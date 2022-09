Niedersachsen-Wahl 2022: Althusmann mit Kampfansage – „Die Ampel ist out“

Bernd Althusmann (CDU) will bei der Niedersachsen-Wahl 2022 triumphieren. Beim CDU-Parteitag schwört er die Partei auf das Triple ein – und offenbart einen Traum.

Hannover – Klare Kampfansage an die SPD: Bernd Althusmann hat seinen Anspruch auf das Ministerpräsidentenamt bekräftigt. Trotz Rückstand in den Umfragen hat sich der CDU-Spitzenkandidat wenige Wochen vor der Niedersachsen-Wahl 2022 siegesgewiss gezeigt. „Ich will am 9. Oktober vor der Weltpresse erklären, dass die CDU wieder stärkste Kraft in Niedersachsen ist“, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister beim CDU-Parteitag in Hannover. Ein „Weiter-so“ dürfe es nicht geben. „Die Ampel ist out, Rot-Grün ist out“, rief er unter dem Beifall der 1001 Delegierten.

Niedersachsen-Wahl 2022: Bernd Althusmann bekräftigt auf CDU-Bundesparteitag seinen Anspruch auf das Amt als Ministerpräsident

Am Freitag kam die CDU zu ihrem 35. Parteitag in Hannover zusammen. Dabei wollen die Christdemokraten einen Kurs der inhaltlichen Erneuerung anstoßen. Neben der Wahl einer Vize-Generalsekretärin soll über die Einführung einer Frauenquote und ein Energiekonzept abgestimmt werden. Zugleich erhofft sich die Partei ein klares Signal für die Niedersachsen-Wahl 2022, bei der Wirtschaftsminister Bernd Althusmann die Staatskanzlei von Amtsinhaber Stephan Weil erobern soll.

Landtagswahl in Niedersachsen: Friedrich Merz (CDU) gibt Bernd Althusmann in Hannover Rückendeckung

Nach den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wäre Niedersachsen bereits ein dritter Erfolg in diesem Jahr. „Wir wollen das Triple ergänzen“, gab Althusmann, der bei dem Bundesparteitag in Hannover das Tagungspräsidium führt, als Parole aus. Derzeit liegt der Wirtschaftsminister in den Umfragen zur Niedersachsen-Wahl hinter der SPD mit Stephan Weil. Doch von Parteichef Friedrich Merz gibt es Rückendeckung. „Wenn wir es auf diesem Parteitag richtig machen und den Menschen und Unternehmen die passenden Antworten auf die Krise geben, dann ist alles möglich“, sagte er. Dann werde der nächste Ministerpräsident Bernd Althusmann heißen.