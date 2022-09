Niedersachsen: Zoff um Bundestagswahlkreise – weil Klingbeil profitieren würde

Von: Jan Knötzsch

Teilen

Hat SPD-Chef Lars Klingbeil wegen des Neuzuschnitts der Bundestagswahlkreise in Niedersachsen am Ende das Lachen auf seiner Seite? (kreiszeitung.de-Montage) © Christian Ohde/Metodi Popow/imago

Bald duellieren sich CDU und SPD bei der Niedersachsen-Wahl 2022. Auch in einem anderen Punkt gibt‘s Zoff. Es geht um Bundestagswahlkreise.

Hannover - Die Regierung in Berlin hat viel zu tun, schaut aktuell auf diverse Baustellen: Die mögliche Verlängerung der AKW-Laufzeiten wird zum Stresstest für die Ampelkoalition. Das 3. Entlastungspaket, das jetzt steht, erforderte zunächst jede Menge Beratungen und jetzt jede Menge Aufwand, um es auszurollen. Und ein klein wenig geht der Blick auch nach Niedersachsen. Schließlich wird dort am 9. Oktober bei der Niedersachsen-Wahl 2022 darüber entschieden, wer das Bundesland künftig regiert. Die CDU ist gerade in den Wahlkampf gestartet, Kandidat Bernd Althusmann will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stürzen, attackiert ihn bereits hart.

Die nächste Bundestagswahl, sie findet erst 2025 statt, ist in den Köpfen der Politik noch ganz weit weg. Oder doch nicht? Nein, ganz und gar nicht. Und in Niedersachsen entbrennt schon drei Jahre vorm Gang an die Urne ein Zoff. Es geht um die Wahlkreise für die Bundestagswahl 2025. Und um SPD-Chef Lars Klingbeil, der zuletzt bei all den Koalitions-Konflikten in Berlin zum Klartext-Klingbeil mutierte.

Neuzuschnitt der Bundestagswahlkreise in Niedersachsen nötig: SPD-Vorschlag würde die CDU zwei sichere Wahlkreise kosten

Der Reihe nach: Das Innenministerium des Landes Niedersachsen hat in Hannover einen Vorschlag gemacht, wie ein neuer Zuschnitt der Bundestagswahlkreise in Niedersachsen für die Bundestagswahl 2025 aussehen könnte. Hintergrund für die angepeilte Reform der Bundestagswahlkreise in Niedersachsen ist die beschlossene Verkleinerung des Bundestages. Die Zahl der Direktwahlkreise soll von derzeit 299 für die nächste Wahlperiode auf 280 reduziert werden. Dabei muss Niedersachsen zwei seiner bis dato 30 Wahlkreise aufgeben. Für den Neuzuschnitt der Wahlkreise gibt es dabei Vorgaben: Sie sollen ein zusammenhängendes Gebiet bilden. Zudem soll ein Augenmerk darauf liegen, Grenzen der Gemeinden, Kreise und Großstädte einhalten.

Und: Die jeweilige Zahl der deutschen Wohnbevölkerung in den einzelnen Wahlkreisen muss nach Möglichkeit überdies auch noch dem Durchschnittswert aller Wahlkreise entsprechen. So gibt es ein gleiches Gewicht der Stimmen. Der springende Punkt dabei, der in Niedersachsen noch vor der Niedersachsen-Wahl 2022 mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 zum Zankapfel wird: Abweichungen von diesem Gleichgewicht von mehr als 25 Prozent werden problematisch. Das regelt das Verfassungsrecht. Für die in Zukunft 280 Wahlkreise kommt es dann zu einem Gleichgewicht, wenn 258.697 Einwohner pro Wahlkreis vorhanden sind, wie der Weser-Kurier vorrechnet.

Wahlkreise in Niedersachsen werden neu zugeschnitten: Warum die SPD einen Wahlkreis unbedingt halten will

An dieser Stelle wird es spannend. Und es beginnen die Probleme und Streitigkeiten zwischen der SPD und der CDU in Niedersachsen, in deren Mittelpunkt auch SPD-Parteichef Lars Klingbeil steht, der jüngst in der Gaskrise für Angst bei der Bevölkerung gesorgt hat. Denn wenn die Reform der Bundestagswahlkreise in Niedersachsen so durchgesetzt wird, verliert die CDU zunächst einmal zwei Wahlkreise, die sie mehrfach gewonnen hat, verlieren: den Wahlkreis 34 (Osterholz-Verden) und den Wahlkreis 32 (Cloppenburg-Vechta). Dies berichtet der Weser-Kurier. Doch das ist noch nicht genug des Ärgernisses für die Union in Niedersachsen. Den Christdemokraten ist der Wahlkreis 35 ein Dorn im Auge.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Der nämlich weicht minus 23,1 Prozent vom Gleichgewicht ab, ist damit Negativ-Spitzenreiter in Niedersachsen, wird aber dennoch laut Weser-Kurier im SPD-Vorschlag nicht auf umliegenden Kreise aufgeteilt. Nein, stattdessen soll der Wahlkreis 35 (Rotenburg-Heidekreis)mit den Samtgemeinden Tarmstedt, Zeven und Sittensen aus dem bisherigen Wahlkreis 30 (Stade-Rotenburg) aufgefüllt werden. Die Abweichung würde dadurch auf minus 6,9 Prozent sinken. Bisheriger SPD-Kandidat in diesem Wahlkreis: Lars Klingbeil. Bei der letzten Bundestagswahl gewann der SPD-Vorsitzende ihn mit 47,6 Prozent. Der Verdacht der CDU: Die SPD will Lars Klingbeil nach allen Möglichkeiten seinen Wahlkreis erhalten, um ihn bei der Wahl 2025 wieder in den Bundestag manövrieren zu können.

Die beiden zuletzt von der CDU gewonnenen Wahlkreise Cloppenburg-Vechta und Osterholz-Verden, die laut des SPD-Vorschlags zum Neuzuschnitt wegfallen sollen, liegen übrigens bei plus 7,3 Prozent beziehungsweise minus neun Prozent Abweichung.