„Kleben Sie sich fest“: Klima-Aktivisten brüllen Lindner beim FDP Dreikönigstreffen nieder

Von: Jens Kiffmeier, Bona Hyun

Beim FDP Dreikönigstreffen 2023 brüllen Klima-Aktivisten brüllen Lindner während seiner Rede nieder.

Das FDP-Dreikönigstreffen 2023 soll eine Kehrtwende einleiten. Klima-Aktivisten brüllen Parteichef Lindner nieder. Der News-Ticker.

Die FDP kommt zum Dreikönigstreffen 2023 in Stuttgart zusammen.

Klima-Aktivisten brüllen FDP-Chef Lindner mit Protestgesängen nieder.

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai begrüßt Panzer-Lieferung an Ukraine.

Beim Dreikönigstreffen spricht sich FDP-Landeschef Theurer für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke aus.

Update vom 06. Januar um 12:39 Uhr: Unerwartete Gäste beim Dreikönigstreffen: FDP-Chef Lindner wird bei seiner Ansprache von Protestgesängen von Klima-Aktivisten unterbrochen. Die Aktivisten haben sich mit Transparenten Zugang zur Stuttgarter Oper verschafft und die traditionelle Dreikönigskundgebung der Liberalen gestört. Sie erhoben sich von ihren Plätzen auf der Empore, sangen „We shall overcome“ und entrollten Transparente. Eines trug die Aufschrift „Klimakollaps = Wirtschaftskollaps“. Auf dem anderen Stand: „Besser nicht regieren als falsch. Darum Tempolimit sofort.“ Lindner reagierte mit bissigem Humor und riet den Aktivisten, sich in der Oper festzukleben – dann könnten die Klima-Kleber zumindest sonst niemanden behindern.

FDP Dreikönigstreffen 2023: Liberalen kommen zum politischen Jahresauftakt zusammen

Die FDP kam am heutigen Freitag, 06. Januar 2023, zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. FDP-Chef Christian Lindner will zum politischen Jahresauftakt eine Kehrtwende für das Superwahljahr 2023 einleiten. Unter den Teilnehmenden und Rednern waren neben Lindner unter anderem Judith Skudelny, Bundesvorstandsmitglied und Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg, FDP-Landeschefs Michael Theurer und Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sowie Sebastian Czaja, Spitzenkandidat der FDP Berlin.

Beim Dreikönigstreffen 2023 spricht sich FDP-Parteichef Lindner für Fracking aus und Panzer-Lieferungen aus

Bereits vor dem Dreikönigstreffen der FDP waren die Panzer-Lieferung und die Laufzeit der Atomkraftwerke Thema. Lindner selbst sprach sich vor der Kundgebung für eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten aus. Während seiner Rede beim Dreikönigstreffen zeigte sich Lindner mit Blick auf umstrittene Maßnahmen der Energieversorgung offen gegenüber blauem Wasserstoff und der Fracking-Methode in Deutschland.

Außerdem will Lindner die internationale Zusammenarbeit mit Verbündetet ausbauen und wünscht sich eine engere internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Lindner begrüßt zwar die Lieferung der Schützenpanzer an die Ukraine, doch „solche Entscheidung müssten im Kreis der Verbündeten schneller herbeigeführt werden“, so Lindner. Zudem will der Parteichef eine „neue China-Strategie“ voranbringen. Der chinesische Markt dürfe nicht anderen überlassen werden, da China für Deutschland von beachtlicher Bedeutung wäre.

FDP Dreikönigstreffen 2023: Lindner fordert jährliche „Bildungsmilliarde“ für junge Menschen

Auch die Investition in Bildungschancen junger Menschen darf bei den Liberalen nicht zu kurz kommen. Der Parteichef hat sich ebenfalls für eine Investition in Milliardenhöhe für die Bildung ausgesprochen. Die Haushaltsspielräume seien zwar eng, dennoch entgegnet Lindner: „Überall kann gespart werden, aber nicht an den Bildungschancen junger Menschen und Erwachsenen.“ Lindner fordert dafür eine zusätzliche Bildungsmilliarde.

FDP Dreikönigstreffen 2023: Am 06. Januar findet der traditionelle Jahresauftakt der Liberalen statt.

Dreikönigstreffen 2023: FDP-Landeschef Michael Theurer unterstützt Lindnes Vorstoß zum AKW-Betrieb

Update vom 06. Januar 2023 um 11:44 Uhr: FDP-Landeschef Michael Theurer spricht sich beim Dreikönigstreffen für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke aus. Baden-Württemberg sei an einer sicheren Stromerzeugung interessiert. Die Energiekrise erfordere, sich weitere Gedanken zur Kernfusion, Schiefergas-Vorräte und Laufzeitverlängerung zu machen, so Theurer. Die Kernkraftwerke dürften nicht abgeschaltet werden.

Vor Dreikönigstreffen der FDP: Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete ist zuversichtlich

Update vom 06. Januar 2023 um 06.23 Uhr: Vor dem FDP-Dreikönigstreffen 2023 hat sich die Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein (FDP) zuversichtlich gezeigt. „Ich denke, die Freien Demokraten werden die Landtagswahlen in diesem Jahr erfolgreich bestehen“, sagte Treuenfels-Frowein zu kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA. Die FDP habe unter Führung des Parteichefs Christian Lindner im vergangenen Jahr bereits viel erreicht. Zudem sei die FDP auch personell gut aufgestellt, so die Liberalin.

Das FDP-Dreikönigstreffen 2023 findet heute statt. Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein ist zuversichtlich. © Daniel Bockwoldt/dpa

Indes fordern die Jungen Liberale fordern vor dem Dreikönigstreffen die Abgabe des Kampfpanzers Leopard 2. Mitglieder der FDP-Jugendorganisation sprachen sich zudem aus, die angekündigte Lieferung von Schützenpanzern Marder zu einem „umfangreichen Kurswechsel“ auszubauen. „Wer ein zeitnahes Ende dieses Krieges will, muss der Ukraine liefern, was sie braucht, um diesen Krieg zu gewinnen“, zitierte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) die Bundesvorsitzende der Julis, Franziska Brandmann, am Freitag.

Erstmeldung vom 05. Januar 2023 um 12.00 Uhr: Stuttgart – Das Dreikönigstreffen 2023 der FDP könnte alles entscheidend für die Partei werden. Vergangenes Jahr hagelte es Wahlniederlagen – die Stimmung ist angespannt. Thematische Schwerpunkte der Liberalen sind Fracking, die Laufzeit der Atomkraftwerke und Steuersenkungen. Kurz vor dem Dreikönigstreffen haben FDP-Politiker klare Forderungen an Partei-Vorsitzenden Christian Lindner gerichtet.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr plädiert für eine Senkung der Einkommen- und Körperschaftsteuer aufgrund der schlechten Bedingungen der Wirtschaft in Deutschland. „Ich hielte es für richtig, die Einkommens- und Körperschaftsteuer zu senken, um gerade mittelständischen Betrieben nach zwei Krisen wieder auf die Beine zu helfen“, sagte Dürr gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Damit unterstützt Dürr Parteichef Christian Lindner, der für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags geworben hatte.

Dreikönigstreffen der FDP: Wann und wo findet der traditionelle Jahresauftakt der Liberalen genau statt?

Das Dreikönigstreffen der Freien Demokraten 2023 startet ab dem 06. Januar 2023 im Stuttgarter Opernhaus. Beginn der Kundgebung ist um 11:00 Uhr. Der Einlass beginnt laut Angaben der Liberalen um 09:30 Uhr. Die FDP rechnet mit großem Andrang, besonders vor dem Hintergrund, dass das Dreikönigstreffen nach zwei Jahren wieder in Präsenz stattfinden wird.

FDP Dreikönigstreffen live verfolgen: Hier können Sie die Rede von Christian Lindner streamen

Das FDP Dreikönigstreffen wird auch 2023 übertragen. Das Dreikönigstreffen wird vollständig im Livestream auf fdp.de sowie auf YouTube und Facebook übertragen. Doch bei der Übertragung von Lindners Rede beim Dreikönigstreffen könnte es haken, da es scheinbar Internetprobleme gibt. „Wir haben hier ein Sch***internet“, kommentierte ein Parteimitglied kürzlich an der Anmeldung die Lage.

FDP Dreikönigstreffen 2022: Parteichef Christian Lindner schielte auf CDU und CSU

Beim Dreikönigstreffen 2022 hatte FDP-Chef Lindner sich für eine Annäherung an die CDU und CSU ausgesprochen. Lindner habe laut der FAZ „kein Interesse daran, sich von der CDU/CSU zu entfernen, im Gegenteil“. Die Frage werde sein, ob die CDU der FDP jeden Kompromiss in deren Regierungsarbeit vorhalten wolle oder ob mit ihr trotz ihrer Oppositionsrolle „ein echtes Zukunftsgespräch möglich“ sei. Werden die Liberalen auch beim Dreikönigstreffen 2023 an ein Gespräch mit der Union interessiert sein?

Die FDP trifft sich seit 1866 am Dreikönigstag in Stuttgart. Das Dreikönigstreffen entwickelte sich zu einer FDP-Veranstaltung mit zunehmend bundespolitischer Bedeutung. Der Name des Dreikönigstreffens geht auf den Dreikönigstag, 06. Januar, zurück, an dem das Treffen der Liberalen traditionell stattfindet.