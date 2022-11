Schattenkanzler statt „lame duck“: Welche Rolle Stephan Weil noch spielen wird

Von: Jens Kiffmeier

Oft unterschätzt, stets siegreich: Stephan Weil (SPD) wurde als Ministerpräsident wiedergewählt. Jetzt wird er noch mal zum Schwergewicht – im Land wie im Bund.

Hannover – Amtsmüde? Von wegen. Wochenlang lächelte Stephan Weil (SPD) die entsprechenden Angriffe der CDU im Wahlkampf einfach weg. „Das hätten die Herren von der Union vielleicht gerne“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident wenige Tage vor der Abstimmung betont gelassen zu kreiszeitung.de und schob dann hinterher: „Ich bin fit und hoch motiviert.“ Die Provokation seitens der Union ließ er öffentlich einfach an sich abperlen, auch wenn ihn die Attacken von seinem einstigen Juniorpartner durchaus geärgert haben. So berichteten es jedenfalls Leute aus seinem Umfeld.

Ministerpräsident in Niedersachsen: Stephan Weil (SPD) Alter: 63 Jahre Ehefrau und Kinder: Rosemarie Kerkow-Weil, 1 Sohn Kirche: katholisch

Niedersachsen-Wahl 2022: Stephan Weil (SPD) als Ministerpräsident in dritte Amtszeit wiedergewählt

Am Ende hat sich die Ruhe und Gelassenheit ausgezahlt – zumindest für Stephan Weil (SPD). Der Ministerpräsident darf nämlich sein Amt behalten. Am Dienstag (8. November 2022) wählte der Landtag den 63-Jährigen erneut zum Regierungschef von Niedersachsen. Mit den Stimmen seiner neuen rot-grünen Koalition startet er nun in seine dritte und letzte Amtszeit. Bereits zu Beginn des Wahlkampfes zur Niedersachsen-Wahl 2022 hatte Weil erklärt, dass nach einer erneuten Legislaturperiode definitiv Schluss sei.

Der Neue ist auch der Alte: Stephan Weil (SPD) wurde im Landtag erneut zum Ministerpräsidenten von Niedersachsen gewählt. © Sina Schuldt/dpa

Auf Weil warten gewaltige Aufgaben nach der Niedersachsen-Wahl 2022, aus der die SPD im Endergebnis als stärkste Kraft hervorgegangen war. Angesichts der Energiekrise hat die neue rot-grüne Landesregierung Milliardeninvestitionen in landeseigene Hilfsprogramme versprochen. Auch in die Bildung soll viel Geld fließen. Doch über allem, was Weil noch wuppen will, steht vor allem ein Thema: der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Umstieg der Industrie auf Klimaneutralität. Vollmundig haben die Koalitionäre die Parole ausgegeben, dass sie Niedersachsen zum Energieland Nummer eins machen wollen.

Stephan Weil (SPD): Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck schauen auf Niedersachsen

Tatsächlich kommt Niedersachsen bei dem Zukunftsthema eine Schlüsselrolle zu. Sowohl beim Ausbau der Windkraft als auch beim Bau des LNG-Terminals in Wilhelmshaven werden in dem Bundesland wichtige Weichen gestellt. Alles, was in Hannover in den kommenden Jahren entschieden wird, hat direkte Auswirkungen auf den Bund. Sowohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sind auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Mann aus dem Norden angewiesen.

Insbesondere das Verhältnis Weil-Scholz gilt als unterkühlt. Zwar widerstand der Ministerpräsident der Versuchung, im Streit um die Entlastungspakete und Gaspreisbremsen einen Wahlkampf als Abgrenzung von der Ampel-Koalition zu führen. Dennoch gelten Weil und Scholz weiterhin nicht als ein Herz und eine Seele. So soll der heutige Kanzler dem Niedersachsen immer noch nachtragen, dass dieser ihn 2019 nicht bei der Wahl zum SPD-Vorsitzenden unterstützte. Das hätte Scholz damals vielleicht aus seiner Außenseiterposition geholfen.

Schwergewicht in der SPD: Nach der Landtagswahl gibt der neue Ministerpräsident Weil den Ton an

Denn innerhalb der SPD und der Politik hat Weils Wort Gewicht. Zwar tritt er nach außen wenig mit markigen Sprüchen auf. Aber intern wird genau registriert, was er zu sagen hat. Immerhin ist Weil der erfolgreichste Wahlkämpfer der SPD. Bislang hat der 63-Jährige jede Abstimmung gewonnen, der er sich dann auch gestellt hat. 2019, nachdem Andrea Nahles entnervt von der Parteispitze zurückgetreten war, hätte er ohne Probleme Chef werden können. Doch Weil wollte nicht. Berlin sei nichts für ihn, sein Platz sei in Hannover, ließ er damals verkünden.



Doch nun wird er unweigerlich mehr in Berlin aktiv sein. Denn für ein Jahr ist er jetzt auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Ob Energiekrise oder Corona – wenn der Bund was mit den Ländern regeln muss, führt in den kommenden Monaten kein Weg an Weil vorbei. Dass er dabei als „lame duck“, also als Regierungschef auf Abruf gelten könnte, glaubt fast niemand. Der 63-Jährige habe jetzt mit der neuen Koalition eine große Gestaltungsmacht, sagte Politikexperte Frank Bretteschneider kürzlich zu kreiszeitung.de. Wichtig sei es, dass die SPD jetzt keine Nachfolgerdebatte vom Zaun breche. Denn dann würde sie nur einem in die Karten spielen: der CDU.