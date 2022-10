Niedersachsen: SPD und Grün beginnen Koalitionsgespräche – wo droht Streit?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Es kommt Bewegung in Niedersachsens Regierungsbildung: Grüne und SPD beginnen den offiziellen Teil ihrer Koalitionsgespräche, doch es gibt nicht nur Einigkeit.

Hannover – Die Niedersachsen-Wahl 2022 kann vor allem für den alten und neuen Landeschef Stephan Weil (SPD) als Erfolg verbucht werden. Der Ministerpräsident und seine Partei wollen nun im offiziellen Teil ihrer Koalitionsgespräche mit den Grünen schnell Fortschritte erreichen – bis bei den Gesprächen, die am 26. Oktober 2022 offiziell begonnen haben, weißer Rauch aufsteigt, dürfte allerdings noch dauern.

Tatsächlich gibt es zwischen den niedersächsischen Grünen und der SPD einige Unstimmigkeiten, etwa über die Rolle des AKW-Emsland. Konflikte gibt es dabei nicht mit den niedersächsischen Sozialdemokraten, sondern Kanzler Olaf Scholz (SPD). Wie beeinflusst das die Gespräche?

Offizielle Koalitionsgespräche zwischen SPD und Grünen in Niedersachsen vom 26. Oktober 2022 an

Was bisher bereits in parteiübergreifenden Arbeitsgruppen begonnen hatte, geht ab jetzt in seinen offiziellen Teil über: die Koalitionsverhandlungen zwischen den niedersächsischen Sozialdemokraten und den Grünen. Von den bis dato erarbeiteten Punkten ist nicht viel nach außen gedrungen, ein Paukenschlag blieb aus – das könnte als positives Signal verbucht werden, muss es jedoch nicht. Allzu lange darf man sich bei den Parteien nicht Zeit lassen, denn es stehen große Aufgaben an: Bis zum 7. November 2022 soll gegebenenfalls ein Koalitionsvertrag von Rot-Grün unterzeichnet werden.

Uneinigkeit droht laut des NDR unter anderem bei Fragen der Klimaziele, der Gasförderung in der Nordsee oder bei Polizeithemen. Auch der Umgang mit dem Wolf in Niedersachsen könnte zu Unstimmigkeiten zwischen Grünen und SPD führen. Das Thema Autobahnbau gilt für die Grünen indes nicht als Hürde für eine Koalition. Niedersachsens Grünen-Landeschef Hans-Joachim Janßen erklärte hierzu laut Hamburger Abendblatt: „Ich glaube, dass man sich da auf Kompromisse wird einigen können.“

Grüne in Niedersachsen fühlen sich von Kanzler Olaf Scholz in AKW-Frage übergangen

Interessant für die Koalitionsverhandlungen könnte die AKW-Debatte werden: Zwar waren sich die Grünen und die niedersächsische SPD um Stephan Weil einig, was den Weiterbetrieb des Atomkraftwerks in Lingen betrifft, auf Bundesebene sah Olaf Scholz das jedoch anders: Der Kanzler nutzte seine Richtlinienkompetenz um sowohl den niedersächsischen Landesverband seiner Partei, als auch die Grünen zu übergehen. Letztere werfen dem Regierungschef eine „Basta-Politik“ vor, wie die Tagesschau berichtet.

Mit Blick auf den Streckbetrieb des AKW-Emsland dominiert in puncto Regierungsbildung die Frage, wie die Grünen mit der Situation umgehen. Es gilt laut ARD als wahrscheinlich, dass sie auf die SPD auf Bundesebene verweisen, um den Konflikt auf Landesebene – wo man sich mit der SPD eigentlich einig ist – zu vermeiden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Grünen die Regierungsbildung in Niedersachsen deshalb aufs Spiel setzen. An der Bundes-SPD und Kanzler Olaf Scholz wird es indes wohl weiter scharfe Kritik geben, was für die Grünen auch dringend nötig ist, um vor ihrer Parteibasis das Gesicht zu wahren. Immerhin: Der Kanzler hatte sie eindeutig übergangen. Ganz resigniert dürften allerdings auch die Grünen nicht sein, denn: Der Ausstieg aus dem AKW-Emsland gilt trotz allem als gesichert.

Koalitionsgespräche in Niedersachsen: Grüne und SPD wollen Inhalte und nicht Posten ins Zentrum rücken

Auch in einem weiteren Punkt geben sich der sozialdemokratische und der grüne Landesverband zumindest nach außen hin einig: Beide betonten, man wolle sich auf Inhalte konzentrieren, nicht auf Stühlerücken. Zuvorderst sollen inhaltliche Fragen geklärt werden, dann Posten. Täuschen darf das nicht: Auch die Frage, wer welches Amt erhält dürfte hitzig verhandelt werden.

Sowohl SPD als auch Grüne planen als einen der ersten möglichen gemeinsamen Amtshandlungen Entlastungsmaßnahmen im Zuge der Energiekrise. Ministerpräsident Stephan Weil hatte für seine Wiederwahl ein Entlastungspaket angekündigt und dafür von der Linken Kritik geerntet ob der Frage, weshalb das Paket erst nach der Wiederwahl kommen solle. Auch die Grünen um Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg hätten Entlastungen lieber schon vor der Wahl gesehen. Nun dürften weitere Maßnahmen zur Unterstützung in Krisenzeiten eines der ersten gemeinsamen rot-grünen Projekte nach der Landtagswahl in Niedersachsen werden.