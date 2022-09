Nord Stream 2 wird laut Stephan Weil „nie in Betrieb gehen“

Von: Jan Knötzsch

Teilen

Stephan Weil (SPD) lehnt sich weit aus dem Fenster. Nicht in Bezug auf die Niedersachsen-Wahl 2022, sondern wegen der Gaspipeline Nord Stream 2.

Hannover – Der Wahlkampf läuft. Am 9. Oktober steht die Niedersachsen-Wahl 2022 auf dem Programm. Der aktuelle „Chef“ des Landes Niedersachsen, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), will weiter an der Macht und im Amt bleiben und das Land auch nach der Niedersachsen-Wahl 2022 regieren. Ein Thema, das den Wahlkampf, in dem Weil sich mit seinem Widersacher Bernd Althusmann (CDU) duelliert, bestimmt: die Energiekrise. Sie überstrahlt die Niedersachsen-Wahl 2022. Und auch Weil kommt nicht um dieses Thema drumherum. Dabei bekennt Niedersachsens Landesvater Farbe und positioniert sich öffentlich.

Denn geht es nach Stephan Weil, dann ist sicher: Die Gaspipeline Nord Stream 2 „wird nie in Betrieb gehen.“

Vor Niedersachsen-Wahl 2022: Weil schätzt Vertrauensverlust zu Russland wegen Nord Stream 2 als „fundamental“ ein

Genau dies hat Stephan Weil im Vorfeld der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) verlauten lassen. Die Erdgaspipeline Nord Stream 2 ist bekanntlich bereits fertig gebaut, doch nachdem der russische Präsident Wladimir Putin im Februar 2022 seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat, schloss die Bundesregierung in Berlin aus, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Geht es nach Stephan Weil, der bei der vor der Niedersachsen-Wahl 2022 dafür plädiert, in seinem Bundesland die Schuldenbremse auszusetzen, dann wird auch nach einem Ende der Amtszeit von Wladimir Putin als russischer Präsident kein Gas durch Nord Stream 2 fließen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) glaubt nicht daran, dass Nord Stream 2 je in Betrieb gehen wird. © Fabian Sommer/Stefan Sauer/dpa/Montage

„Der Vertrauensverlust ist so fundamental, dass es nie wieder eine Situation geben wird, in der eine deutsche Bundesregierung auf Energie aus Russland setzen kann“, erklärte Stephan Weil gegenüber der dpa. Er wagte die Prognose, dass Nord Stream 2 nie in Betrieb gehen werde. Weils Parteikollege, der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte inmitten der Energiekrise, in der Deutschland, aktuell steckt, gefordert, die Politik in Berlin müsse eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 auf jeden Fall in Betracht ziehen – es sei „die einfachste Lösung“, so Schröder in einem Interview mit Stern und RTL/n-tv.

Niedersachsen-Wahl 2022: Energiekrise bestimmendes Wahlkampf-Thema – auch wegen Nord Stream 2

Die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte das Genehmigungsverfahren für die fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 im Februar noch vor der großen Energiekrise kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine vorerst auf Eis gelegt. Der russische Präsident Wladimir Putin, der jüngst im TV bloßgestellt wurde, hatte kürzlich erklärt, er wolle Nord Stream 2 in Betrieb nehmen. Die Pipeline Nord Stream 2 führt vom russischen Ust-Luga nahe Sankt Petersburg durch die Ostsee bis nach Lublin bei Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) an der Ostseeküste Deutschlands und ist 1200 Kilometer.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Nord Stream 2 verläuft damit parallel zu Nord Stream 1. Bei der Pipeline Nord Stream 1 hat Gazprom als Betreiber mit Verweis auf technischer Probleme einen Lieferstopp veranlasst und sorgt damit dafür, dass kein Gas nach Deutschland fließt und damit die Gaskrise in Deutschland noch weiter verschärft. Die Bundesregierung in Berlin hält die Begründung Russlands für den Lieferstopp bei Nord Stream 1 für vorgeschoben. Die EU wirft Russland vor, das Land nutze seine Energieressourcen als Waffe und Mittel zur Erpressung.

Stephan Weil vor Niedersachsen-Wahl 2022 zur Energiekrise: Russland hat Vertrauen zerstört

Auch Sicht von Stephan Weil wird es trotz der Energiekrise in Deutschland nicht mehr zu einer Energiepartnerschaft mit Russland kommen. „Die Russen haben längst alle Brücken abgebrochen, und zwar indem sie das wichtigste Gut einer Partnerschaft zerstört haben: Vertrauen“, sagte Weil vor der Niedersachsen-Wahl 2022 der dpa und konstatierte, dass jeder, der sich nun noch auf eine Zusammenarbeit mit Russland einließe, fürchten müsste, ein zweites Mal hereingelegt zu werden: „Diese Kooperation ist unwiederbringlich zerstört. Und der Westen wird sich davon schneller erholen als Russland.“

Neben Gerhard Schröder hatte sich vor einiger Zeit auch der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki dafür ausgesprochen, Nord Stream 2 zu öffnen, „um unsere Gasspeicher für den Winter zu füllen.“ Kubickis Vorstoß war auch in der FDP auf Ablehnung gestoßen. In der Energiekrise in Deutschland ist vor der Niedersachsen-Wahl 2022 der Gasspreicher in Rehden, der lange zeit ein Sorgenkind war, inzwischen gut gefüllt: Der Stand in Rehden liegt bei über 60 Prozent.