andre Germar/NurPhoto/imago

Nach der Niederlage bei der Niedersachsen-Wahl macht Bernd Althusmann als CDU-Chef Schluss. Die Partei muss sich neu aufstellen. Mit wem an der Spitze?

Hannover – Im Handel gibt es den „Black Friday“, an dem bekanntlich alles billiger angeboten wird. Die CDU hingegen hat bei der Niedersachsen-Wahl am 9. Oktober 2022 keinen schwarzen Freitag, sondern einen schwarzen Sonntag erlebt: Ihr Spitzenkandidat Bernd Althusmann konnte die CDU in Niedersachsen nicht als stärkste Kraft etablieren. Ministerpräsident Stephan Weil, den Althusmann im Wahkampf vor der Niedersachsen-Wahl als „ermattet“ und amtsmüde angegriffen hatte, wird auch weiterhin das Land regieren – wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann kündigte noch am Tag der Niedersachsen-Wahl seinen Rücktritt an.

Die CDU steht nach ihrer Pleite bei der Niedersachsen-Wahl damit vor einer Neuausrichtung. In vielerlei Hinsicht: Zum einen wird die CDU in Niedersachsen in die Opposition wechseln, statt auf der Regierungsbank Platz zu nehmen. Zum anderen braucht Niedersachsens CDU einen neuen Länderchef. Wer kommt infrage? Wie soll das Prozedere laufen?

Neuer Landeschef gesucht: Sebastian Lechner könnte bei der CDU in Niedersachsen auf Althusmann folgen

Nun, zumindest ersteres ist klar: Sollten mehrere Politiker für die Nachfolge von Bernd Althusmann bewerben, der für die CDU bei der Wahl in Niedersachsen das Triple holen sollte, dann soll es eine Mitgliederbefragung geben. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Der komplette Vorstand der Niedersachsen-CDU soll bei einem Landesparteitag am 21. Januar 2023 neu gewählt werden, von dem bis jetzt allerdings noch unklar ist, wo er stattfinden wird. Zunächst einmal, so berichtet die dpa, kommt die CDU in Niedersachsen zu einem außerordentlichen Landesausschuss zusammen. Dabei soll die Niederlage der CDU bei der Niedersachsen-Wahl analysiert werden, infolge derer Bernd Althusmann ankündigte seinen Posten als CDU-Landeschef in Niedersachsen abgeben zu wollen.

Dieser Landesausschuss wird am 4. November 2022 stattfinden. Wenn die Vertreter der Niedersachsen-CDU dann ihre Köpfe zusammenstecken, steht fest: Als neuer CDU-Fraktionsvorsitzender wird Sebastian Lechner, der bisherige niedersächsische Generalsekretär der Union, in Zukunft in der Partei einen neuen Posten ausfüllen. Ist Lechner damit auch einer, der künftig auf dem Stuhl von Althusmann sitzen und die CDU in Niedersachsen führen könnte? Ja. Denn wie der NDR berichtet, soll Lechner einer der möglichen Kandidaten für die Nachfolge von Bernd Althusmann sein, der denVorsitz der CDU in Niedersachsen Ende 2016 von David McAllister übernommen hatte.

Althusmann-Nachfolge in der Niedersachsen-CDU: Wird es Ex-Staatsminister Merkel oder die stellvertretende Bundesvorsitzende?

Bernd Althusmann geht davon aus, dass um seine Nachfolge als Chef der Niedersachsen-CDU eine längere Debatte entbrennen wird. .„Es ist normal, dass schnell darüber gesprochen wird, wer es machen soll. So ganz eindeutig drängt sich aber noch keine Lösung auf. Dazu sollten wir uns jetzt die notwendige Zeit nehmen“, hatte Althusmann schon am Tag nach der Niedersachsen-Wahl 2022 in Hannover erklärt. Neben Sebastian Lechner sollen auch Hendrik Hoppenstedt, Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Staatsminister von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, und Silvia Breher, stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Kandidaten dafür sein, die Nachfolge von Bernd Althusmann anzutreten.

Der scheidende Niedersachsen-CDU-Anführer Bernd Althusmann geht davon aus, dass die Personalie nach den bis Ende Oktober dauernden Herbstferien geklärt wird. Nach seiner Ansicht sollen, wie Althusmann laut NDR sagte, „so schnell wie möglich, aber mit der notwendigen Vorbereitung und unter Wahrung aller Fristen“ die Weichen neu gestellt werden.